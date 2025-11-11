صندوق "التعليم لا ينتظر" يعلن عن منحة طارئة أولى بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي في بنغلاديش

ستستفيد من المنحة الجديدة 180000 طفل، وتقدمها اليونيسف بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين

نيويورك، 11 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلن صندوق "التعليم لا ينتظر" ( ECW ) وشركاؤه المانحون الاستراتيجيون اليوم عن تقديم منحة بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي لمواجهة أزمة لاجئي الروهينجا المستمرة في بنغلاديش من خلال التعليم.

ستوفر المنحة العاجلة التعليم المنقذ للحياة لـ 180000 طفل في كوكس بازار ببنغلاديش، التي تضم أكبر مخيم للاجئين في العالم.

The new funding builds on ECW’s US$50.7 million in total investments in Bangladesh, which have already reached over 386,000 children, 96% of whom are Rohingya refugees. In all, these investments have built or rehabilitated 2,300 classrooms, provided financial support to 2,700 educators, and delivered essential training on disaster-risk reduction, gender, mental health and psychosocial support and other key topics to teachers and administrators working on the frontlines of this forgotten crisis.

تقدم اليونيسف هذه المنحة الجديدة بالشراكة مع منظمات محلية من بينها مركز تنمية المجتمع (CODEC) ، ومؤسسة جاغوراني تشاكرا (JCF) ، و BRAC ، و Mukti Cox's Bazar ، و Friendship ، ومؤسسة COAST ، لزيادة فرص الحصول على التعليم الشامل في بيئات آمنة توفر الحماية.

قالت رنا فلاورز، ممثلة اليونيسف في بنغلاديش: "كل طفل يستحق فرصة التعلم مهما كانت الأزمة. هذا الدعم من صندوق 'التعليم لا ينتظر' بمثابة شريان حياة، فهو أكثر من مجرد كتب ودروس، إنه جسر نحو الكرامة والاستقرار والمستقبل الذي يستحقه كل طفل. سيساعدنا على تزويد أطفال الروهينجا بالمهارات والثقة والأمل اللازمة لإعادة بناء مجتمعاتهم عندما يصبح آمناً العودة إلى ديارهم. إن مستقبل شعب الروهينجا، بثقافتهم وهويتهم وصوتهم، يعتمد على تعليم أطفالهم اليوم".

يعرقل تراجع المساعدات الإنسانية، بما فيها تمويل التعليم، المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في بنغلاديش. ومنذ يونيو 2025، لا يزال أكثر من 3600 مرفق تعليمي للطفولة المبكرة حتى الصف الرابع مغلقاً. وتشير التحليلات الأخيرة إلى أنه لم يُجمع سوى نصف "خطة الاستجابة المشتركة" حتى الآن.

يعمل صندوق ECW من خلال النظام المتعدد الأطراف لزيادة سرعة الاستجابة في الأزمات، وإيصال الإغاثة الفورية والتدخلات طويلة الأجل من خلال برامج متعددة السنوات. يعمل صندوق "التعليم لا ينتظر" في شراكة وثيقة مع الحكومات والجهات المانحة العامة والخاصة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية لزيادة الكفاءة ومنع الاستجابات المنفصلة.

