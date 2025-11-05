Le Forum des minéraux de l'avenir annonce un partenariat avec BMO pour stimuler l'investissement dans le secteur mondial des métaux et des mines

RIYADH, Arabie Saoudite, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Future Minerals Forum (FMF), la principale plateforme mondiale pour façonner l'avenir des minéraux, est heureux d'annoncer son partenariat avec BMO, la plus grande banque d'investissement au monde dans le domaine des métaux et des mines.

FMF and BMO leadership at the signing of a strategic partnership to drive investment in the global metals and mining sector.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'objectif de la FMF, qui est de favoriser le développement des minéraux à l'échelle mondiale par la promotion des investissements, de renforcer l'engagement auprès d'investisseurs ciblés et de créer une plateforme solide pour stimuler les opportunités d'investissement dans les minéraux. Cette année, BMO s'associera à la FMF en partageant sa grande expertise dans le domaine des métaux et des mines, alors que la FMF réunit des dirigeants de sociétés minières et de grands investisseurs avec un objectif commun : trouver des opportunités internationales pour faire croître leurs portefeuilles d'investissement dans le secteur.

Ali Al-Mutairi, directeur général de la FMF, a déclaré : " Ce partenariat avec BMO est une première pour la FMF et marque une étape importante dans notre mission qui consiste à faciliter l'investissement dans le développement minier dans la Super Région (Afrique, Asie occidentale et centrale) et dans le monde entier. En unissant nos forces, nous pouvons créer des opportunités qui non seulement profiteront à nos organisations, mais contribueront également à la croissance et à la durabilité du secteur minéral dans la région MENA, la Super Région et au-delà".

Sous le thème "Gateway to Funding", les éléments suivants seront introduits au FMF, qui se tiendra à Riyad du 13 au 15 janvier 2026 :

Parcours d'investissement dans le secteur minier : BMO organisera des séances d'information à huis clos pour les investisseurs locaux et régionaux potentiels. Ces sessions d'approfondissement couvriront l'ensemble de la chaîne de valeur des minéraux et le parcours d'investissement, de la prospection à l'exploitation minière et au traitement.

L'accès aux présentations de capitaux : La FMF et BMO organiseront conjointement des présentations stratégiques de grandes sociétés minières, offrant ainsi aux investisseurs une occasion exclusive de dialoguer directement avec les dirigeants de l'industrie. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Gateway to Funding .

Grâce à ces partenariats, la FMF continue de servir de plateforme mondiale reliant les investisseurs, les décideurs politiques et les leaders de l'industrie qui façonnent l'avenir des minéraux. L'inscription au FMF 2026 est désormais ouverte via :

