바레인에서 열린 '게이트웨이 걸프 2025 포럼' 부대행사에서... 알 살람 은행, 운용자산 58억 달러 ASB 캐피털 창립 1주년 기념

2024년 4분기 바레인에서 개최된 게이트웨이 걸프 2024 기간 중 출범

운용자산(AUM) 규모, 58억 달러로 30% 증가

ASB 스테이트 스트리트 글로벌 주식 펀드, ASB MENA 주식 펀드, ASB 기술 펀드, ASB 수쿠크 펀드 등 다양한 투자 상품 출시

총규모가 20억 달러를 초과하는 지역 발행에서 핵심적 역할 수행

XASB 수쿠크 ETF 출시 예정

마나마, 바레인, 2025년 11월 3일 /PRNewswire/ -- 지역 내에서 가장 빠르게 성장하는 금융 그룹 중 하나인 알 살람 은행(Al Salam Bank, 종목 코드: 바레인 증권거래소 SALAM, 두바이 금융시장 SALAM_BAH)이 자산운용 및 투자은행 부문인 ASB 캐피털(ASB Capital) 출범 1주년을 기념했다. ASB 캐피털은 2024년 바레인에서 열린 게이트웨이 걸프(Gateway Gulf) 행사에서 출범한 이후 1년 동안 꾸준히 성장하며, 상품을 혁신하고, 지역 내 확장을 이어왔다.

Rafik Nayed, Al Salam Bank Group CEO and ASB Capital Managing Director

2024년 11월 출범한 ASB 캐피털은 현재 58억 달러 규모의 자산을 운용하고 있다. 이는 점점 더 굳건해지고 있는 글로벌 고객의 신뢰가 반영된 결과다. 지난 1년 동안 ASB 캐피털은 스테이트 스트리트(State Street)와 협력해 선보인 글로벌 주식 펀드(Global Equity Fund)뿐 아니라 MENA 주식 펀드(MENA Equity Fund), 기술 펀드(Technology Fund), 수쿠크 펀드(Sukuk Fund) 등 다양한 투자 솔루션을 출시하면서 고객에게 글로벌과 지역 시장에 대한 다각화된 투자 루트를 제공하면서 시장 내 입지를 강화해왔다.

지난 1년 동안 ASB 캐피털의 자문 및 포트폴리오 관리 업무도 고액 자산가, 패밀리 오피스, 기업, 기관 고객을 대상으로 '재량형(discretionary)' 및 '비재량형(non-discretionary)' 포트폴리오를 모두 확대하면서 전반적으로 상당한 성장세를 보였다.

ASB 캐피털은 알 살람 은행의 통합 금융 서비스 생태계 일원으로, 그룹의 투자 및 자본 시장 활동을 주도하는 핵심적 역할을 수행해 왔다. 2025년에는 밥코 에너지스(Bapco Energies), 쿠웨이트 국제은행(Kuwait International Bank), 솔리다리티 바레인(Solidarity Bahrain) 등 지역의 여러 발행 업무에서 중요한 역할을 맡았다. 이후에도 다수의 위탁 계약을 체결하며 지역 금융 시장에서 전략적 입지를 확고히 했다.

ASB 캐피털은 또한 DWS의 엑스트래커스(Xtrackers)와 협력해 XASB 수쿠크 상장지수펀드(ETF)를 출시할 예정이다. 이는 채권 투자에 대한 접근성을 확대하고 ASB 캐피털의 혁신적 자산 운용 전략을 강화할 것으로 기대된다.

라픽 나예드(Rafik Nayed) 알 살람 은행 그룹 CEO이자 ASB 캐피털 전무이사는 게이트웨이 걸프 포럼(Gateway Gulf Forum) 부대행사장에서 다음과 같이 말했다. "ASB 캐피털의 첫해는 알 살람 은행의 장기 성장 스토리에서 중요한 장을 써 내려갔다. 우리는 신뢰 구축, 고객 관계 심화, 투자 상품 확대에 주력해 왔다. 운용자산(AUM) 증가, 신규 펀드 출시, 자본시장 거래 성공은 모두 고객에게 많은 가치를 제공하겠다는 우리의 약속을 반영한다. ASB 캐피털은 현재 지역을 선도하는 자산•자산관리 기업 중 하나로 자리매김했으며, 새로운 기회를 발굴하는 데 계속 집중하고 있다."

알 살람 은행과 ASB 캐피털은 바레인의 견고한 생태계를 지속적으로 활용해 지역 내 사업 규모를 확장하고, 은행, 자산운용, 투자 자문 분야 전반에서 종합적이고 고객 중심의 금융 솔루션을 제공하겠다는 공동 비전을 실현해 나가고 있다.

