Abu Dhabi Turf Club、Mansour bin Zayed殿下の後援のもと、純血アラブ種馬による第33回UAEプレジデントカップを開催

純血アラブ種馬によるUAEプレジデントカップは、Abu Dhabi Turf Clubの2025～2026年シーズン全16レースの目玉として12月6日に開催

来場者には、高級レストランStrawfireでの上質なダイニングをはじめ、首長国の文化と遺産を称える没入型インスタレーション、ライブミュージシャンによるパフォーマンス、そして壮大なフィナーレを飾るドローンショーなど、多彩な食とエンターテインメントを提供

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年11月28日 /PRNewswire/ -- アラブ首長国連邦（UAE）副大統領兼副首相兼大統領府長官兼Abu Dhabi Equestrian Club（ADEC）議長であるSheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan殿下の後援のもと、Abu Dhabi Turf Club（ADTC）は、2025年12月6日に純血アラブ種馬による第33回UAEプレジデントカップを開催します。

この2,200メートルで争われるグループ1レースは、シーズンを代表する主要レースとしてその名声、過去最高額の賞金、そしてチャンピオンホース同士の激しい戦いで広く知られています。世界中の競馬ファンが注目するなか、一流騎手と最高峰の純血アラブ種馬が総額1,080万ディルハムの賞金を懸けて競い合います。このレース開催は、Abu Dhabi Turf Clubのシーズンにおいて最も高額賞金が懸けられる夜として認識されています。また、純血アラブ種馬によるUAEプレジデントカップに加え、グループ3ヤススピリッツ、UAEブリーダーズカップ、アブダビダービーといった注目度の高いレースも実施されます。

故Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan氏は、1994年に純血アラブ種馬による初のUAEプレジデントカップを創設し、その優れた資質を競走馬として示すことで同品種の重要性を強調し、国の伝統に不可欠な遺産として後世に継承することを目指しました。

Abu Dhabi Equestrian ClubおよびAbu Dhabi Turf ClubのゼネラルディレクターであるAli Al Shaiba殿下は、指導部による純血アラブ種馬への支援が、同種の地位回復と国際舞台における存在感の強化・向上に大きく貢献していると述べています。同氏は、純血アラブ種馬によるUAEプレジデントカップに対し後援と支援を行うSheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan殿下へ深い感謝の意を表しています。

同氏は次のように述べました。「Abu Dhabi Turf Clubにおいて、毎年純血アラブ種馬によるUAEプレジデントカップを開催できることを誇りに感じています。この特別な催しは、首長国の人々の心に深く根付いたアラビアンホースの存在を映し出し、競馬という遺産との結びつきをさらに強めるものです。」

また、「30年以上にわたり、この格式高いカップは、我々の社会に受け継がれる馬術の価値を誇り高く伝えてきました。純血アラブ種馬レースにおいて世界最高峰の舞台であり、優れた競走馬、著名なオーナー、一流騎手、トップトレーナーが一堂に会し、この栄誉あるタイトルを勝ち取るために競い合い続けています」と、同氏は付け加えました。

来場者は、首長国の遺産と文化を紹介する多彩なエンターテインメントを楽しむことができます。6歳から12歳までの子どもたちはEmirati民族衣装コンテストに参加でき、写真愛好家の方はUAEプレジデントカップ・フォトコンテストにご参加いただけます。シェイク・ザイード・グランド・モスクのモチーフに着想を得た没入型のジャルサが、芸術的なビジュアル体験を提供します。

美食家の方には、エミレーツ・パレス・マンダリン・オリエンタル発の高級レストランStrawfireが特別に厳選したメニューをご用意します。多彩なエンターテインメントプログラムでは、UAEの遺産を象徴する伝統的なパフォーマンスが披露されます。そして、壮大なドローンショーが夜空を彩り、すべての来場者を魅了しながら華やかなフィナーレを飾ります。

