FMF anuncia una alianza con BMO para impulsar la inversión en el sector global de metales y minería

- Future Minerals Forum anuncia una alianza con BMO para impulsar la inversión en el sector global de metales y minería

RIYADH, Arabia Saudí, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Future Minerals Forum (FMF), la plataforma líder mundial para impulsar el futuro de los minerales se complace en anunciar su alianza con BMO, el banco de inversión líder mundial en metales y minería.

FMF and BMO leadership at the signing of a strategic partnership to drive investment in the global metals and mining sector.

Esta alianza forma parte del objetivo de FMF de impulsar el desarrollo minero global mediante la promoción de inversiones, fortalecer la relación con inversores estratégicos y crear una plataforma sólida para fomentar las oportunidades de inversión en el sector. Este año, BMO colaborará con FMF aportando su amplia experiencia en metales y minería, en el marco de la iniciativa FMF que reúne a líderes de empresas mineras y grandes inversores con un objetivo común: encontrar oportunidades internacionales para expandir sus carteras de inversión en el sector.

Ali Al-Mutairi, director ejecutivo de FMF declaró: "Esta alianza con BMO es pionera para FMF y representa un paso significativo en nuestra misión de facilitar la inversión en el desarrollo minero en la Superregión (África, Asia Occidental y Central) y a nivel mundial. Al unir fuerzas, podemos crear oportunidades que no solo beneficien a nuestras organizaciones, sino que también contribuyan al crecimiento y la sostenibilidad del sector minero en la región MENA, la Superregión y más allá".

Bajo el lema 'Puerta de entrada a la financiación', se presentarán los siguientes elementos en FMF, que se celebrará en Riad del 13 al 15 de enero de 2026:

El camino de la inversión minera: BMO ofrecerá sesiones informativas privadas a potenciales inversores locales y regionales. Estas sesiones, de análisis exhaustivo, abarcarán toda la cadena de valor de los minerales y el proceso de inversión, desde la exploración hasta la extracción y el procesamiento.

Mediante estas alianzas, FMF sigue siendo la plataforma global que conecta a inversores, responsables políticos y líderes del sector que dan forma al futuro de los minerales. Ya está abierto el plazo de inscripción para FMF 2026 a través de:

https://registration.futuremineralsforum.com/e/9ee6d849-04bf-4671-837f-b32ca68b2d74/a/9ee6d849-086b-48d1-98c0-524e5a0494cf

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2814304/FMF_x_BMO.jpg

Para más información, contactar:

Mustafa Al Refaie

+966-55-725-1006

[email protected]