شركة Vantage تحتفل بالفوز الثلاثي في حفل Professional Trader Awards 2025

بورت فيلا، فانواتو, 31 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- حصدت شركة Vantage ثلاثة ألقاب مرموقة في Professional Trader Awards 2025 التي تنظمها Holiston Media. تُكرِّم هذه الجوائز شركة Vantage في الفئات: "أفضل مسؤولية اجتماعية للشركات"، و"أكثر وسيط موثوق"، و"أفضل وسيط في التداول بالنسخ".

تعترف Professional Trader Awards بالوسطاء الذين يقدمون خدمات متميزة للمتداولين المحترفين والنشطين. في هذا العام، ساهم أكثر من 11,500 صوت في اختيار 16 فائزًا. ركزت الجوائز في جوهرها على الحسابات المحترفة وتوسعت لتعكس جوانب أوسع من صناعة التداول، بما في ذلك التكنولوجيا وشروط التداول والتعليم ودعم العملاء.

Vantage Celebrates Triple Victory at the Professional Trader Awards 2025

قال Archie Humphries، المدير في Holiston Media: "تُكرّم هذه الجوائز السنوية الوسطاء الذين يتصدرون مجالات تحليل وتنفيذ وتكنولوجيا التداول وأدوات الأداء، مع توفيرهم لظروف التداول وخدمات علاقات العملاء". "والفائزون بجوائز هذا العام هم الأفضل على الإطلاق في هذا المجال".

يعكس فوز Vantage في ثلاث فئات تركيزها المستمر على تطوير حلول مُوجَّهة للمتداولين. فمن أدوات التداول بالنسخ، إلى حضورها العريق في صناعة التداول، وصولًا إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) المُكرّس لإحداث أثر عالمي ملموس، تؤكد هذه الجوائز مكانة Vantage كوسيط رائد للتداول.

في هذا السياق، علّق Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي لشركة Vantage، قائلًا: "نحن فخورون للغاية بالحصول على هذه التكريمات. تعكس هذه الجوائز تفانينا تجاه عملائنا ومجتمع التداول الأوسع، وتدفعنا لمواصلة الابتكار، وتعزيز الثقة، وتقديم حلول عالمية المستوى".

لمزيد من المعلومات حول خدمات Vantage الحائزة على جوائز، تفضل بزيارة: Vantage Markets.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة للعقود مقابل الفروقات (CFD) متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

مع 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، وتوفر منصة تداول مُصممة لدعم العملاء في الوصول إلى الأسواق العالمية.

تداوَل بذكاء مع vantage@

تحذير من المخاطر: العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات مُعقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تأكد من فهم المخاطر قبل التداول.

بيان إخلاء المسؤولية: تُقدم هذه المقالة لأغراض إعلامية فحسب ولا تشكل مشورة مالية أو عرضًا أو طلبًا لأي منتجات أو خدمات مالية. هذا المحتوى غير مخصص للمقيمين في أي ولاية قضائية حيث يكون هذا النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. ننصح القراء بالبحث عن المشورة المهنية المستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية. وأي اعتماد منك على المعلومات المقدمة يكون على مسؤوليتك الخاصة تمامًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2846464/Vantage_Celebrates_Triple_Victory_Professional_Trader_Awards_2025.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg