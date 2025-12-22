تكريم شركة Vantage Markets لتعاونها مع شركة Trend Micro في مجال استخبارات التهديدات الفورية

جائزة شراكة الابتكار تسلّط الضوء على التعاون العميق، وتبادل استخبارات التهديدات بشكل فوري، ونشر حلول أمنية متقدمة عبر واحدة من أبرز منصات التداول المالي في أستراليا

سيدني, 22 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Trend Micro Incorporated (مؤشر بورصة TYO: 4704؛ مؤشر بورصة TSE: 4704)، الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، اليوم عن تكريم Vantage Markets بجائزة شراكة الابتكار التابعة لها، تقديرًا لنهجها الريادي في تعزيز المرونة السيبرانية وتعاونها الإستراتيجي مع Trend Micro.

تعمل مجموعة شركات Vantage Markets عبر أكثر من 30 مكتبًا عالميًا، وتُعد Vantage Markets واحدة من أبرز منصات التداول متعدد الأصول على مستوى العالم. إن تركيزها على الموثوقية والسرعة وتجربة المستخدم جعل منها منصة التداول الأولى في أستراليا والثانية عالميًا. في مواجهة النمو السريع ومشهد التهديدات العالمية متزايد التعقيد، استثمرت الشركة بشكل كبير في بناء أساس متكامل للأمن السيبراني قائم على الاستخبارات.

ومنذ عام 2021، بنت Vantage Markets وTrend Micro شراكة وثيقة. من خلال هذا التعاون، تمكّنت Vantage Markets من توسيع قدراتها الأمنية لتصبح وظيفة عالمية، مُستفيدة من استخبارات التهديدات الفورية والرؤية الموحّدة عبر البيئات الحيوية.

قال Eric Cheng، رئيس قسم الأمن السيبراني وأمن المعلومات في Vantage Markets: "الأمن يدعم كل جوانب تجربة التداول التي نقدّمها. لقد أتاح لنا العمل مع Trend Micro الارتقاء بعملياتنا الأمنية بوتيرة أسرع بكثير مما لو عملنا بمفردنا. إن القدرة على ربط بيانات القياس عن بُعد الخاصة بالسحابة وأعباء العمل والهوية في منصة واحدة غيّرت جذريًا طريقة اكتشافنا للتهديدات والاستجابة لها عبر نطاق عملياتنا العالمية. ويعكس هذا التكريم التزامنا المستمر برفع معايير المرونة السيبرانية، ليس لمؤسستنا فحسب، بل لمنظومة الخدمات المالية الأوسع".

قامت Vantage Markets بنشر مجموعة شاملة من حلول Trend Micro ضمن منصة Vision One المؤسسية للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتشمل: ™Trend Vision One لإدارة التعرّض للمخاطر السيبرانية (CREM)، وTrend Vision One™ XDR لنقاط النهاية (Endpoints)، و™Trend Vision One لأمن نقاط النهاية، و™Trend Vision One لأمن السحابة، و™Trend Service One. وقد أسهم هذا النهج المتكامل في تحقيق رؤية محسّنة عبر البيئات السحابية والمستخدمين والتطبيقات؛ وتسريع عمليات الاكتشاف والاستجابة؛ وتوفير تجربة أمنية موحّدة عبر حضورها العالمي سريع التوسع.

استكمالًا لهذا الأساس التكنولوجي، يضم فريق الأمن في Vantage خبراء حاصلين على شهادات عالمية معترف بها، من بينها: مهندس أمن نظم معلومات معتمد (CISSP)، والمحترف المعتمد في أمان السحابة (CCSP)، ومدير أمن المعلومات المعتمد (CISM)، ومعتمد في مخاطر ونظم التحكم في تقنية المعلومات (CRISC)، وفريق الاختراق المُعتمد (CRT)، ومحترف معتمد في الأمن الهجومي (OSCP)، ومهندس حلول خصوصية البيانات المعتمد (CDPSE)، ومدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA)، ويمتلك خبرة واسعة في الهندسة الأمنية على مستوى البنوك وعمليات فِرق الاختراق (Red Team) العالمية. وتضمن هذه الخبرات حماية حسابات المستخدمين والأصول بواسطة محترفين مؤهلين تأهيلاً عاليًا يتمتعون بقدرات مثبتة.

الابتكار المدفوع بالرؤى وتبادل الاستخبارات

أحد العوامل الرئيسية التي تم تكريمها من خلال هذه الجائزة هو إسهام Vantage Markets المستمر في مجتمع الأمن السيبراني الأوسع. حيث تقوم الشركة بانتظام بمشاركة الاستخبارات حول جهات التهديد الناشئة، وتشارك في عروض المنتجات الخاصة، وتقديم ملاحظات توجِّه بشكل مباشر تطوير منصة Trend Micro.

