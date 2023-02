Häagen-Dazs X Pierre Hermé collaborent pour leur première collection mondiale de glace aux macarons

La meilleure entreprise en matière de crèmes glacées s'associe au "Picasso des pâtisseries" pour créer un délice exquis avec une touche française.

LONDRES, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une collaboration unique entre le fabricant de crème glacée de luxe Häagen-Dazs et le chef pâtissier de renommée mondiale Pierre Hermé, une nouvelle gamme de crème glacée aux macarons arrive sur les étagères dès maintenant, en commençant par le Royaume-Uni et la France. Pierre Hermé est célèbre pour ses macarons exquis et, avec la crème glacée iconique de Häagen-Dazs, une nouvelle ère d'indulgence magique est née.

"La collaboration avec Pierre Hermé est un moyen parfait de mettre en valeur le véritable savoir-faire de nos marques. Nous sommes tous deux passionnés par l'innovation et la réinterprétation des classiques et par la création d'expériences extraordinaires pour nos consommateurs. Et quelle meilleure façon de le faire qu'avec une expérience gustative de ' l'amour' français pur. Ne vous retenez pas, c'est ce que nous incarnons dans tout ce que nous faisons, et nous l'incarnons ici avec notre collaboration avec les macarons, qui donne vie à Paris dans une pinte", déclare Manuel Garabato, directeur mondial de la marque Häagen-Dazs.

Le résultat est l'histoire d'amour entre la crème glacée et le macaron, avec une touche parisienne. Des mini-macarons croquants et moelleux sont ajoutés à la crème glacée crémeuse, apportant l'équilibre parfait entre le goût rêveur de Häagen-Dazs et la saveur d'amande caractéristique des macarons Pierre Hermé.

"Je suis très enthousiaste et fière de notre nouvelle collaboration. Depuis 20 ans, je ne cesse de créer et de réinterpréter mes recettes de macarons, c'est mon terrain de création préféré. Mes macarons sont mon identité, alors pour les mettre dans une crème glacée, je devais travailler avec les meilleurs. Häagen-Dazs est tout aussi passionné que moi par la qualité, le goût et la création de nouveaux produits, la collaboration s'est donc établie dès la première bouchée", a déclaré Pierre Hermé.

La gamme comprend trois parfums différents de crème glacée : fraise et framboise, double chocolat ganache, et yuzu et citron.

La collection Häagen-Dazs X Pierre Hermé 2023 sera disponible dans le monde entier, en commençant par certains détaillants au Royaume-Uni et en France à partir de février 2023, avant un lancement plus large en Europe, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient au printemps-été.

À propos de Häagen-Dazs:

Häagen-Dazs fabrique de la crème glacée depuis 1960. Nos fondateurs, Reuben et Rose Mattus, ont eu l'idée de fabriquer la meilleure crème glacée au monde en utilisant des ingrédients de haute qualité, soigneusement sélectionnés. Chaque crème glacée Häagen-Dazs est fabriquée à partir de crème et de lait, qui sont ensuite mélangés à des ingrédients soigneusement sélectionnés. Lancée avec trois parfums simples, chocolat, vanille et café, la société est aujourd'hui vendue dans les principaux supermarchés, les magasins de proximité, les chaînes de restauration et les boutiques Häagen-Dazs, et propose plus de 24 produits, dont des pots d'une pinte, des mini-tasses et des bâtonnets. Häagen-Dazs fait partie de General Mills Inc, une entreprise alimentaire mondiale de premier plan fondée en 1866 et dont le siège social est à Minneapolis, aux États-Unis, qui sert le monde en fabriquant des aliments que les gens aiment.

À propos de Pierre Hermé

Pierre Hermé est le descendant de quatre générations de boulangers et de pâtissiers alsaciens. Sa réputation d'apporter saveur et modernité à la pâtisserie s'étend à la France, au Japon et aux États-Unis, ce qui lui a valu le surnom de "Picasso de la pâtisserie" par Vogue. Ayant déclaré que "le plaisir est son seul guide", Pierre Hermé a inventé un monde d'arômes, de sensations et de délices. Son approche unique du métier de pâtissier l'a amené à révolutionner les traditions les plus ancrées, faisant de lui une figure emblématique de la gastronomie française. Fondée en 1997, Pierre Hermé Paris, la société de « Haute Pâtisserie » de luxe née de l'imagination de Pierre Hermé, a ouvert son premier magasin à Tokyo en 1998, suivi en 2001 par la pâtisserie parisienne au 72 rue Bonaparte. Nommé meilleur pâtissier du monde par l'Académie des 50 meilleurs restaurants du monde en 2016, le pâtissier et chocolatier utilise son expertise technique, son talent et sa créativité pour apporter du plaisir à tous les gourmands.

