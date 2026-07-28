HNS 2026 | Huawei Perkenal Xinghe AI Campus Solution Dipertingkat untuk Afrika Selatan

JOHANNESBURG, 28 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Di Sidang Kemuncak Rangkaian Huawei 2026 Afrika Selatan, Huawei memperkenalkan Xinghe AI Campus Solution yang dipertingkat untuk rantau Afrika Selatan yang berlandaskan falsafah "Secure and Intelligent Connectivity" ("Ketersambungan Selamat dan Pintar"), selain turut menganjurkan majlis penyampaian AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge Awards. Inisiatif ini menyerlahkan usaha Huawei untuk memajukan kecerdasan menyeluruh merentasi pelbagai industri bersama pelanggan dan rakan kongsi.

Arthur Wang, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

Xinghe AI Campus Solution Huawei yang dipertingkat menonjol menerusi tiga keupayaan utama: rangkaian tanpa wayar berkelajuan amat tinggi, keselamatan skop penuh dan autonomi rangkaian.

Rangkaian tanpa wayar berkelajuan amat tinggi: AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP Huawei yang pertama seumpamanya menggabungkan inovasi Wi-Fi 8 yang dinanti-nantikan bagi kelajuan dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi. Khususnya, Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR) pintar, iaitu teknologi penyelarasan berbilang AP, dapat mengurangkan gangguan saluran bersama secara drastik sambil menggandakan kelajuan pengguna tunggal dalam senario rangkaian berterusan. Sementara itu, teknologi perayauan sifar Advanced Same Frequency Network (ASFN) memvirtualisasikan berbilang AP menjadi satu "super AP" yang mengupayakan perayauan lancar dalam seluruh rangkaian tanpa kehilangan paket.

Keselamatan skop penuh: Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution Huawei mewujudkan sistem pertahanan kukuh yang merangkumi keselamatan aset, ketersambungan, ruang dan privasi.

Keselamatan aset: Peningkatan mendadak jumlah terminal tidak pintar dalam sektor kerajaan, kewangan dan sektor lain meningkatkan risiko serangan rangkaian. Bagi menangani isu ini, penyelesaian Huawei memanfaatkan pengenalpastian terminal berasaskan pengelompokan AI untuk mengesan terminal tidak pintar secara automatik dengan ketepatan 95%. Pengesanan anomali pintar (SmartAD) pula mampu mengesan anomali tingkah laku trafik terminal dalam beberapa saat dan menyekatnya secara proaktif.

Keselamatan ketersambungan: Teknologi Wi-Fi Shield eksklusif daripada Huawei menghapuskan risiko pengintipan paket pada lapisan fizikal. Selain itu, MACsec hujung-ke-hujung yang digabungkan dengan Kriptografi Pasca-Kuantum (PQC) menyediakan ciri keselamatan jangka panjang bagi penghantaran data walaupun apabila pengkomputeran kuantum menjadi matang.

Keselamatan ruang: Teknologi penderiaan Wi-Fi CSI Huawei mengesan keadaan keselamatan ruang melalui satu AP dan mengenal pasti pencerobohan dalam beberapa saat.

Keselamatan privasi: Bagi menangani peranti pengimejan tersembunyi, iGuard AP Huawei membolehkan pengesanan menyeluruh, pengesanan tepat dan operasi 24/7, sekali gus melindungi rahsia perdagangan serta privasi peribadi.

Autonomi rangkaian: Xinghe AI Campus Solution Huawei menawarkan keupayaan operasi dan penyelenggaraan (O&M) automatik dipacu AI yang hebat. Dengan memanfaatkan iFlow untuk analisis pengalaman semua aliran, penyelesaian itu mengupayakan pembatasan QoE yang lemah dalam beberapa minit, keterlihatan laluan penuh serta kebolehcerapan pengalaman. Menerusi pembuatan keputusan global berkuasa AI dan pengesanan lokasi kerosakan dalam beberapa minit, 80% kerosakan tanpa wayar dapat diselesaikan secara automatik.

Berucap semasa sesi meja bulat Xinghe AI Secure Campus, Alex Sun, Naib Presiden Domain Rangkaian Kampus, Barisan Produk Komunikasi Data Huawei, berkata, "Apabila era AI bermula, transformasi digital di seluruh Afrika Selatan memperoleh momentum, namun rangkaian kampus masa kini berdepan cabaran seperti peningkatan tuntutan keselamatan dan ketidakcekapan O&M tradisional. Sebagai tindak balas, Huawei meningkatkan Xinghe AI Campus Solution bagi membantu pelanggan tempatan mewujudkan pengalaman ketersambungan yang bersedia untuk masa depan, berkelajuan amat tinggi, selamat dan pintar, sekali gus memacu pendigitalan perusahaan serta peningkatan rangkaian."

Bagi memacu penggunaan teknologi penderiaan Wi-Fi 7 CSI dalam seluruh industri, Huawei menganjurkan kempen AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge, yang direka untuk mengumpulkan pandangan daripada pelanggan dan rakan kongsi, di samping meneroka senario perkhidmatan yang inovatif. Semasa sesi meja bulat, Lang Junming, Pengarah Pemasaran Jabatan Pemasaran Rangkaian Perusahaan & Jualan Penyelesaian Huawei, menyampaikan anugerah kepada pemenang tempatan dari Afrika Selatan. Memandang ke hadapan, Huawei akan terus bekerjasama dengan pelanggan dan rakan kongsi untuk meneroka selanjutnya senario penggunaan penderiaan Wi-Fi CSI yang baharu.

Pada masa akan datang, Huawei akan mempergiat usaha dalam rangkaian kampus selamat dan pintar berkuasa AI, sekali gus menyuntik momentum kukuh ke dalam pembangunan kampus AI selamat yang berkualiti tinggi.

SOURCE Huawei