Компания Midea Building Technologies представляет интегрированные решения для зданий «Smart in One» на выставке AHR Expo 2026

ЛАС-ВЕГАС, 4 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Midea Building Technologies демонстрирует на выставке AHR Expo 2026 комплексный набор передовых интеллектуальных решений для зданий под девизом «Smart in One» (единое интеллектуальное решение). На выставке представлен многообразный портфель передовых технологий, предназначенных для удовлетворения меняющихся потребностей ключевых секторов, включая центры обработки данных, индустриальные парки и здания коммерческого назначения. Среди заметных решений на стенде — центробежный чиллер с магнитными подшипниками MagBoost Apex Pro, гибкие системы кондиционирования с регулируемым расходом хладагента (VRF), экологичные технологии тепловых насосов и интегрирующая цифровая платформа Midea iBUILDING.

1 2

Высокоэффективный центробежный чиллер для систем охлаждения с высокими требованиями

Центробежный чиллер на магнитных подшипниках MagBoost Apex Pro представляет значительный прогресс в области технологий ОВКВ, включая патентованную безмасляную систему магнитных подшипников Midea второго поколения. Эта инновационная конструкция исключает механическое трение, повышая эффективность и эксплуатационную надежность. Установка достигает исключительной производительности с показателем IPLV до 9,71 при использовании хладагента R1234ze(E). Этот компрессор, сконструированный для обеспечения долговечности, предлагает 30-летний срок службы, степень защиты IP67 и рабочий уровень шума всего 70 дБ(А). Его модульная конструкция позволяет объединить до 16 установок без дополнительных элементов управления, компрессор поддерживает хладагенты R1234ze(E) и R513A для снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Терморегулирующее решение для центров обработки данных

В условиях быстрого роста объемов ИИ-вычислений и развертывания серверов с высокой плотностью центрам обработки данных требуются охлаждающие решения, обеспечивающие одновременно эффективность и надежность. Компания Midea предлагает комплексное решение для управления температурным режимом в центрах обработки данных. Высокоточные модули распределения хладагента (CDU), высокопроизводительные стены вентиляторов и эффективные чиллеры являются основой сверхэффективных центров обработки данных, позволяющей достигать коэффициента эффективности использования энергии (PUE) всего 1,2. Многоуровневая избыточность и технологии обеспечения герметичности гарантируют надежность системы охлаждения в режиме 24/7, обеспечивая бескомпромиссные инновации.

Интеллектуальная интеграция как основной принцип

Комплексная цифровая платформа Midea iBUILDING, разработанная компанией Midea Building Technologies, обеспечивает интеллектуальное управление зданием за счет целостной связи между устройствами, данными и сценариями. Отмеченный наградами интеллектуальный шлюз этой платформы обеспечивает подключение к разным типам оборудования, включая системы VRF, тепловые насосы и чиллеры, через единый модуль, поддерживающий различные протоколы связи. Благодаря исходной интеграции протоколов BACnet и Modbus платформа обеспечивает целостную совместимость с существующими системами управления зданием (BMS). Платформа предоставляет два основных приложения: iEasyComfort обеспечивает оперативное наглядное представление информации и мониторинг энергопотребления для конечных пользователей, а iEasyCare обеспечивает прогнозное обслуживание с помощью функций обнаружения неполадок в режиме реального времени и анализа рабочих характеристик для ремонтного и обслуживающего персонала. Эти инструменты поддерживают упреждающее техническое обслуживание, оптимизацию энергопотребления и обеспечивают повышенную надежность системы.

Единый ответ на разные трудности

«Наше участие в выставке AHR выходит за рамки простой демонстрации изделий; мы представляем целостный ответ, — сказал представитель компании Midea Building Technologies. — Философия "Smart in One" заключается в предложении взаимосвязанных решений, которые непосредственно преодолевают основные трудности, связанные с высоким удельным энергопотреблением, эксплуатационной стойкостью и сложностью управления, в таких секторах, как центры обработки данных, транспортные узлы, индустриальные парки и здания коммерческого назначения». Этот комплексный подход делает компанию Midea не только поставщиком оборудования, но и партнером по развитию глобальной строительной отрасли в направлении более экологичного и интеллектуального будущего.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2875790/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2875791/2.jpg