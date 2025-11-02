Am Rande des Gateway Gulf 2025 Forums in Bahrain... Al Salam Bank markiert einjährigen Meilenstein für ASB Capital mit 5,8 Mrd. USD verwaltetem Vermögen

Markteinführung im 4. Quartal 2024 während Gateway Gulf 2024 in Bahrain

Das verwaltete Vermögen (AUM) ist um 30% auf 5,8 Milliarden USD gestiegen.

Einführung verschiedener Anlageprodukte, darunter der ASB State Street Global Equity Fund, der ASB MENA Equity Fund, der ASB Technology Fund und der ASB Sukuk Fund.

Spielte eine Schlüsselrolle bei regionalen Emissionen mit einem Gesamtvolumen von über 2 Milliarden USD

Geplant ist die Auflegung des XASB Sukuk ETF.

MANAMA, Bahrain, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- Al Salam Bank (Trading Code: SALAM an der Börse von Bahrain; SALAM_BAH am Dubai Financial Market), eine der am schnellsten wachsenden Finanzgruppen in der Region, feiert das einjährige Bestehen ihrer Vermögensverwaltungs- und Investmentbanking-Sparte, ASB Capital, und markiert damit ein Jahr stetigen Wachstums, Produktinnovation und regionaler Expansion seit ihrer Gründung im Jahr 2024 während des Gateway Gulf in Bahrain.

Rafik Nayed, Al Salam Bank Group CEO and ASB Capital Managing Director

ASB Capital wurde im November 2024 gegründet und verwaltet heute ein Vermögen von 5,8 Mrd. USD, was das Vertrauen einer wachsenden globalen Kundenbasis widerspiegelt. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Präsenz durch die Auflegung mehrerer Anlagelösungen gestärkt, darunter der Global Equity Fund in Partnerschaft mit State Street, der MENA Equity Fund, der Technology Fund und der Sukuk Fund, die den Kunden einen diversifizierten Zugang zu globalen und regionalen Märkten bieten.

Das vergangene Jahr war auch von einer erheblichen Dynamik bei den Beratungs- und Portfoliomanagement-Mandaten von ASB Capital geprägt, wobei sowohl diskretionäre als auch nicht-diskretionäre Portfolios für vermögende Privatkunden, Family Offices, Unternehmen und institutionelle Kunden ausgebaut wurden.

Als Teil des integrierten Finanzdienstleistungssystems der Al Salam Bank hat ASB Capital maßgeblich dazu beigetragen, die Investitions- und Kapitalmarktaktivitäten der Gruppe voranzutreiben. Im Jahr 2025 war das Unternehmen maßgeblich an mehreren regionalen Emissionen beteiligt, darunter Bapco Energies, Kuwait International Bank und Solidarity Bahrain. Auch in diesem Bereich wurden seither mehrere Mandate unterzeichnet, was die strategische Position von ASB Capital in der regionalen Landschaft widerspiegelt.

ASB Capital plant auch die Auflegung des XASB Sukuk ETF in Zusammenarbeit mit Xtrackers by DWS, um den Zugang zu festverzinslichen Anlagen zu erweitern und den innovationsorientierten Ansatz von ASB Capital in der Vermögensverwaltung zu stärken.

Am Rande des Gateway Gulf Forums sagte Rafik Nayed, CEO der Al Salam Bank Gruppe und Geschäftsführer der ASB Capital, dazu: „Das erste Jahr von ASB Capital markiert ein entscheidendes Kapitel in der langfristigen Wachstumsgeschichte der Al Salam Bank. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von Vertrauen, der Vertiefung von Kundenbeziehungen und der Erweiterung unseres Anlageangebots. Das Wachstum der verwalteten Vermögen, die Auflegung neuer Fonds und der Erfolg unserer Kapitalmarkttransaktionen spiegeln unser Engagement wider, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. ASB Capital ist heute eines der führenden Vermögensverwaltungsunternehmen in der Region, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, neue Möglichkeiten zu erschließen."

Sowohl die Al Salam Bank als auch ASB Capital nutzen weiterhin das robuste Ökosystem Bahrains, um ihre Geschäfte in der Region auszuweiten und ihre gemeinsame Vision der Bereitstellung ganzheitlicher, kundenorientierter Finanzlösungen in den Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung und Anlageberatung voranzutreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811203/Bahrain_EDB.jpg