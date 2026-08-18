STARTRADER、AI関連商品のラインアップを拡充。半導体、光通信ネットワーク、原子力分野にわたる31銘柄の米国株CFD・ETF CFDを新たに追加

8月3日より取引プラットフォームで、8月5日よりSTARTRADERアプリで提供開始。半導体、AIインフラ、光通信ネットワーク、原子力エネルギー分野を対象としています。

アラブ首長国連邦・ドバイ、, 2026年8月18日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは本日、31銘柄の米国株CFDおよびETF CFDを新たに追加したことを発表しました。これらの商品は、8月3日より取引プラットフォームで、8月5日よりSTARTRADERアプリで提供開始となり、半導体、AIインフラ、光通信ネットワーク、原子力エネルギー分野を対象としています。

今回追加される新商品は、テクノロジーセクターにおけるハードウェア、電力、接続インフラに関連する企業およびファンドを参照するものです。

STARTRADER Expands Its AI Infrastructure Offering with 31 New US Share CFDs and ETF CFDs Across Semiconductors, Optical Networking, and Nuclear Energy

半導体関連では、ON Semiconductor、Wolfspeed、Astera Labs、Rigetti Computing、Sandisk、FormFactor、Navitas Semiconductor、Semtech、Vishay Intertechnology、AXTが含まれます。Cerebras Systems、CoreWeave、Vertiv Holdingsは、それぞれAIチップアーキテクチャ、GPUクラウドインフラ、データセンターの電力管理に関連する銘柄です。Arista Networks、Ciena、Applied Optoelectronics、Fabrinetは光通信ネットワーク分野を対象としており、Centrus EnergyとNuScale Powerは原子力エネルギー分野へのエクスポージャーを提供します。さらに、Nokia、EchoStar、USA Rare Earth、Nebius、Iris Energyがラインアップに加わります。

7銘柄のETF CFDは、半導体（SMH、SOXX、SOXL）、メモリ（DRAM）、フォトニクス（FOTO）、テクノロジーソフトウェア（IGV）、台湾株式（EWT）を対象としています。

STARTRADERは、信頼を基盤に、成長を原動力としています。この価値観は、当社が行うすべての商品判断の根底にあります。今回の追加は、CFD商品ラインアップの拡充を継続し、対象となるお客様により幅広いグローバル市場へのアクセスを提供するという、STARTRADERの継続的な取り組みを反映したものです。

「AIインフラへのお客様の関心が高まり続ける中、今回の追加は、当社が提供するCFD商品を拡充し、対象となるお客様にこれらの市場をより幅広く取引する機会を提供するという、当社のコミットメントを反映したものです。」

ピーター・カーステン（STARTRADER CEO）

今回の拡充は、各セクターにわたってCFD商品ラインアップを広げるSTARTRADERの継続的な取り組みの一環です。

商品の提供状況、サービス内容および適用される保護は、お客様が口座開設されたSTARTRADERの事業体および居住国・地域によって異なる場合があります。

リスク警告：CFD取引には大きな損失リスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。

STARTRADERについて

STARTRADERは、個人および機関投資家のパートナーに対し、MetaTrader、STARTRADER APP、STAR Copyを含む各種プラットフォームを通じて、グローバル市場へのアクセスを提供する世界的なマルチアセットブローカーです。STARTRADERは、CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCを含む規制当局の認可および規制を受ける事業体を通じて運営されています。強固なガバナンスと顧客第一のアプローチを融合し、透明性、信頼性、長期的な成長へのコミットメントをもって、個人のお客様およびパートナーにサービスを提供しています。

SOURCE STARTRADER