وقد عزّز هذا النموذج التعاوني قدرات كلا المؤسستين، ما مكّن Trend Micro من تحسين تقنيات اكتشاف التهديدات والاستجابة لها، وفي الوقت نفسه زوّد Vantage Markets بمستوى أعمق من الوعي الظرفي وسياق فوري للتهديدات.

تعزيز المرونة السيبرانية في قطاع الخدمات المالية

تواصل المؤسسات المالية على مستوى العالم مواجهة تهديدات سيبرانية متزايدة التعقيد وسريعة التطور. وبالنسبة إلى Vantage Markets، شكّلت القدرة على توحيد بيانات القياس عن بُعد (Telemetry)، وأتمتة التعرف على المخاطر، وتسريع مسارات التحقيق عنصرًا محوريًا في عملية تحولها الأمني.

وقد أدّت منصة ™Trend Vision One دورًا أساسيًا في تحقيق هذه النتائج، من خلال تمكين حماية أكثر تكاملاً عبر البنية التحتية السحابية وأعباء العمل والهوية ونشاط المستخدمين.

قال Srujan Talakokkula، المدير الإداري للقسم التجاري في Trend Micro أستراليا ونيوزيلندا (ANZ): "شركة Vantage Markets هي مثال بارز لما يمكن تحقيقه عندما تتعامل المؤسسات مع الأمن السيبراني كعامل مُمكّن إستراتيجي. إن سرعة تبنّيهم للتقنيات، واستعدادهم للتعاون، ومساهمتهم الفاعلة في استخبارات التهديدات، كان لها تأثير مباشر على كيفية تطوير منصتنا. ومن خلال توحيد الرؤية وأتمتة مسارات العمل الأمنية عالية القيمة، نجحوا في بناء نموذج مرن وقابل للتوسع يضع معيارًا يُحتذى به لمؤسسات الخدمات المالية في مختلف أنحاء المنطقة. نحن فخورون بدعم مسيرتهم، ومتحمسون للآتي".

نظرة مستقبلية

يمثّل هذا التكريم محطة مهمة في الشراكة المستمرة بين Trend Micro وVantage Markets، ويعزّز التزامهما المشترك بتحسين الجاهزية السيبرانية في قطاع الخدمات المالية.

مع مواصلة Vantage Markets توسيع حضورها العالمي، تؤكد الشركة التزامها بتعزيز الأمن المالي على المدى الطويل. وستواصل الاستفادة من منصة Trend Micro المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدفع رؤيتها الأمنية قُدمًا، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتحصين حماية البيئات السحابية، وضمان تجارب أكثر أمانًا للعملاء حول العالم.

نبذة عن Trend Micro

شركة Trend Micro، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني، تساعد على جعل العالم آمنًا لتبادل المعلومات الرقمية بين الناس والحكومات والمؤسسات. تعتمد Trend على خبرتها الأمنية والذكاء الاصطناعي لحماية أكثر من 500,000 مؤسسة وملايين الأفراد حول العالم عبر البيئات السحابية والشبكات ونقاط النهاية (endpoints) والأجهزة المختلفة. في صميم حلولها تقف ™Trend Vision One، وهي منصة الأمن السيبراني المؤسسية الوحيدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي توحّد إدارة التعرّض للمخاطر السيبرانية والعمليات الأمنية، وتوفّر حماية متعددة الطبقات عبر البيئات المحلية والهجينة ومتعددة السحابات. إن استخبارات التهديدات غير المسبوقة التي تقدمها Trend تُمكِّن المؤسسات من الدفاع بشكل استباقي ضد مئات الملايين من التهديدات يوميًا. الأمن الاستباقي يبدأ من هنا. www.TrendMicro.com.au.

نبذة عن Vantage

شركة Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تتيح للعملاء الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، في الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر منصة تداول موثوقة، وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تتيح للعملاء فرصًا للتداول.

تداوَل بذكاء مع @vantage

تحذير من المخاطر: العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات مُعقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تأكد من فهم المخاطر قبل التداول.

بيان إخلاء المسؤولية: تُقدم هذه المقالة لأغراض إعلامية فحسب ولا تشكل مشورة مالية أو عرضًا أو طلبًا لأي منتجات أو خدمات مالية. هذا المحتوى غير مخصص للمقيمين في أي ولاية قضائية حيث يكون هذا النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. ننصح القراء بالبحث عن المشورة المهنية المستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية. وأي اعتماد منك على المعلومات المقدمة يكون على مسؤوليتك الخاصة تمامًا.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg