아부다비 터프 클럽, 만수르 빈 자이드 후원으로 제33회 UAE 대통령배 아라비안 순종마 경주대회 개최

아부다비 터프 클럽의 2025~2026 시즌 하이라이트인 UAE 대통령배 아라비안 순종마 경주대회가 12월 6일 열린다. 이번 시즌은 총 16회의 경주 일정으로 구성된다.

방문객들은 프리미엄 다이닝 레스토랑 '스트로파이어'를 비롯해, 에미리트 문화와 유산을 기념하는 몰입형 설치 작품, 라이브 음악 공연, 그리고 화려한 폐막식 드론쇼 등 다양한 파인 다이닝 및 엔터테인먼트를 즐길 수 있다.

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 11월 28일 /PRNewswire/ -- 만수르 빈 자이드 알 나하얀(Mansour bin Zayed Al Nahyan) UAE 부통령•부총리•대통령실장•아부다비 승마클럽(Abu Dhabi Equestrian Club, ADEC) 회장의 후원 아래, 아부다비 터프 클럽(Abu Dhabi Turf Club)이 2025년 12월 6일 제33회 UAE 대통령배 아라비안 순종마 경주대회(President of the UAE Cup for Arabian Purebred Horses)를 개최한다.

이 G1(그룹 1) 2200m 경주는 시즌을 대표하는 행사로, 높은 명성, 역대급 상금 규모, 그리고 챔피언급 경주마들이 펼치는 치열한 경쟁으로 유명하다. 전 세계의 경마 팬들이 지켜보는 가운데 최고 기수들과 최정상급 아라비안 순종마들이 총상금 1080만 UAE 디르함을 놓고 기량을 겨룬다. 이 레이스는 아부다비 터프 클럽 시즌 중 가장 높은 상금이 걸린 '최고의 밤'으로 평가되며, 대통령배 외에도 G3 야스 스프린트(Yass Sprint), UAE 브리더스 컵(UAE Breeders Cup), 아부다비 더비(Abu Dhabi Derby) 등 주요 경주가 함께 열린다.

UAE 대통령배 아라비안 순종마 경주대회는 고(故) 자이드 빈 술탄 알 나흐얀(Zayed bin Sultan Al Nahyan)에 의해 1994년 창설됐다. 이는 아랍 순종마의 중요성을 재확인하고, 이 품종의 탁월한 경주 능력을 널리 알리며, 국가 전통의 중요한 부분으로서 그 유산을 보존하겠다는 의지를 담고 있다.

알리 알 샤이바(Ali Al Shaiba) 아부다비 승마클럽 및 아부다비 터프 클럽 국장은 지도부의 전폭적인 지원이 국제 무대에서 아라비안 순종마의 위상을 회복하고 명성을 높이는 데 결정적인 역할을 했다고 언급했다. 그는 만수르 빈 자이드 알 나하얀 부통령의 지속적인 후원과 관심에 깊은 감사를 표했다.

그는 "아부다비 터프 클럽이 UAE 대통령배 아라비안 순종마 경주대회를 개최하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 이 소중한 행사는 아라비안 경주마가 에미리트 국민의 마음속에 깊이 자리한 존재임을 보여주며, 경마 유산과의 연결을 더욱 굳건히 한다"라고 말했다.

그는 이어 "30년 이상, 이 권위 있는 대통령배는 우리 사회가 지켜온 승마 가치의 지속성과 자부심을 전달해 왔다. 이 대회는 최고의 아라비안 순종 경주마, 명망 있는 마주, 정상급 기수, 최정상 조교사들이 참가해 우승 트로피의 영예를 두고 겨루는, 세계 최고 수준의 아라비안 순종마 경주 무대라는 위상을 유지하고 있다"라고 덧붙였다.

행사 방문객들은 에미리트의 문화와 유산을 조명하는 다양한 엔터테인먼트를 즐길 수 있다. 특히, 6세부터 12세 어린이를 대상으로 한 '에미리트 전통의상 경연대회'와 사진 애호가들을 위한 'UAE 대통령배 사진 경연대회'가 열린다. 또한 셰이크 자이드 그랜드 모스크(Sheikh Zayed Grand Mosque)의 문양에서 영감을 얻은 몰입형 잘사(jalsa)는 예술적 시각 경험을 제공할 예정이다.

미식가들을 위해 에미리트 팰리스 만다린 오리엔탈(Emirates Palace Mandarin Oriental)의 프리미엄 레스토랑 스트로파이어(Strawfire)가 특별 구성 메뉴를 선보인다. 또한 다채로운 공연 라인업에는 UAE의 전통을 보여주는 퍼포먼스가 포함된다. 마지막 축하 행사는 하늘을 수놓는 드론쇼를 통해 관람객들을 매료시키며 화려한 피날레를 장식할 예정이다.

