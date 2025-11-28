System ilościowej oceny bezpieczeństwa BESS obejmujący cały cykl życia produktu, opracowany przez Huawei Digital Power, uzyskał doskonały wynik oceny

PEKIN, 28 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power, w ramach współpracy z czołowymi partnerami branżowymi, uzyskał pozytywny wynik rygorystycznej oceny technicznej przeprowadzonej przez Chińską Radę ds. Elektryczności (China Electricity Council) dla systemu ilościowej oceny bezpieczeństwa BESS obejmującego cały cykl życia produktu (Full-Lifecycle BESS Safety Quantitative Assessment System). Komisja ds. oceny jednogłośnie potwierdziła, że system osiągnął najwyższą światową klasę, wypełniając kluczowe luki w zakresie bezpieczeństwa bateryjnych systemów magazynowania energii (BESS), zarówno w Chinach jak i na rynku globalnym.

Technical appraisal meeting site Professor Ouyang Minggao from Tsinghua University Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

W skład komisji weszli: Ouyang Minggao, prof. Uniwersytetu Tsinghua; Rao Hong, główny specjalista ds. naukowych China Southern Power Grid oraz 12 ekspertów reprezentujących Chiński Instytut Badawczy ds. Energii Elektrycznej (China Electric Power Research Institute), China Southern Power Grid Co., Ltd., Państwowe Przedsiębiorstwo Energetyczne Shanxi (State Grid Shanxi Electric Power Company), Chiński Instytut Planowania i Inżynierii Energii Elektrycznej (China Electric Power Planning and Engineering Institute), Uniwersytet Zhejiang, Komisje Specjalne Chińskiego Towarzystwa Badań nad Energią (China Energy Research Society), międzynarodowy podmiot doradczy China International Engineering Consulting Corporation, Straż Pożarną w Pekinie, TÜV Rheinland, oraz towarzystwo ubezpieczeniowe People's Insurance Company of China. Wniosek został złożony przez Huawei Digital Power i sześć innych organizacji.

Członkowie komisji poddali pod ocenę prezentację projektu, zapoznali się z przedłożonymi materiałami i przeprowadzili rygorystyczne postępowanie sprawdzające. Dobitnie podkreślili wagę innowacyjności, technologii i praktyczności systemu ilościowej oceny bezpieczeństwa BESS i zgodnie stwierdzili, że: „Projekt ten w sposób innowacyjny buduje system ilościowej oceny bezpieczeństwa obejmujący cały cykl życia BESS, aby rozwiązać kwestie utrudniające bezpieczną eksploatację systemów BESS na dużą skalę. Uniwersalny model oceny zmian prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa stworzono w celu ilościowej i naukowej klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa systemu, wypełniając lukę techniczną zarówno w Chinach jak i na całym świecie".

System oceny zaproponowany przez Huawei Digital Power w ramach współpracy z innymi podmiotami klasyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa BESS od wysokiego, do niskiego, dzieląc je na trzy poziomy: A (niedopuszczalny), B (wymaga ograniczenia), C (dopuszczalny). Określa też wymogi związane z prawdopodobieństwem wystąpienia awarii w odniesieniu do każdego z tych poziomów. Poziom A wskazuje na ekstremalnie wysokie zagrożenie, które jest całkowicie poza kontrolą, przy czym prawdopodobieństwo poważnego wypadku związanego z bezpieczeństwem jest bardzo wysokie. Poziom B wskazuje na duże zagrożenie, które musi zostać ograniczone poprzez nieustanną optymalizację konstrukcji produktu i wprowadzanie innowacyjnych technologii. Poziom C oznacza, że zagrożenia bezpieczeństwa znajdują się pod kontrolą, a poważnym konsekwencjom, np. pożarom, można zapobiec.

W ramach projektu prowadzone są systematyczne oceny ryzyka bezpieczeństwa systemów BESS z użyciem modelu oceny ilościowej, identyfikowane są kluczowe czynniki ryzyka, oraz wprowadzane są ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa produktu z użyciem podstawowych technologii. Cztery podstawowe technologie bezpieczeństwa są następujące:

[1] Opracowano wysoce precyzyjną inteligentną technologię aktywnego ostrzegania przez zagrożeniami bezpieczeństwa. W oparciu o wieloczęstotliwościową hierarchiczną architekturę obejmującą podwójne dekodowanie, technologia ta poprawia zakres pracy algorytmu ostrzegania przed awariami i zapewnia wskaźnik skuteczności wyszukiwania na poziomie nie niższym niż 95%.

