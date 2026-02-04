Midea Building Technologies présente des solutions de construction intégrées « Smart in One » à l'AHR Expo 2026

LAS VEGAS, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies présente sa gamme complète de solutions de pointe pour les bâtiments intelligents sous le thème « Smart in One » à la l'AHR Expo 2026. L'exposition présente un portefeuille varié de technologies avancées conçues pour répondre aux demandes en constante évolution des secteurs clés, notamment les centres de données, les parcs industriels et les bâtiments commerciaux. Parmi les solutions présentées sur le stand figurent le refroidisseur centrifuge à palier magnétique MagBoost Apex Pro, des systèmes VRF flexibles, des technologies durables de pompes à chaleur et la plateforme numérique intégrative Midea iBUILDING.

1 2

Refroidisseur centrifuge à haut rendement pour les applications de refroidissement exigeantes

Le refroidisseur centrifuge à paliers magnétiques MagBoost Apex Pro représente une avancée significative dans la technologie CVC, en incorporant le système breveté de paliers magnétiques sans huile de deuxième génération de Midea. Cette conception innovante élimine les frottements mécaniques et améliore l'efficacité et la fiabilité opérationnelle. L'unité atteint des performances exceptionnelles avec un IPLV allant jusqu'à 9,71 lorsqu'elle utilise le réfrigérant R1234ze(E). Conçu pour durer, le compresseur offre une durée de vie de 30 ans avec une protection IP67 et fonctionne à seulement 70 dB(A). Sa conception modulaire permet de combiner jusqu'à 16 unités sans commandes supplémentaires, tout en prenant en charge les réfrigérants R1234ze(E) et R513A pour réduire l'impact sur l'environnement.

Solution de gestion thermique pour les centres de données

Avec la croissance rapide des systèmes de calcul basés sur l'IA et les déploiements de serveurs à haute densité, les centres de données ont besoin de solutions de refroidissement qui offrent à la fois efficacité et fiabilité. Midea propose une solution complète de gestion thermique pour les centres de données. Les unités de distribution de liquide (CDU) précises, les murs de ventilateurs à haute performance et les refroidisseurs efficaces constituent la pierre angulaire des centres de données ultra-efficaces, offrant des PUE pouvant descendre jusqu'à 1,2. La redondance à plusieurs niveaux et les technologies étanches garantissent la fiabilité du système de refroidissement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, favorisant l'innovation sans aucun compromis.

L'intégration intelligente comme principe de base

Midea iBUILDING, une plateforme numérique complète développée par Midea Building Technologies, permet d'assurer une gestion intelligente des bâtiments grâce à une parfaite connectivité entre les appareils, les données et les scénarios. Sa passerelle intelligente primée permet de connecter plusieurs types d'équipements, y compris les systèmes VRF, les pompes à chaleur et les refroidisseurs, par le biais d'une seule unité, en prenant en charge différents protocoles de communication. Grâce à l'intégration native de BACnet et de Modbus, la plateforme garantit une parfaite compatibilité avec les systèmes de gestion des bâtiments existants. La plateforme propose deux applications principales : iEasyComfort offre une visibilité opérationnelle et une surveillance de l'énergie pour les utilisateurs finaux, tandis que iEasyCare permet d'assurer une maintenance prédictive grâce à la détection des pannes en temps réel et à l'analyse des performances pour le personnel d'entretien et de maintenance. Ces outils permettent de réaliser une maintenance proactive, d'optimiser l'énergie et d'améliorer la fiabilité du système.

Une réponse unifiée pour relever différents défis

« Notre présence à l'AHR vise bien plus qu'une simple exposition de produits : il s'agit de présenter une réponse globale », a déclaré un porte-parole de Midea Building Technologies. La philosophie « Smart in One » consiste à fournir des solutions interconnectées qui s'attaquent directement aux principaux défis de l'intensité énergétique, de la résilience opérationnelle et de la complexité de la gestion dans des secteurs tels que les centres de données, les plateformes de transport, les parcs industriels et les bâtiments commerciaux ». Cette approche intégrée positionne Midea non seulement en tant que fournisseur d'équipements, mais aussi en tant que partenaire capable de faire progresser l'industrie mondiale du bâtiment vers un avenir plus durable et plus intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2875790/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2875791/2.jpg