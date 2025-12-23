Vantage تفوز بجائزة "أفضل تطبيق تداول للأجهزة المحمولة - في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)" في حفل UF Awards

بورت فيلا، فانواتو, 23 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- يسرُّ Vantage، شركة الوساطة متعددة الأصول الرائدة أن تُعلن عن فوزها بجائزة "أفضل تطبيق تداول للأجهزة المحمولة – في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)" في حفل UF AWARDS APAC 2025 المرموق، الذي أقيم على هامش معرض iFX EXPO Asia 2025.

يصل حفل UF Awards APAC هذا العام إلى نسخته السادسة، مواصلاً احتفاله بالتميُّز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث يسلّط الضوء على أبرز العلامات التجارية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المالية والتداول عبر الإنترنت، تقديراً لما تقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة واستثنائية. وقد حازت Vantage على هذا التقدير ضمن الفئات الإقليمية المرموقة للجوائز.

تجسد جائزة "أفضل تطبيق تداول للأجهزة المحمولة" التزام Vantage المستمر بالارتقاء بتجربة التداول عبر الأجهزة الذكية. .إذ يتميز تطبيق Vantage بتصميمه البديهي، وسرعة التنفيذ العالية، إلى جانب مجموعة متقدمة من الأدوات المصممة لتلبية احتياجات المتداولين بمختلف مستويات خبرتهم، بما يوفّر بيئة تداول فعّالة وموثوقة.

وفي هذا السياق، صرّح Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي لشركة Vantage، قائلاً: "نعتز بهذا التكريم من جهة مرموقة في القطاع، والذي يعكس الجهود المتواصلة التي نبذلها في تطوير حلول تداول متقدمة. إن الفوز بجائزة أفضل تطبيق تداول للأجهزة المحمولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) يؤكد التزامنا بتطوير تقنيات تمكّن المتداولين من التداول بثقة. سنواصل الابتكار وتقديم حلول تداول عبر الأجهزة المحمولة تجعل التداول أكثر ذكاءً وسهولةً".

يعكس هذا التكريم التقدير الدولي المتزايد لـ Vantage ويؤكد ريادة العلامة التجارية كمنصَّة تداول مبتكرة تضع تجربة التداول عبر الأجهزة المحمولة في صميم استراتيجيتها .

لمزيد من المعلومات حول تطبيق Vantage للتداول عبر الأجهزة المحمولة وخدماته الحائزة على الجوائز، تفضَّل بزيارة موقع Vantage الإلكتروني. يختلف توفُّر الخدمات بحسب الولاية القضائية والكيان.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تتيح للعملاء الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، في الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

مع 16 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، وتوفر منصة تداول موثوقة توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى فرص التداول.

تداوَل بذكاء مع @vantage

تحذير من المخاطر: العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات مُعقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تأكد من فهم المخاطر قبل التداول.

بيان إخلاء المسؤولية: تُقدم هذه المقالة لأغراض إعلامية فحسب ولا تشكل مشورة مالية أو عرضًا أو طلبًا لأي منتجات أو خدمات مالية. هذا المحتوى غير مخصص للمقيمين في أي ولاية قضائية حيث يكون هذا النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. الجوائز المذكورة هي اعترافات على مستوى العلامة التجارية ولا تشير إلى تراخيص أي كيان محدد لشركة Vantage. ننصح القراء بالبحث عن المشورة المهنية المستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية. وأي اعتماد منك على المعلومات المقدمة يكون على مسؤوليتك الخاصة تمامًا.

