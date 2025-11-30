ViaBTC жертвует 3 млн гонконгских долларов на оказание помощи при пожаре и восстановление сообщества в Ван Фук в раоне Тай По

ГОНКОНГ, 30 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- ViaBTC объявила о пожертвовании 3 миллионов гонконгских долларов правительству САР Гонконг на оказание помощи при чрезвычайной ситуации и восстановление сообщества после пожара в жилом комплексе Ван Фук в районе Тай По. Пожертвование будет направлено на то, чтобы помочь пострадавшим жителям как можно быстрее вернуться к обычной жизни.

Основатель и генеральный директор ViaBTC Хайпо Ян (Haipo Yang) выразил свои глубокие соболезнования по поводу трагедии, заявив:«Мы выражаем наши искренние соболезнования жертвам трагедии и глубочайшее уважение пожарным и спасателям, которые смело стояли на переднем крае».

Он подчеркнул, что ViaBTC будет внимательно следить за усилиями по восстановлению и по-прежнему привержена сотрудничеству со всеми сторонами, чтобы помочь жителям восстановить свои дома и преодолеть предстоящие проблемы.

Основанный в 2016 году, ViaBTC является одним из ведущих глобальных майнинговых пулов и инновационной блокчейн-платформой, которой доверяют более 1,7 миллиона пользователей по всему миру. Сегодня он входит в тройку крупнейших мировых пулов по майнингу BTC, BCH, LTC, DOGE и KAS, обслуживая разнообразное международное сообщество майнеров.

