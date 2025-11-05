Future Minerals Forum kündigt Partnerschaft mit BMO an, um Investitionen in den globalen Metall- und Bergbausektor zu fördern

RIYADH, Saudi-Arabien, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Future Minerals Forum (FMF), die weltweit führende Plattform für die Gestaltung der Zukunft der Mineralien, freut sich, seine Partnerschaft mit BMO, der weltweit führenden Investmentbank für Metalle und Bergbau, bekannt zu geben.

FMF and BMO leadership at the signing of a strategic partnership to drive investment in the global metals and mining sector.

Die Partnerschaft ist Teil des Ziels von FMF, die weltweite Entwicklung von Mineralien durch Investitionsförderung voranzutreiben, die Zusammenarbeit mit Zielinvestoren zu verbessern und eine solide Plattform zur Förderung von Investitionsmöglichkeiten in Mineralien zu schaffen. In diesem Jahr wird BMO mit dem FMF zusammenarbeiten, indem es sein umfassendes Fachwissen im Bereich Metalle und Bergbau einbringt, während das FMF Führungskräfte von Bergbauunternehmen und Großinvestoren zusammenbringt, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Suche nach internationalen Möglichkeiten, um ihre Investitionsportfolios in diesem Sektor zu vergrößern.

Ali Al-Mutairi, Exekutivdirektor der FMF, erklärte: "Diese Partnerschaft mit der BMO ist eine Premiere für die FMF und ein wichtiger Schritt in unserer Mission, Investitionen in die Entwicklung von Mineralien in der Superregion (Afrika, West- und Zentralasien) und weltweit zu fördern. Indem wir unsere Kräfte bündeln, können wir Möglichkeiten schaffen, die nicht nur unseren Organisationen zugute kommen, sondern auch zum Wachstum und zur Nachhaltigkeit des Mineraliensektors in der MENA-Region, der Superregion und darüber hinaus beitragen."

Unter dem Motto 'Gateway to Funding' werden auf dem FMF, das vom 13. bis 15. Januar 2026 in Riad stattfindet, die folgenden Elemente vorgestellt:

Investitionsreise in den Bergbau: BMO wird geschlossene Informationsveranstaltungen für potenzielle lokale und regionale Investoren abhalten. Diese "Deep-Dive"-Sitzungen werden die gesamte Wertschöpfungskette und den Investitionsprozess von der Exploration bis zum Abbau und zur Verarbeitung von Mineralien abdecken.

Zugang zu Kapitalpräsentationen: FMF und BMO werden gemeinsam Strategiepräsentationen großer Bergbauunternehmen veranstalten, die den Anlegern eine exklusive Gelegenheit bieten, direkt mit Branchenführern in Kontakt zu treten. Dies wird Teil des Gateway to Funding stream sein.

Durch solche Partnerschaften dient das FMF weiterhin als globale Plattform, die Investoren, politische Entscheidungsträger und Branchenführer verbindet, die die Zukunft der Mineralien gestalten. Die Anmeldung zum FMF 2026 ist ab sofort möglich:

https://registration.futuremineralsforum.com/e/9ee6d849-04bf-4671-837f-b32ca68b2d74/a/9ee6d849-086b-48d1-98c0-524e5a0494cf

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2814304/FMF_x_BMO.jpg

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustafa Al Refaie

+966-55-725-1006

[email protected]