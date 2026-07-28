HNS 2026 | Huawei、南部アフリカ向けにアップグレード版「Xinghe AIキャンパスソリューション」を発表

ヨハネスブルグ、2026年7月28日 /PRNewswire/ -- 「Huawei Network Summit 2026 South Africa」において、Huaweiは「セキュアかつインテリジェントなコネクティビティ」という理念のもと、南部アフリカ地域向けにアップグレードされた「Xinghe AIキャンパスソリューション」を発表するとともに、「AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge」の授賞式を開催しました。これらのイニシアチブは、Huaweiが顧客やパートナーと協力し、あらゆる業界におけるインテリジェンスの推進に取り組んでいることを示しています。

Huaweiがアップグレードした「Xinghe AIキャンパスソリューション」は、超高速ワイヤレス、包括的なセキュリティ、ネットワークの自律性という3つの中核機能で際立っています。

Arthur Wang, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

超高速ワイヤレス： Huaweiの業界初となる「AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP」は、期待されるWi-Fi 8のイノベーションを組み込み、より高い速度と信頼性を実現しています。具体的には、マルチAP協調技術であるiCSSR（intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse）は、連続的なネットワーキング・シナリオにおいて、シングル・ユーザーの速度を2倍にすると同時に、同チャネル干渉を劇的に低減します。一方、Advanced Same Frequency Network（ASFN）のゼロローミング技術は、複数のAPを単一の「スーパーAP」として仮想化し、パケット損失ゼロでネットワーク全体にわたるシームレスなローミングを実現します。

フルスコープ・セキュリティ：HuaweiのXinghe AIフルスコープ・セキュリティ・キャンパス・ソリューションは、資産、接続性、空間、プライバシーのセキュリティを特徴とする強固な防御システムを構築します。

資産セキュリティ：政府機関や金融などの分野でダム端末が急増していることにより、ネットワーク攻撃のリスクが高まっています。これに対処するため、HuaweiのソリューションはAIクラスタリング・ベースの端末識別を活用し、ダム端末を95％の精度で自動認識します。スマート異常検知（SmartAD）は、端末のトラフィック行動における異常を数秒で検知し、先手を打ってブロックすることができます。

接続性セキュリティ：Huawei 独自のWi-Fi Shield技術は、物理層でのパケット盗聴のリスクを排除します。さらに、エンド・ツー・エンドのMACsecとポスト量子暗号（PQC）を組み合わせることで、量子コンピューティングが発展しても、データ伝送の長期的なセキュリティを確保することができます。

空間セキュリティ：HuaweiのWi-Fi CSI検知技術は、単一のAPを通じて空間内のセキュリティ状況を検知し、数秒で侵入を特定します。

プライバシーセキュリティ：隠された撮影装置に対処するため、Huaweiの「iGuard AP」は、包括的な検知、高精度な検知、および24時間365日の稼働を実現し、企業秘密や個人のプライバシーを保護します。

ネットワーク・オートノミー：Huaweiの「Xinghe AIキャンパスソリューション」は、AIを活用した強力な運用・保守（O&M）自動化機能を提供します。iFlowを活用した全フローの体験分析により、本ソリューションは、数分単位でのQoE低下の特定、フルパスの可視化、および体験の可観測性を実現します。AIを活用したグローバルな意思決定と分単位の障害位置特定により、無線障害の80％が自動的に解決されます。

「Xinghe AI Secure Campus」円卓会議で、Huaweiのデータ通信製品ラインのキャンパスネットワーク部門担当バイスプレジデントであるAlex Sunは次のように述べています。「AI時代の到来に伴い、南部アフリカ全域でデジタルトランスフォーメーションが加速している一方で、現在のキャンパスネットワークは、セキュリティ要件の高まりや従来の運用・保守（O&M）の非効率性といった課題に直面しています。これに対応するため、Huaweiは『Xinghe AIキャンパスソリューション』をアップグレードし、現地の顧客が将来を見据えた、超高速でセキュアかつインテリジェントな接続体験を構築できるよう支援し、企業のデジタル化とネットワークのアップグレードを推進しています。」

Wi-Fi 7 CSIセンシング技術の業界全体での普及を促進するため、Huaweiは「AirEngine Wi-Fi 7 CSIセンシング・チャレンジ」キャンペーンを開催しました。このキャンペーンは、顧客やパートナーからの知見を集めるとともに、革新的なサービスシナリオを発掘することを目的としています。円卓会議では、Huaweiのエンタープライズネットワーク・マーケティング＆ソリューション営業部のマーケティングディレクターであるLang Junming氏が、南部アフリカ地域の受賞者に賞を授与しました。今後も、Huaweiは顧客やパートナーと連携し、Wi-Fi CSIセンシングの新たな活用事例をさらに模索していきます。

今後、HuaweiはAIを活用したセキュアでスマートなキャンパスネットワークへの取り組みを強化し、安全なAIキャンパスの質の高い発展に強力な推進力をもたらしていきます。

SOURCE Huawei