شركة ViaBTC تتبرع بـ 3 ملايين دولار هونغ كونغي لدعم إغاثة الحرائق وإعادة إعمار المجتمع في مُجمّع وانغ فوك كورت بمقاطعة تاي بو

هونغ كونغ، 30 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت ViaBTC عن تبرعٍ بقيمة 3 ملايين دولار هونغ كونغي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لدعم جهود الإغاثة الطارئة وإعادة إعمار المجتمع بعد حادث الحريق الذي وقع في مُجمّع وانغ فوك كورت بمقاطعة تاي بو. تهدف المساهمة إلى مساعدة السكان المتضررين في استعادة الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

أعرب Haipo Yang، المؤسس والرئيس التنفيذي في ViaBTC، عن حزنه العميق بسبب المأساة قائلًا: "نعرب عن خالص تعازينا للضحايا، ونُقدِّمُ أعلى درجات الاحترام لرجال الإطفاء وفِرَق الإنقاذ الذين وقفوا بشجاعة في الصفوف الأمامية".

وأكد أن ViaBTC ستواصل متابعة جهود التعافي عن كثب، وستظل ملتزمة بالتعاون مع جميع الأطراف لمساعدة السكان على إعادة بناء منازلهم والتغلب على التحديات المقبلة.

نبذة عن شركة ViaBTC

تأسست شركة ViaBTC في عام 2016، وهي تجمُّع تعدين عالمي رائد ومنصة بلوكتشين مبتكرة يثق بها أكثر من 1.7 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. واليوم، تحتل مرتبة بين أفضل ثلاثة تجمعات على مستوى العالم لتعدين بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC) ودوجكوين (DOGE) وكاسبا ((KAS، وتخدم مجتمعًا دوليًا متنوعًا من المعدّنين.