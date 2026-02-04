Midea Building Technologies presenta soluciones de construcción integradas "Smart in One" en AHR Expo 2026

LAS VEGAS, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies presenta su completa gama de soluciones de vanguardia para edificios inteligentes bajo el lema "Smart in One" en la AHR Expo 2026. La exposición presenta una cartera diversa de tecnologías avanzadas diseñadas para abordar las cambiantes demandas de sectores clave, como centros de datos, parques industriales y edificios comerciales. Entre las soluciones destacadas en el expositor se encuentran la enfriadora centrífuga de cojinetes magnéticos MagBoost Apex Pro, sistemas VRF flexibles, tecnologías de bombas de calor sostenibles y la plataforma digital integral Midea iBUILDING.

1 2

Enfriador centrífugo de alta eficiencia para refrigeración exigente

El enfriador centrífugo de cojinetes magnéticos MagBoost Apex Pro representa un avance significativo en la tecnología HVAC, al incorporar el sistema de cojinetes magnéticos exentos de aceite de segunda generación patentado por Midea. Este innovador diseño elimina la fricción mecánica y mejora la eficiencia y la fiabilidad operativa. La unidad alcanza un rendimiento excepcional con un IPLV de hasta 9,71 al utilizar refrigerante R1234ze(E). Diseñado para una larga vida útil, el compresor ofrece una vida útil de 30 años con protección IP67 y funciona a tan solo 70 dB(A). Su diseño modular permite combinar hasta 16 unidades sin controles adicionales, a la vez que admite refrigerantes R1234ze(E) y R513A para un menor impacto ambiental.

Solución de gestión térmica para centros de datos

Con el rápido crecimiento de la computación con IA y las implementaciones de servidores de alta densidad, los centros de datos requieren soluciones de refrigeración que ofrezcan eficiencia y fiabilidad. Midea ofrece una solución integral de gestión térmica para centros de datos. Las unidades de disco duro (CDU) precisas, los paneles de ventilación de alto rendimiento y los enfriadores eficientes son la piedra angular de los centros de datos ultraeficientes, lo que permite una PUE de tan solo 1,2. La redundancia multinivel y las tecnologías a prueba de fugas garantizan la fiabilidad del sistema de refrigeración las 24 horas, impulsando la innovación sin concesiones.

Integración inteligente como principio fundamental

Midea iBUILDING, una plataforma digital integral desarrollada por Midea Building Technologies, permite la gestión inteligente de edificios mediante una conectividad fluida entre dispositivos, datos y escenarios. Su premiada pasarela inteligente permite la conectividad con múltiples tipos de equipos, incluyendo sistemas VRF, bombas de calor y enfriadores, a través de una sola unidad, compatible con diversos protocolos de comunicación. Gracias a la integración nativa con BACnet y Modbus, la plataforma garantiza una compatibilidad perfecta con los sistemas de gestión de edificios (BMS) existentes. La plataforma proporciona dos aplicaciones principales: iEasyComfort ofrece visibilidad operativa y monitorización energética para los usuarios finales, mientras que iEasyCare facilita el mantenimiento predictivo con detección de fallos en tiempo real y análisis del rendimiento para el personal de servicio y mantenimiento. Estas herramientas facilitan el mantenimiento proactivo, la optimización energética y una mayor fiabilidad del sistema.

Una respuesta unificada a diversos desafíos

"Nuestra presencia en AHR va más allá de la exhibición de productos; se trata de presentar una respuesta integral", declaró un portavoz de Midea Building Technologies. "La filosofía 'Smart in One' se centra en proporcionar soluciones interconectadas que aborden directamente los desafíos clave de la intensidad energética, la resiliencia operativa y la complejidad de la gestión en sectores como centros de datos, centros de transporte, parques industriales y edificios comerciales". Este enfoque integrado posiciona a Midea no solo como proveedor de equipos, sino como socio para impulsar la industria global de la construcción hacia un futuro más sostenible e inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875790/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875791/2.jpg