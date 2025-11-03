在巴林舉行的 Gateway Gulf 2025 期間… Al Salam Bank 旗下 ASB Capital 成立一週年，資產管理規模達 58 億美元。

過去一年，ASB Capital 的顧問及委託投資組合也顯示顯著進展，為高淨值人士、家族辦公室、企業和機構客戶，擴大全權委託和非全權委託投資組合。

ASB Capital 作為 Al Salam Bank 的綜合金融服務生態系統一部份，而已協助推動該集團多個投資與資產市場活動。2025 年，該公司協助推出多個區域債券，包括 Bapco Energies、Kuwait International Bank 和 Solidarity Bahrain。其後，ASB Capital 也簽署多項在該領域的委託協議，反映在該區環境的策略地位。

ASB Capital 也計劃與 DWS 旗下 Xtrackers 合作推出 XASB Sukuk ETF，擴大固定收益投資渠道，並強化 ASB Capital 的創新主導資產管理方法。

Gateway Gulf Forum 期間，Al Salam Bank 集團行政總裁兼 ASB Capital 董事總經理 Rafik Nayed 評論道：「ASB Capital 的成立一週年，標誌為 Al Salam Bank 的長遠發展紀事關鍵篇章。我們一直致力建立信任、深化客戶關係與拓展投資產品。這資產管理規模增長、新基金推出與我們的資產市場交易成功，均反映我們為客戶創造價值的承諾。ASB Capital 現已成為該區領先資產及財富管理公司之一，並繼續致力發掘新機會。」

Al Salam Bank 與 ASB Capital 繼續利用巴林的強大生態系統，而於銀行、資產管理和投資顧問領域中，推進提供整體兼以客戶為中心的金融解決方案的共同願景，並擴大區域業務規模。

SOURCE Bahrain EDB