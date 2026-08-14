STARTRADER mở rộng danh mục AI với 31 CFD Cổ phiếu Mỹ & ETF mới thuộc các lĩnh vực Bán dẫn, Mạng quang học & Năng lượng hạt nhân

Có mặt trên nền tảng giao dịch từ ngày 03/08 và trên ứng dụng STARTRADER từ ngày 05/08, bao gồm các lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng AI, mạng quang học và năng lượng hạt nhân.

DUBAI, UAE, ngày 14 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER công bố ra mắt 31 CFD Cổ phiếu Mỹ và ETF mới, có mặt trên nền tảng giao dịch từ ngày 03/08 và trên ứng dụng STARTRADER từ ngày 05/08. Mở rộng danh mục hạ tầng AI với 31 CFD Cổ phiếu Mỹ và ETF mới thuộc các lĩnh vực Bán dẫn, Mạng quang học và Năng lượng hạt nhân

STARTRADER Expands Its AI Infrastructure Offering with 31 New US Share CFDs and ETF CFDs Across Semiconductors, Optical Networking, and Nuclear Energy

Các sản phẩm mới tham chiếu đến cổ phiếu của các công ty và quỹ hoạt động trong các lĩnh vực phần cứng, năng lượng và hạ tầng kết nối của ngành công nghệ. Nhóm bán dẫn bao gồm ON Semiconductor, Wolfspeed, Astera Labs, Rigetti Computing, Sandisk, FormFactor, Navitas Semiconductor, Semtech, Vishay Intertechnology và AXT. Cerebras Systems, CoreWeave và Vertiv Holdings đại diện cho các lĩnh vực kiến trúc chip AI, hạ tầng đám mây GPU và quản lý nguồn điện cho trung tâm dữ liệu. Arista Networks, Ciena, Applied Optoelectronics và Fabrinet thuộc lĩnh vực mạng quang học, trong khi Centrus Energy và NuScale Power mở rộng khả năng tiếp cận lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Nokia, EchoStar, USA Rare Earth, Nebius và Iris Energy hoàn thiện danh mục sản phẩm mới.

7 cổ phiếu CFD ETF mới sẽ bao gồm các lĩnh vực: bán dẫn (SMH, SOXX, SOXL), bộ nhớ (DRAM), quang tử (FOTO), phần mềm công nghệ (IGV) và chứng khoán Đài Loan (EWT).

STARTRADER – Built on Trust. Driven by Growth. Niềm tin và tăng trưởng là những giá trị cốt lõi đứng sau mỗi quyết định phát triển sản phẩm của STARTRADER. Lần ra mắt này tiếp tục thể hiện cam kết của STARTRADER trong việc mở rộng danh mục CFD, mang đến cho các khách hàng đủ điều kiện khả năng tiếp cận nhiều thị trường toàn cầu hơn.

"Khi sự quan tâm của khách hàng đối với hạ tầng AI tiếp tục gia tăng, lần ra mắt này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mở rộng danh mục CFD, mang đến cho các khách hàng đủ điều kiện khả năng tiếp cận và giao dịch trên nhiều thị trường hơn."

Peter Karsten, Giám đốc Điều hành STARTRADER

Việc mở rộng này là một phần trong định hướng liên tục của STARTRADER nhằm đa dạng hóa danh mục CFD trên nhiều lĩnh vực.

Khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các biện pháp bảo vệ áp dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào pháp nhân STARTRADER mà khách hàng đăng ký và khu vực pháp lý nơi khách hàng cư trú.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và các đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu thông qua nhiều nền tảng, bao gồm MetaTrader, STARTRADER APP và STAR Copy. STARTRADER hoạt động thông qua các pháp nhân được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC. Với nền tảng quản trị vững chắc và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, STARTRADER phục vụ cả khách hàng cá nhân và đối tác với cam kết về tính minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng dài hạn.

SOURCE STARTRADER