[2] Stworzono pionierską architekturę nadciśnieniowego odcięcia dopływu tlenu i kierunkowego odprowadzania dymu oraz opracowano wysoce bezpieczny zestaw akumulatorowy charakteryzujący się odpornością na wysokie temperatury, wysokimi wartościami nadciśnienia, wysokim poziomem hermetyczności, ochroną przed korozją i dobrą izolacją. Akumulator ten nie zapali się, ani nie będzie rozprzestrzeniać awarii, nawet gdy w ośmiu ogniwach bateryjnych jednocześnie wystąpi niestabilność cieplna.

[3] Stworzono pionierską architekturę dwupoziomowej konwersji w magazynach energii opartych na inteligentnym tworzeniu łańcuchów, zapobiegając zwrotnemu prądowi sieciowemu w okresie przejściowego przepięcia w pełnym zakresie stanu naładowania, zapewniając stała moc wyjściową na potrzeby stabilnego przywrócenia pracy sieci i bezpieczeństwa urządzeń systemu magazynowania energii oraz samej sieci.

[4] Opracowano wysoce trwałą izolację odporną na wysokie temperatury i technologie monitorowania w czasie rzeczywistym, osiągając stan wysokiej odporności w przypadku wycieku elektrolitu. W połączeniu z pełnym zakresem monitorowania stanu izolacji w czasie rzeczywistym, ryzyko wystąpienia zapłonu łuku elektrycznego wywołane przez defekt izolacji zostało wyeliminowane.

Rezultaty projektu zostały wykorzystane w ramach wielkoskalowych inwestycji w Chinach i na całym świecie, takich jak zakład magazynowania energii ZDI wykorzystujący technologie grid forming w prefekturze Ngari, w Chinach, zakład magazynowania energii w Uzbekistanie oraz mikrosieć w lokalizacji The Red Sea w Arabii Saudyjskiej oparta w 100% na odnawialnych źródłach energii.

Prof. Ouyang Minggao z Uniwersytetu Tsinghua stwierdził, że metodologia systemu ilościowej oceny bezpieczeństwa opracowana w ramach projektu jest pierwszą metodologią tego typu w branży dzięki wspaniałym innowacjom technologicznym, oraz jest znaczącym wparciem w zakresie poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa systemów BESS. Projekt przyniósł ogromne korzyści gospodarcze i społeczne, oraz wspaniałe perspektywy zastosowania, osiągając najwyższy światowy poziom. Przyczyni się to do nieustannej ewolucji technologii bezpieczeństwa magazynów energii, zapewniając solidne gwarancje dla budowy nowych systemów zasilania i wysokiej jakości rozwoju tego sektora.

Steven Zhou, prezes działu inteligentnych produktów PV & ESS, Huawei Digital Power, powiedział, że najbliższe lata będą kluczowym okresem dla realizacji celu, którym jest sprawienie, że elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe i magazyny energii staną się głównym źródłem zasilania. Dodał, że ma nadzieję, że główni gracze branżowi, branżowe organy regulacyjne, stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa znajdujące się w wyższym lub niższym segmencie rynku i organizacje odpowiadające za opracowanie norm podejmą współpracę na rzecz wsparcia realizacji trzech kluczowych zadań: opracowania norm, dzielenia się technologią i budowy ekosystemu. Huawei Digital Power angażuje się we współpracę z partnerami branżowymi w celu wspierania rozwoju tego sektora na dużą skalę, w sposób standaryzowany i z zachowaniem wysokiej jakości, przyspieszenia realizacji celu, jakim jest sprawienie, że elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe i magazyny energii staną się głównymi źródłami zasilania, oraz eliminacji globalnych podziałów spowodowanych nierównym dostępem do energii elektrycznej, dostarczając wszystkim ekologiczne, stabilne i niedrogie zasilanie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2833740/image_5027572_53914741.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2833741/image_5027572_53914757.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2833742/image_5027572_53914773.jpg