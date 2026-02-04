Společnost Midea Building Technologies představuje na veletrhu AHR Expo 2026 integrovaná řešení pro budovy „Chytré v jednom"
Feb 04, 2026, 08:02 ET
LAS VEGAS, 4. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Midea Building Technologies představuje na veletrhu AHR Expo 2026 svou komplexní sadu špičkových inteligentních řešení pro budovy s tématem „Chytré v jednom". Výstava ukazuje rozmanité portfolio pokročilých technologií navržených tak, aby vyhovovaly měnícím se požadavkům klíčových odvětví, včetně datových center, průmyslových parků a komerčních budov. Mezi nejvýznamnější řešení prezentovaná na stánku patří odstředivý chladič s magnetickými ložisky MagBoost Apex Pro, flexibilní systémy proměnlivého průtoku chladiva (VRF), udržitelné technologie tepelných čerpadel a integrovaná digitální platforma Midea iBUILDING.
Vysoce účinný odstředivý chladič pro náročné chlazení
Odstředivý chladič MagBoost Apex Pro s magnetickými ložisky představuje významný pokrok v technologii vytápění, větrání a klimatizace a zahrnuje patentovaný systém bezolejových magnetických ložisek druhé generace od společnosti Midea. Tato inovativní konstrukce eliminuje mechanické tření a zvyšuje účinnost a provozní spolehlivost. Jednotka dosahuje výjimečného výkonu s integrovanou hodnotou částečného zatížení (IPLV) až 9,71 při použití chladiva R1234ze(E). Kompresor je navržen pro dlouhou životnost, vydrží 30 let, má krytí IP67 a pracuje při hlučnosti pouhých 70 dB(A). Jeho modulární konstrukce umožňuje kombinovat až 16 jednotek bez dalších ovládacích prvků a podporuje chladiva R1234ze(E) i R513A, což snižuje dopad na životní prostředí.
Řešení pro řízení teploty v datových centrech
S rychlým rozvojem výpočetní techniky AI a nasazováním serverů s vysokou hustotou vyžadují datová centra řešení chlazení, která poskytují jak účinnost, tak spolehlivost. Midea poskytuje komplexní řešení pro řízení teploty v datových centrech. Přesné jednotky pro distribuci chladicí kapaliny, vysoce výkonné ventilátorové stěny a účinné chladiče tvoří základ ultraefektivních datových center, které umožňují dosáhnout hodnoty efektivity využití energie až 1,2. Víceúrovňová redundance a technologie zabraňující únikům zaručují spolehlivost chladicího systému 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a umožňují tak inovace bez kompromisů.
Inteligentní integrace jako základní princip
Midea iBUILDING, komplexní digitální platforma vyvinutá společností Midea Building Technologies, umožňuje inteligentní správu budov díky hladkému propojení zařízení, dat a scénářů. Její oceněná inteligentní brána umožňuje připojení k několika typům zařízení, včetně systémů VRF, tepelných čerpadel a chladičů, prostřednictvím jediného zařízení, které podporuje různé komunikační protokoly. Díky nativní integraci BACnet a Modbus zajišťuje platforma plynulou kompatibilitu se stávajícími systémy správy budov (BMS). Platforma poskytuje dvě základní aplikace: iEasyComfort nabízí provozní přehlednost a monitorování energie pro koncové uživatele, zatímco iEasyCare umožňuje prediktivní údržbu s detekcí poruch v reálném čase a analýzou výkonu pro servisní a údržbářský personál. Tyto nástroje podporují proaktivní údržbu, optimalizaci energie a zvýšenou spolehlivost systému.
Jednotná odpověď na rozmanité výzvy
„Naše účast na veletrhu AHR přesahuje pouhé vystavování produktů; jde o představení komplexní odpovědi," uvedl mluvčí společnosti Midea Building Technologies. „Koncepce ,Chytré v jednom' spočívá v poskytování propojených řešení, která přímo řeší klíčové výzvy v oblasti energetické náročnosti, provozní odolnosti a složitosti řízení v odvětvích, jako jsou datová centra, dopravní uzly, průmyslové parky a komerční budovy." Díky tomuto integrovanému přístupu se společnost Midea profiluje nejen jako dodavatel zařízení, ale také jako partner v posunu globálního stavebnictví směrem k udržitelnější a inteligentnější budoucnosti.
