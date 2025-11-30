ViaBTC spendet 3 Millionen HKD zur Unterstützung der Brandopfer und des Wiederaufbaus der Gemeinde im Wang Fuk Court in Tai Po

HONGKONG, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC kündigte eine Spende in Höhe von 3 Millionen HKD an die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong an, um die Nothilfe und den Wiederaufbau der Gemeinde nach dem Brand im Wang Fuk Court in Tai Po zu unterstützen. Der Beitrag soll den betroffenen Einwohnern helfen, so schnell wie möglich wieder ein normales Leben zu führen.

Haipo Yang, Gründer und Geschäftsführer von ViaBTC, drückte seine tiefe Trauer über die Tragödie aus:„Wir sprechen den Opfern unser tiefes Beileid aus und zollen den Feuerwehrleuten und Rettungskräften, die mutig an vorderster Front standen, höchsten Respekt."

Er betonte, dass ViaBTC die Wiederaufbaumaßnahmen genau verfolgen und weiterhin mit allen Beteiligten zusammenarbeiten wird, um den Bewohnern beim Wiederaufbau ihrer Häuser und der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen zu helfen.

Informationen zu ViaBTC

ViaBTC wurde 2016 gegründet und ist ein führender globaler Mining-Pool und eine innovative Blockchain-Plattform, der über 1,7 Millionen Nutzer weltweit vertrauen. Heute zählt das Unternehmen zu den drei weltweit führenden Pools für BTC-, BCH-, LTC-, DOGE- und KAS-Mining und bedient eine vielfältige internationale Community von Minern.