ViaBTC fait un don de 3 millions HKD pour soutenir les efforts des équipes d'incendie et aider à reconstruire la communauté du lotissement de Wang Fuk Court, dans le district de Tai Po

HONG KONG, 30 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC a annoncé un don de 3 millions HKD au gouvernement de la RAS de Hong Kong pour aider les secours d'urgence et la reconstruction de la communauté à la suite de l'incendie de Wang Fuk Court, dans le district de Tai Po. La contribution vise à aider les résidents touchés à retrouver une vie normale le plus rapidement possible.

Le fondateur et PDG de ViaBTC, Haipo Yang, a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie en déclarant : « Nous présentons nos plus sincères condoléances aux victimes et nous rendons hommage aux pompiers et au personnel de secours qui se sont courageusement mobilisés en première ligne. »

Il a souligné que ViaBTC suivrait de près les efforts de reconstruction et qu'elle s'était engagée à collaborer avec toutes les parties pour aider les résidents à reconstruire leurs logements et à surmonter les défis à venir.

À propos de ViaBTC

Fondée en 2016, ViaBTC est un pool minier mondial de premier plan et une plateforme blockchain innovante à laquelle font confiance plus de 1,7 million d'utilisateurs à travers le monde. Aujourd'hui, l'entreprise se classe parmi les trois premiers pools mondiaux pour le minage de BTC, BCH, LTC, DOGE et KAS, au service d'une communauté internationale diversifiée de mineurs de cryptomonnaies.