Midea Building Technologies presenta las soluciones integradas para edificios "Smart in One" en la AHR Expo 2026

LAS VEGAS, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies presenta su conjunto integral de soluciones inteligentes de vanguardia para edificios bajo el lema "Smart in One" en la feria AHR Expo 2026. La exposición presenta una cartera diversa de tecnologías avanzadas diseñadas para satisfacer las demandas cambiantes de sectores clave, como centros de datos, parques industriales y edificios comerciales. Entre las soluciones más destacadas en el stand, se encuentran el enfriador centrífugo con cojinetes magnéticos MagBoost Apex Pro, los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) flexibles, las tecnologías sustentables de bombas de calor y la plataforma digital integradora Midea iBUILDING.

Enfriador centrífugo de alta eficiencia para refrigeración exigente

El enfriador centrífugo con cojinetes magnéticos MagBoost Apex Pro representa un avance significativo en la tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), ya que incorpora el sistema de cojinetes magnéticos sin aceite de segunda generación patentado por Midea. Este diseño innovador elimina la fricción mecánica y mejora la eficiencia y fiabilidad operativa. La unidad alcanza un rendimiento excepcional con un valor integrado de carga parcial (IPLV) de hasta 9,71 cuando se utiliza el refrigerante R1234ze(E). El compresor, diseñado para durar, ofrece una vida útil de 30 años con protección IP67 y funciona a solo 70 dB(A). Su diseño modular permite combinar hasta 16 unidades sin controles adicionales y admite los refrigerantes R1234ze(E) y R513A para reducir el impacto medioambiental.

Solución de gestión térmica para centros de datos

Con el rápido crecimiento de la computación con IA y las implementaciones de servidores de alta densidad, los centros de datos requieren soluciones de refrigeración que brinden tanto eficiencia como confiabilidad. Midea ofrece una solución integral de gestión térmica para centros de datos. Las unidades de distribución de refrigerante (CDU) precisas, las paredes de ventiladores de alto rendimiento y los enfriadores eficientes constituyen la piedra angular de los centros de datos ultraeficientes, lo que permite alcanzar una eficiencia en el uso de la energía (PUE) de tan solo 1,2. Las tecnologías de redundancia multinivel y a prueba de fugas garantizan la confiabilidad del sistema de enfriamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que potencia la innovación sin concesiones.

La integración inteligente como principio fundamental

Midea iBUILDING, una plataforma digital integral desarrollada por Midea Building Technologies, permite gestionar de forma inteligente los edificios al lograr una conectividad perfecta entre dispositivos, datos y escenarios. Su galardonado portal inteligente permite la conectividad con múltiples tipos de equipos, como sistemas de VRF, bombas de calor y enfriadores, a través de una sola unidad, y es compatible con varios protocolos de comunicación. Gracias a la integración nativa de BACnet y Modbus, la plataforma garantiza una compatibilidad perfecta con los sistemas de gestión de edificios (BMS) existentes. La plataforma ofrece dos aplicaciones principales: iEasyComfort ofrece visibilidad operativa y monitoreo de energía para los usuarios finales, mientras que iEasyCare permite hacer el mantenimiento predictivo con detección de fallas en tiempo real y análisis del rendimiento para el personal de servicio y mantenimiento. Estas herramientas respaldan el mantenimiento proactivo, la optimización energética y una mayor confiabilidad del sistema.

Una respuesta unificada a diversos desafíos

"Nuestra presencia en AHR va más allá de la simple exposición de productos; se trata de presentar una respuesta integral", afirmó un portavoz de Midea Building Technologies. "La filosofía 'Smart in One' consiste en proporcionar soluciones interconectadas que aborden directamente los desafíos fundamentales de la intensidad energética, la resiliencia operativa y la complejidad de la gestión en sectores como los centros de datos, los centros de transporte, los parques industriales y los edificios comerciales". Este enfoque integrado posiciona a Midea no solo como proveedor de equipos, sino como socio en hacer avanzar a la industria de la construcción mundial hacia un futuro más sostenible e inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875790/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875791/2.jpg

FUENTE Midea Building Technologies