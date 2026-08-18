شركة STARTRADER توسّع مجموعة أدواتها المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بإضافة 31 عقد فروقات جديداً على الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة في قطاعات أشباه الموصلات والشبكات الضوئية والطاقة النووية

متاحة ابتداءً من 3 أغسطس على منصة التداول ومن 5 أغسطس على تطبيق شركة STARTRADER، وتشمل قطاعات أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والشبكات الضوئية والطاقة النووية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة STARTRADER عن إطلاق 31 عقد فروقات جديداً على الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وهي متوفرة على منصة التداول ابتداءً من 3 أغسطس وعلى تطبيق شركة STARTRADER ابتداءً من 5 أغسطس، وتشمل قطاعات أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والشبكات الضوئية والطاقة النووية.

وتستند الأدوات الجديدة إلى مجموعة من الشركات والصناديق العاملة في مجالات الأجهزة والبنية التحتية للطاقة والاتصال ضمن قطاع التكنولوجيا.

STARTRADER Expands Its AI Infrastructure Offering with 31 New US Share CFDs and ETF CFDs Across Semiconductors, Optical Networking, and Nuclear Energy

تضم مجموعة أشباه الموصلات كلاً من ON Semiconductor وWolfspeed وAstera Labs وRigetti Computing وSandisk وFormFactor وNavitas Semiconductor وSemtech وVishay Intertechnology وAXT. أما Cerebras Systems وCoreWeave وVertiv Holdings، فتركّز على مجالات تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية لوحدات معالجة الرسومات (GPU) وإدارة الطاقة في مراكز البيانات.

وفي قطاع الشبكات الضوئية، تبرز Arista Networks وCiena وApplied Optoelectronics وFabrinet، إلى جانب Centrus Energy وNuScale Power في قطاع الطاقة النووية. وتكتمل القائمة مع Nokia وEchoStar وUSA Rare Earth وNebius وIris Energy.

ويضاف إلى المجموعة سبعة عقود فروقات على صناديق المؤشرات المتداولة، موزعة بين أشباه الموصلات (SMH وSOXX وSOXL)، والذاكرة (DRAM)، وتقنيات الفوتونيات (FOTO)، وبرمجيات التكنولوجيا (IGV)، والأسهم التايوانية (EWT).

"نبني على الثقة. نقود مسار النمو" هو شعار شركة STARTRADER الذي يعبّر عن نهجها في تطوير منتجاتها ومواكبة احتياجات عملائها. وتأتي إضافة هذه الأدوات الجديدة ضمن جهود الشركة المستمرة لتنويع عقود الفروقات المتاحة والوصول إلى قطاعات وأسواق عالمية أكثر.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

مع تنامي اهتمام العملاء بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، نواصل تطوير مجموعة الأدوات التي نوفرها بما يمنح العملاء المؤهلين فرصاً أوسع للتداول في هذه الأسواق.»

وتندرج هذه الإضافة ضمن استراتيجية شركة STARTRADER المستمرة لتنويع منتجات عقود الفروقات عبر مجموعة من القطاعات.

قد تختلف المنتجات والخدمات وإجراءات الحماية المطبقة بحسب كيان شركة STARTRADER الذي يخضع له حساب العميل، وكذلك وفقاً للولاية القضائية التي يقيم فيها.

تحذير من المخاطر: ينطوي تداول عقود الفروقات على مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى الخسارة، وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين.

نبذة عن شركة STARTRADER

تتيح شركة STARTRADER، بصفتها شركة وساطة عالمية متعددة الأصول، للعملاء الأفراد والشركاء من المؤسسات الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات، بما في ذلك MetaTrader وتطبيق شركة STARTRADER وSTAR Copy. وتعمل الشركة من خلال كيانات مرخصة وخاضعة لرقابة عدد من الجهات التنظيمية، من بينها CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، مع اعتماد نهج يجمع بين الحوكمة القوية ووضع العميل في صميم الأولويات، بما يدعم التزامها بالشفافية والموثوقية والنمو على المدى الطويل.