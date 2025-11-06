미래광물포럼, 글로벌 금속•광업 분야 투자 확대 위해 BMO와 협력관계 구축

리야드, 사우디아라비아 , 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 광물 산업의 미래를 이끄는 글로벌 플랫폼인 미래광물포럼(Future Minerals Forum, FMF)이 세계 최고 금속•광업 투자은행인 BMO와 협력 관계를 구축했다고 밝혔다.

이번 파트너십은 투자 유치를 통한 글로벌 광물 개발 촉진, 주요 투자자와의 협력 강화, 광물 투자 기회 확대를 위한 견고한 플랫폼 구축이라는 FMF의 목표를 실현하기 위한 것이다. FMF는 올해 전 세계 광산 기업과 대형 투자자들이 함께하는 자리를 마련해 업계 투자 포트폴리오 확대라는 공동 목표 아래 국제적 성장 기회를 모색한다. BMO는 풍부한 금속•광업 분야 전문성을 바탕으로 FMF와 협력할 예정이다.

FMF and BMO leadership at the signing of a strategic partnership to drive investment in the global metals and mining sector.

알리 알무타이리(Ali Al-Mutairi) FMF 전무이사는 "BMO와의 이번 파트너십은 FMF로서는 첫 사례로, 아프리카•서아시아•중앙아시아를 아우르는 '슈퍼 지역'과 전 세계에서 광물 개발 투자를 촉진하려는 FMF의 목표에 있어 중요한 진전을 의미한다"며 "협력을 통해 양 기관의 성장은 물론 중동•북아프리카(MENA)와 슈퍼 지역을 포함한 글로벌 광물 산업의 성장과 지속가능성에도 기여하게 될 것"이라고 말했다.

2026 FMF는 '투자 관문(Gateway to Funding)'을 주제로 내년 1월 13일부터 15일까지 사우디아라비아 리야드에서 개최되며, 다양한 프로그램이 소개될 예정이다.

광업 투자 여정 : BMO는 지역 및 인근의 잠재 투자자들을 대상으로 비공개 심층 세션을 진행할 예정이다. 이를 통해 탐사부터 채굴•가공에 이르는 광물 가치사슬 전 과정과 투자 단계를 폭넓게 다룰 계획이다.

BMO는 지역 및 인근의 잠재 투자자들을 대상으로 비공개 심층 세션을 진행할 예정이다. 이를 통해 탐사부터 채굴•가공에 이르는 광물 가치사슬 전 과정과 투자 단계를 폭넓게 다룰 계획이다. 자본 접근 전략 발표 : FMF와 BMO는 주요 광산 기업들의 전략 발표 세션을 공동으로 개최해 투자자들에게 업계 리더들과 직접 교류할 특별한 기회를 제공한다. 이 프로그램은 '투자 관문' 세션의 일환으로 진행된다.

FMF는 이러한 파트너십을 통해 광물 산업의 미래를 이끌어갈 투자자, 정책 입안자, 업계 리더들을 연결하는 글로벌 플랫폼 역할을 이어가고 있다. 2026 FMF 참가 등록은 아래 링크에서 진행할 수 있다.

https://registration.futuremineralsforum.com/e/9ee6d849-04bf-4671-837f-b32ca68b2d74/a/9ee6d849-086b-48d1-98c0-524e5a0494cf

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2814304/FMF_x_BMO.jpg

상세 내용 문의 :

무스타파 알 레파이(Mustafa Al Refaie)

+966-55-725-1006

[email protected]

SOURCE Future Minerals Forum