ViaBTC przekazuje 3 miliony HKD na wsparcie działań pomocowych po pożarze oraz odbudowę społeczności w Wang Fuk Court w Tai Po

HONGKONG, 28 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- ViaBTC ogłosiło przekazanie darowizny w wysokości 3 milionów HKD na rzecz Rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, aby wesprzeć działania związane z pomocą doraźną oraz odbudową społeczności po pożarze w Wang Fuk Court w Tai Po. Wsparcie to ma na celu pomoc poszkodowanym mieszkańcom w jak najszybszym powrocie do normalnego życia.

Założyciel i dyrektor generalny ViaBTC Haipo Yang wyraził głęboki żal z powodu tragedii, oświadczając: „Składamy szczere kondolencje ofiarom oraz wyrazy najwyższego szacunku dla strażaków i ratowników, którzy z odwagą ruszyli na pomoc".

Podkreślił również, że ViaBTC będzie uważnie monitorować postępy działań naprawczych i pozostaje zaangażowane we współpracę ze wszystkimi stronami, aby pomóc mieszkańcom odbudować swoje domy i stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom.

ViaBTC

Założona w 2016 roku ViaBTC jest czołową globalną pulą wydobywczą oraz innowacyjną platformą blockchain, której zaufało ponad 1,7 mln użytkowników na całym świecie. Obecnie znajduje się w gronie trzech największych globalnych pul wydobywczych BTC, BCH, LTC, DOGE i KAS, obsługując zróżnicowaną społeczność międzynarodowych wydobywców.