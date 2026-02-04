Midea Building Technologies prezentuje zintegrowane rozwiązania "Smart in One" dla budownictwa podczas targów AHR Expo 2026

LAS VEGAS, 4 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Midea Building Technologies prezentuje kompleksowy pakiet najnowocześniejszych inteligentnych rozwiązań dla budownictwa pod hasłem "Smart in One" („Inteligencja w jedności") w ramach targów 2026 AHR Expo. Ich ekspozycja obejmuje zróżnicowaną ofertę zaawansowanych technologii zaprojektowanych w celu spełnienia zmieniającego się zapotrzebowania przedstawicieli kluczowych sektorów, w tym centrów danych, parków przemysłowych i obiektów handlowo-usługowych. Głównymi punktami prezentacji na stoisku firmy są magnetyczny agregat chłodniczy odśrodkowy MagBoost Apex Pro, elastyczne systemy VRF, zrównoważone technologie pomp ciepła i platforma cyfrowa Midea iBUILDING dająca możliwość integracji.

Wysoko wydajny odśrodkowy agregat chłodniczy dla wymagających zastosowań

Magnetyczny agregat chłodniczy odśrodkowy MagBoost Apex Pro stanowi znaczący postęp w obszarze technologii HVAC dzięki zastosowaniu opatentowanego przez firmę Midea układu bezolejowych łożysk magnetycznych drugiej generacji. Ta innowacyjna konstrukcja eliminuje tarcie mechaniczne, poprawiając wydajność i niezawodność eksploatacji. Agregat ten osiąga niespotykane parametry, gdzie wartość wskaźnika IPLV kształtuje się na poziomie 9,71 przy zastosowaniu czynnika chłodzącego R1234ze(E). Cykl życia sprężarki zaprojektowanej z myślą o długoletnim użytkowaniu przewidziano na 30 lat. Oferuje stopień ochrony IP67 i generuje hałas na poziomie zaledwie 70 dB(A). Modułowa konstrukcja umożliwia połączenie do 16 jednostek bez dodatkowych sterowników i zastosowanie czynników chłodniczych obejmujących zarówno R1234ze(E) jak i R513A z myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Rozwiązania regulacji termicznej dla centrów danych

W warunkach dynamicznego rozwoju technologii obliczeniowych AI i serwerów o wysokiej gęstości, centra danych wymagają rozwiązań chłodniczych, które są zarówno wydajne, jak i niezawodne. Midea oferuje kompleksowe rozwiązanie regulacji termicznej dla centrów danych. Precyzyjna jednostka dystrybucji czynnika chłodniczego, wysokosprawne wentylatory i wydajne agregaty chłodnicze stanowią podstawę ultrawydajnych centrów danych charakteryzujących się współczynnikiem efektywności zużycia energii PUE na poziomie 1,2. Wielopoziomowa redundancja i technologie obejmujące zabezpieczenie przed wyciekami gwarantują całodobową, niezawodną eksploatację systemów, zapewniając możliwość innowacji bez kompromisów.

Inteligentna integracja jako podstawowa zasada

Midea iBUILDING, kompleksowa platforma cyfrowa opracowana przez Midea Building Technologies, umożliwia inteligentne zarządzanie budynkiem dzięki płynnej łączności obejmującej urządzenia, dane i funkcje. Nagradzana inteligentna brama dostępowa zapewnia łączność na potrzeby różnego rodzaju urządzeń - w tym systemów VRF, pomp ciepła i agregatów chłodniczych za pośrednictwem jednej jednostki obsługującej różne protokoły komunikacyjne. Dzięki natywnej integracji protokołów BACnet i Modbus, platforma ta zapewnia płynną kompatybilność z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem (BMS, Building Management System). Platforma obejmuje dwie podstawowe aplikacje: iEasyComfort oferuje wizualizację danych eksploatacyjnych i monitorowanie zużycia energii dla użytkowników końcowych, a iEasyCare umożliwia konserwację zapobiegawczą dzięki wykrawaniu usterek w czasie rzeczywistym i analizie danych dot. wydajności dla personelu odpowiedzialnego za serwis i konserwację urządzeń. Narzędzia te obsługują aktywną konserwację sprzętu, optymalizację zużycia energii, umożliwiając poprawę niezawodności systemu.

Jedna odpowiedź na różne wyzwania

„Nasza obecność na targach AHR wykracza poza ekspozycję produktów; naszym celem jest zaprezentowanie holistycznego rozwiązania - powiedział rzecznik prasowy Midea Building Technologies. - Filozofia >>Smart in One<< polega na zapewnieniu połączonych ze sobą rozwiązań, które są bezpośrednią odpowiedzią na najważniejsze wyzwania związane z energochłonnością, odpornością operacyjną i złożonym charakterem zarządzania w takich sektorach jak centra danych, węzły transportowe, parki przemysłowe i obiekty handlowo-usługowe". To zintegrowane podejście sprawia, że Midea staje się nie tylko dostawcą sprzętu lecz również partnerem w rozwoju międzynarodowej branży budowlanej z myślą o bardziej zrównoważonej i inteligentnej przyszłości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2875790/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2875791/2.jpg