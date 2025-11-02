En marge du Forum Gateway Gulf 2025 à Bahreïn... Al Salam Bank marque le premier anniversaire d'ASB Capital avec 5,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion

Lancement au quatrième trimestre 2024 lors de Gateway Gulf 2024 à Bahreïn

Les actifs sous gestion ont augmenté de 30 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars.

Lancement de divers produits d'investissement, dont les fonds ASB State Street Global Equity Fund, ASB MENA Equity Fund, ASB Technology Fund et ASB Sukuk Fund.

A joué un rôle clé dans des émissions régionales d'une valeur totale de plus de 2 milliards d'USD.

Lancement prévu de l'ETF XASB Sukuk.

MANAMA, Bahreïn, 2 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Al Salam Bank (Trading Code : SALAM sur la Bourse de Bahreïn ; SALAM_BAH sur le Dubai Financial Market), l'un des groupes financiers à la croissance la plus rapide de la région, célèbre le premier anniversaire de sa branche de gestion d'actifs et de banque d'investissement, ASB Capital, marquant une année de croissance régulière, d'innovation de produits et d'expansion régionale depuis son lancement en 2024 au cours de Gateway Gulf à Bahreïn.

Rafik Nayed, Al Salam Bank Group CEO and ASB Capital Managing Director

Lancée en novembre 2024, ASB Capital gère aujourd'hui 5,8 milliards de dollars d'actifs, reflétant la confiance d'une clientèle mondiale en pleine expansion. Au cours de l'année écoulée, la société a renforcé sa présence en lançant plusieurs solutions d'investissement, notamment le Global Equity Fund en partenariat avec State Street, le MENA Equity Fund, le Technology Fund et le Sukuk Fund, qui offrent aux clients un accès diversifié aux marchés mondiaux et régionaux.

L'année écoulée a également été marquée par une dynamique importante dans les mandats de conseil et de gestion de portefeuille d'ASB Capital, avec l'élargissement des portefeuilles discrétionnaires et non discrétionnaires pour les particuliers fortunés, les family offices, les entreprises et les clients institutionnels.

Faisant partie de l'écosystème des services financiers intégrés d'Al Salam Bank, ASB Capital a joué un rôle déterminant dans la conduite des activités d'investissement et des marchés de capitaux du groupe. En 2025, le cabinet a joué un rôle déterminant dans plusieurs émissions régionales, notamment Bapco Energies, Kuwait International Bank et Solidarity Bahrain. Dans ce domaine, plusieurs mandats ont également été signés depuis, reflétant la position stratégique d'ASB Capital dans le paysage régional.

ASB Capital devrait également lancer l'ETF XASB Sukuk en partenariat avec Xtrackers by DWS, élargissant ainsi l'accès aux investissements à revenu fixe et renforçant l'approche innovante d'ASB Capital en matière de gestion d'actifs.

En marge du Gateway Gulf Forum, Rafik Nayed, PDG du groupe Al Salam Bank et directeur général d'ASB Capital, a déclaré : « La première année d'existence d'ASB Capital marque un tournant dans l'histoire de la croissance à long terme d'Al Salam Bank. Nous nous sommes attachés à instaurer la confiance, à approfondir les relations avec nos clients et à élargir notre offre d'investissement. La croissance des actifs sous gestion, le lancement de nouveaux fonds et le succès de nos transactions sur les marchés financiers reflètent notre engagement à apporter de la valeur à nos clients. ASB Capital est aujourd'hui l'une des principales sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine de la région, et nous restons concentrés sur la recherche de nouvelles opportunités ».

Al Salam Bank et ASB Capital continuent de s'appuyer sur l'écosystème solide de Bahreïn pour développer leurs opérations au niveau régional, en faisant progresser leur vision commune qui consiste à fournir des solutions financières holistiques et centrées sur le client dans les domaines de la banque, de la gestion d'actifs et du conseil en investissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811203/Bahrain_EDB.jpg