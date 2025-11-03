En el marco del Gateway Gulf 2025 Forum, Al Salam Bank celebra el primer aniversario de ASB Capital

-En el marco del Gateway Gulf 2025 Forum en Bahréin, Al Salam Bank celebra el primer aniversario de ASB Capital con 5.800 millones de dólares en activos bajo gestión

Lanzado en el cuarto trimestre de 2024 durante Gateway Gulf 2024 en Bahréin.

Los activos bajo gestión (AUM) crecieron un 30 %, alcanzando los 5.800 millones de dólares.

Se introdujeron diversos productos de inversión, entre ellos el ASB State Street Global Equity Fund, ASB MENA Equity Fund, ASB Technology Fund y ASB Sukuk Fund.

Se desempeñó un papel clave en las emisiones regionales, con un volumen total superior a los 2.000 millones de dólares.

Está previsto el lanzamiento del XASB Sukuk ETF.

MANAMA, Bahréin, 3 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Al Salam Bank (Código de cotización: SALAM en la Bolsa de Bahréin; SALAM_BAH en el Mercado Financiero de Dubái), uno de los grupos financieros de más rápido crecimiento en la región, celebra el primer aniversario de su brazo de gestión de activos y banca de inversión, ASB Capital, marcando un año de crecimiento constante, innovación de productos y expansión regional desde su lanzamiento en 2024 durante Gateway Gulf en Bahréin.

Rafik Nayed, Al Salam Bank Group CEO and ASB Capital Managing Director

Lanzada en noviembre de 2024, ASB Capital gestiona actualmente 5.800 millones de dólares en activos, lo que refleja la confianza de una creciente cartera de clientes a nivel mundial. Durante el último año, la firma ha consolidado su presencia con el lanzamiento de diversas soluciones de inversión, como el Fondo Global de Renta Variable en colaboración con State Street, MENA Equity Fund, Technology Fund, y Sukuk Fund, que ofrecen a sus clientes un acceso diversificado a los mercados globales y regionales.

El último año también fue testigo de un importante impulso en los mandatos de asesoría y gestión de carteras de ASB Capital, ampliando tanto las carteras discrecionales como las no discrecionales para personas con alto patrimonio neto, oficinas familiares, empresas y clientes institucionales.

Como parte del ecosistema integrado de servicios financieros de Al Salam Bank, ASB Capital ha sido fundamental para impulsar las actividades de inversión y de mercados de capitales del Grupo. En 2025, la firma desempeñó un papel clave en varias emisiones regionales, entre ellas las de Bapco Energies, Kuwait International Bank y Solidarity Bahrain. En este ámbito, desde entonces se han firmado varios mandatos, lo que refleja la posición estratégica de ASB Capital en el panorama regional.

ASB Capital también tiene previsto lanzar XASB Sukuk ETF en colaboración con Xtrackers by DWS, ampliando el acceso a las inversiones de renta fija y reforzando el enfoque innovador de ASB Capital en la gestión de activos.

En el marco del Gateway Gulf Forum, Rafik Nayed, consejero delegado de Al Salam Bank Group y director general de ASB Capital, comentó: "El primer año de ASB Capital marca un hito fundamental en la trayectoria de crecimiento a largo plazo de Al Salam Bank. Nos hemos centrado en generar confianza, fortalecer las relaciones con nuestros clientes y ampliar nuestra oferta de inversiones. El crecimiento de los activos bajo gestión, el lanzamiento de nuevos fondos y el éxito de nuestras operaciones en los mercados de capitales reflejan nuestro compromiso de aportar valor a nuestros clientes. ASB Capital se posiciona hoy como una de las firmas líderes en gestión de activos y patrimonios de la región, y seguimos enfocados en descubrir nuevas oportunidades".

Tanto Al Salam Bank como ASB Capital continúan aprovechando el sólido ecosistema de Bahréin para expandir sus operaciones a nivel regional, impulsando su visión compartida de brindar soluciones financieras integrales y centradas en el cliente en los ámbitos de la banca, la gestión de activos y el asesoramiento en inversiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811203/Bahrain_EDB.jpg