ViaBTC daruje 3 miliony hongkongských dolarů na podporu pomoci při požáru a obnovu komunity ve Wang Fuk Court v Tchaj Pcho

News provided by

Viabtc Technology Limited

Nov 28, 2025, 12:05 ET

HONGKONG, 28. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost ViaBTC oznámila dar ve výši 3 milionů hongkongských dolarů hongkongské vládě na pomoc při nouzové pomoci a obnově komunity po požáru ve Wang Fuk Court v Tchaj Pcho. Cílem tohoto příspěvku je pomoci postiženým obyvatelům co nejrychleji se vrátit k normálnímu životu.

Zakladatel a generální ředitel společnosti ViaBTC Haipo Yang vyjádřil hlubokou lítost nad touto tragédií a uvedl: „Upřímně soucítíme s oběťmi a vyjadřujeme nejvyšší úctu hasičům a záchranářům, kteří statečně bojovali v první linii."

Zdůraznil, že společnost ViaBTC bude pečlivě sledovat úsilí o obnovu a nadále se zavazuje spolupracovat se všemi stranami, aby pomohla obyvatelům znovu vybudovat jejich domovy a překonat výzvy, které je čekají.

O společnosti ViaBTC

Společnost ViaBTC byla založena v roce 2016 a je předním globálním těžařem kryptoměn a inovativní blockchainovou platformou, které důvěřuje více než 1,7 milionu uživatelů po celém světě. V současné době se řadí mezi tři největší těžaře kryptoměn na světě pro těžbu BTC, BCH, LTC, DOGE a KAS a poskytuje služby rozmanité mezinárodní komunitě těžařů.

