ViaBTC venuje 3 milióny HKD na pomoc po požiari a obnovu komunity komplexu Wang Fuk Court v štvrti Tai Po

HONG KONG, 30. novembra 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť ViaBTC oznámila podporu vo výške 3 miliónov HKD vláde osobitnej administratívnej oblasti Hongkong na pomoc v núdzi a obnove komunity po požiari komplexu Wang Fuk Court v Tai Po. Cieľom príspevku je pomôcť postihnutým obyvateľom čo najrýchlejšie sa vrátiť k normálnemu životu.

Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti ViaBTC Haipo Yang vyjadril hlboký smútok nad tragédiou a uviedol:„Vyjadrujeme úprimnú sústrasť obetiam a vzdávame najvyššiu úctu hasičom a záchranárom, ktorí statočne stáli v prvej línii."

Zdôraznil, že ViaBTC bude pozorne sledovať úsilie o obnovu a naďalej spolupracovať so všetkými stranami na pomoc obyvateľom obnoviť ich domovy a prekonať výzvy, ktoré ich čakajú.

O spoločnosti ViaBTC
Spoločnosť ViaBTC, založená v roku 2016, je popredný globálny ťažobný pool a inovatívna blockchainová platforma, ktorej dôveruje viac ako 1,7 milióna používateľov po celom svete. V súčasnosti sa celosvetovo radí medzi tri najlepšie pooly pre ťažbu BTC, BCH, LTC, DOGE a KAS a slúži rozmanitej medzinárodnej komunite ťažiarov.

