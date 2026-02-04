Společnost Midea Building Technologies představuje na veletrhu AHR Expo 2026 integrovaná řešení pro budovy „Chytré v jednom"

News provided by

Midea Building Technologies

Feb 04, 2026, 08:02 ET

LAS VEGAS, 4. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Midea Building Technologies představuje na veletrhu AHR Expo 2026 svou komplexní sadu špičkových inteligentních řešení pro budovy s tématem „Chytré v jednom". Výstava ukazuje rozmanité portfolio pokročilých technologií navržených tak, aby vyhovovaly měnícím se požadavkům klíčových odvětví, včetně datových center, průmyslových parků a komerčních budov. Mezi nejvýznamnější řešení prezentovaná na stánku patří odstředivý chladič s magnetickými ložisky MagBoost Apex Pro, flexibilní systémy proměnlivého průtoku chladiva (VRF), udržitelné technologie tepelných čerpadel a integrovaná digitální platforma Midea iBUILDING.

Continue Reading
1
1
2
2

Vysoce účinný odstředivý chladič pro náročné chlazení
Odstředivý chladič MagBoost Apex Pro s magnetickými ložisky představuje významný pokrok v technologii vytápění, větrání a klimatizace a zahrnuje patentovaný systém bezolejových magnetických ložisek druhé generace od společnosti Midea. Tato inovativní konstrukce eliminuje mechanické tření a zvyšuje účinnost a provozní spolehlivost. Jednotka dosahuje výjimečného výkonu s integrovanou hodnotou částečného zatížení (IPLV) až 9,71 při použití chladiva R1234ze(E). Kompresor je navržen pro dlouhou životnost, vydrží 30 let, má krytí IP67 a pracuje při hlučnosti pouhých 70 dB(A). Jeho modulární konstrukce umožňuje kombinovat až 16 jednotek bez dalších ovládacích prvků a podporuje chladiva R1234ze(E) i R513A, což snižuje dopad na životní prostředí.

Řešení pro řízení teploty v datových centrech
S rychlým rozvojem výpočetní techniky AI a nasazováním serverů s vysokou hustotou vyžadují datová centra řešení chlazení, která poskytují jak účinnost, tak spolehlivost. Midea poskytuje komplexní řešení pro řízení teploty v datových centrech. Přesné jednotky pro distribuci chladicí kapaliny, vysoce výkonné ventilátorové stěny a účinné chladiče tvoří základ ultraefektivních datových center, které umožňují dosáhnout hodnoty efektivity využití energie až 1,2. Víceúrovňová redundance a technologie zabraňující únikům zaručují spolehlivost chladicího systému 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a umožňují tak inovace bez kompromisů.

Inteligentní integrace jako základní princip
Midea iBUILDING, komplexní digitální platforma vyvinutá společností Midea Building Technologies, umožňuje inteligentní správu budov díky hladkému propojení zařízení, dat a scénářů. Její oceněná inteligentní brána umožňuje připojení k několika typům zařízení, včetně systémů VRF, tepelných čerpadel a chladičů, prostřednictvím jediného zařízení, které podporuje různé komunikační protokoly. Díky nativní integraci BACnet a Modbus zajišťuje platforma plynulou kompatibilitu se stávajícími systémy správy budov (BMS). Platforma poskytuje dvě základní aplikace: iEasyComfort nabízí provozní přehlednost a monitorování energie pro koncové uživatele, zatímco iEasyCare umožňuje prediktivní údržbu s detekcí poruch v reálném čase a analýzou výkonu pro servisní a údržbářský personál. Tyto nástroje podporují proaktivní údržbu, optimalizaci energie a zvýšenou spolehlivost systému.

Jednotná odpověď na rozmanité výzvy
„Naše účast na veletrhu AHR přesahuje pouhé vystavování produktů; jde o představení komplexní odpovědi," uvedl mluvčí společnosti Midea Building Technologies. „Koncepce ,Chytré v jednom' spočívá v poskytování propojených řešení, která přímo řeší klíčové výzvy v oblasti energetické náročnosti, provozní odolnosti a složitosti řízení v odvětvích, jako jsou datová centra, dopravní uzly, průmyslové parky a komerční budovy." Díky tomuto integrovanému přístupu se společnost Midea profiluje nejen jako dodavatel zařízení, ale také jako partner v posunu globálního stavebnictví směrem k udržitelnější a inteligentnější budoucnosti.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2875790/1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2875791/2.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Midea Building Technologies presenta soluciones de construcción integradas "Smart in One" en AHR Expo 2026

Midea Building Technologies presenta soluciones de construcción integradas "Smart in One" en AHR Expo 2026

Midea Building Technologies presenta su completa gama de soluciones de vanguardia para edificios inteligentes bajo el lema "Smart in One" en la AHR...
Компания Midea Building Technologies представляет интегрированные решения для зданий «Smart in One» на выставке AHR Expo 2026

Компания Midea Building Technologies представляет интегрированные решения для зданий «Smart in One» на выставке AHR Expo 2026

Компания Midea Building Technologies демонстрирует на выставке AHR Expo 2026 комплексный набор передовых интеллектуальных решений для зданий под...
More Releases From This Source

Explore

Construction & Building

Construction & Building

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning)

HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning)

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics