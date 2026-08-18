STARTRADER เดินหน้าเพิ่มหุ้นสหรัฐฯ และ ETF ใหม่อีก 31 ตัว ครอบคลุมสายเซมิคอนดักเตอร์ รากฐาน AI ฮาร์ดแวร์ออปติกและอุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์
News provided bySTARTRADER
18 Aug, 2026, 14:19 CST
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนี้จะเปิดให้เทรดได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมบนแพลตฟอร์มเทรดและวันที่ 5 สิงหาคมใแอป STARTRADER ครอบคลุมทั้งเซมิคอนดักเตอร์รากฐาน AI ฮาร์ดแวร์ออปติกและอุปกรณ์เครือข่ายรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 18 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- ตั้งแต่บัดนี้ STARTRADER ขอประกาศเปิดตัวหุ้นและ ETF ใหม่ทั้งหมด 31 ตัวโดยจะเปิดให้เทรดได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมบนแพลตฟอร์มเทรดและในแอป STARTRADER ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมครอบคลุมทั้งเซมิคอนดักเตอร์โครงสร้าง AI เครือข่ายใยแก้วนำแสงไปจนถึงพลังงานนิวเคลียร์
STARTRADER เดินหน้าเพิ่มหุ้นสหรัฐฯ และ ETF ใหม่อีก 31 ตัว ครอบคลุมสายเซมิคอนดักเตอร์ รากฐาน AI ฮาร์ดแวร์ออปติกและอุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนี้คือหุ้นและกองทุนที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และพลังงานไปจนถึงระบบการเชื่อมต่อในวงการเทคโนโลยีทั้งหมด
โดยหุ้นใหม่ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะประกอบไปด้วย ON Semiconductor, Wolfspeed, Astera Labs, Rigetti Computing, Sandisk, FormFactor, Navitas Semiconductor, Semtech, Vishay Intertechnology และ AXT ส่วน Cerebras Systems, CoreWeave และ Vertiv Holdings จะเกี่ยวข้องกับระบบรากฐานของชิป AI รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานให้กับ GPU และระบบจัดการพลังงานให้กับดาต้าเซ็นเตอร์ในขณะที่ Arista Networks, Ciena, Applied Optoelectronics และ Fabrinet นั้นครอบคลุมเรื่องฮาร์ดแวร์ออปติกและอุปกรณ์เครือข่ายและ Centrus Energy ส่วนทาง NuScale Power จะอยู่ในภาคส่วนของพลังงานนิวเคลียร์และปิดท้ายด้วย Nokia, EchoStar, USA Rare Earth, Nebius และ Iris Energy
ด้านกองทุน ETF จะประกอบไปด้วยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (SMH, SOXX, SOXL) หน่วยความจำ (DRAM) โฟโตนิกส์ (FOTO) ซอฟต์แวร์เทคโนโลยี (IGV) และหุ้นไต้หวัน (EWT)
ในฐานะที่ STARTRADER มีคอนเซ็ปท์ที่ว่า "สร้างได้จากความไว้ใจขับเคลื่อนด้วยการเติบโต" นี่ถือเป็นแนวคิดสำคัญที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเราการเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ STARTRADER ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าถึงการลงทุนที่หลากหลายในตลาดโลก
"ในฐานะที่ AI ยังคงเป็นที่สนใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องการเปิดตัวครั้งนี้ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงโอกาสที่มากขึ้นในตลาด"
CEO ของ STARTRADER คุณปีเตอร์ คาร์สเทน
การดำเนินงานครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ STARTRADER ในการเพิ่มทางเลือกในวงการต่างๆอย่างแท้จริง
ความพร้อมของผลิตภัณฑ์การให้บริการและมาตรการคุ้มครองอาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับ STARTRADER
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน
เกี่ยวกับ STARTRADER
STARTRADER คือโบรกเกอร์ระดับโลกที่ให้บริการเทรดตราสารอนุพันธ์ออนไลน์แก่พันธมิตรและลูกค้ารายย่อยผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader แอป STARTRADER รวมถึงฟีเจอร์ STAR-COPY เช่นกันการได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานทั้ง 5 (CMA, ASIC, FSCA, FSA และ FSC) เป็นสิ่งที่ช่วยให้ STARTRADER ได้พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยและพันธมิตรผ่านมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใสน่าเชื่อถือมาพร้อมแนวคิดที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันในระยะยาว
SOURCE STARTRADER
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