Sistema de Evaluación Cuantitativa de Seguridad de BESS de Ciclo de Vida Completo: máxima calificación

BEIJING, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power, en colaboración con socios líderes de la industria, ha superado con éxito una rigurosa evaluación técnica realizada por el Consejo de Electricidad de China para el Sistema de Evaluación Cuantitativa de Seguridad de BESS de Ciclo de Vida Completo. El comité de evaluación afirmó por unanimidad que el sistema alcanza un nivel líder mundial, cerrando brechas técnicas críticas en la seguridad de los sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS), tanto en China como a nivel mundial.

El comité de evaluación estuvo compuesto por Ouyang Minggao, profesor de la Universidad de Tsinghua; Rao Hong, científico jefe de China Southern Power Grid; y 12 expertos del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de China, China Southern Power Grid Co., Ltd., State Grid Shanxi Electric Power Company, el Instituto de Planificación e Ingeniería de Energía Eléctrica de China, la Universidad de Zhejiang, los Comités Especializados de la Sociedad de Investigación Energética de China, la Corporación Internacional de Consultoría de Ingeniería de China, el Cuerpo de Bomberos de Pekín, TÜV Rheinland y la Compañía Popular de Seguros de China. La solicitud fue presentada por Huawei Digital Power y seis organizaciones.

El comité tuvo acceso a la presentación del proyecto, revisó los materiales de evaluación y realizó rigurosas indagaciones. Afirmaron con entusiasmo la innovación, la tecnología y la practicidad del sistema de evaluación cuantitativa de seguridad BESS y acordaron por unanimidad: "Este proyecto construye de forma innovadora un sistema de evaluación cuantitativa de seguridad para todo el ciclo de vida del BESS, con el fin de abordar los obstáculos operativos de seguridad en su aplicación a gran escala. Se establece un modelo universal de evaluación de la probabilidad de evolución de riesgos de seguridad para cuantificar y clasificar científicamente los riesgos de seguridad del sistema, subsanando así la deficiencia técnica tanto en China como a nivel mundial".

El sistema de evaluación propuesto conjuntamente por Huawei Digital Power clasifica los riesgos de seguridad del BESS, de alto a bajo, en tres niveles: A (inaceptable), B (a mitigar) y C (aceptable). Además, especifica los requisitos de probabilidad de fallo correspondientes a cada nivel. El nivel A indica riesgos extremadamente altos, completamente incontrolables, y la probabilidad de accidentes graves es extremadamente alta. El nivel B indica riesgos altos que deben reducirse mediante la optimización continua del diseño del producto y la introducción de tecnologías innovadoras. El nivel C indica que los riesgos de seguridad son controlables y que las consecuencias graves, como los incendios, pueden evitarse eficazmente.

Este proyecto realiza evaluaciones sistemáticas de los riesgos de seguridad del BESS mediante un marco de evaluación cuantitativa, identifica los factores de riesgo clave y mejora la seguridad del producto mediante tecnologías clave. Las cuatro tecnologías de seguridad clave son las siguientes:

[1] Se desarrolló la tecnología de alerta de seguridad activa inteligente de alta precisión. Basada en la arquitectura jerárquica multifrecuencia de doble decodificador, la tecnología mejora la cobertura de las condiciones de funcionamiento del algoritmo de alerta de fallos y garantiza una tasa de recuperación de al menos el 95 %.

[2] Fue pionero en la arquitectura de bloqueo de oxígeno a presión positiva y extracción direccional de humos, y desarrolló un paquete de baterías altamente seguro con resistencia al calor, alta presión positiva, alta hermeticidad y protección contra la corrosión y el aislamiento. El paquete de baterías no se incendia ni propaga fallos, incluso si ocho celdas experimentan simultáneamente una fuga térmica.

[3] Fue pionero en la arquitectura de conversión de doble nivel de almacenamiento de energía de cadena inteligente, lo que garantiza que la corriente de la red no se retroalimente durante la sobretensión transitoria de la red en todo el rango SOC, lo que respalda la salida de energía constante para respaldar la recuperación estable de la red y garantiza la seguridad del equipo del sistema de almacenamiento de energía y la red.

[4] Fue pionero en el aislamiento duradero de alta temperatura y en las tecnologías de detección en tiempo real, logrando un estado de alta resistencia a las fugas de electrolito. Combinado con la detección de aislamiento en tiempo real de rango completo, se elimina el riesgo de ignición de arco eléctrico causado por fallos de aislamiento.

Los logros del proyecto se han aplicado en proyectos a gran escala en China y a nivel mundial, como la planta de almacenamiento de energía formadora de red ZDI en la prefectura de Ngari (China), la planta de almacenamiento de energía formadora de red en Uzbekistán y la microrred de destino del Mar Rojo con energía 100 % renovable en Arabia Saudita.

El profesor Ouyang Minggao, de la Universidad de Tsinghua, afirmó que la metodología del sistema de evaluación cuantitativa de seguridad desarrollada en este proyecto es pionera en la industria, con innovaciones tecnológicas excepcionales, y contribuye significativamente a la mejora de la seguridad general de la industria de sistemas BESS. El proyecto ofrece importantes beneficios económicos y sociales, así como perspectivas de aplicación, alcanzando un nivel líder a nivel mundial. Esto impulsará la evolución continua de las tecnologías de seguridad en el almacenamiento de energía, ofreciendo una sólida garantía para la construcción de nuevos sistemas de energía y el desarrollo de alta calidad de la industria.

Steven Zhou, presidente de la línea de productos Smart PV y ESS de Huawei Digital Power, afirmó que los próximos años serán cruciales para que la energía fotovoltaica, eólica y de almacenamiento se conviertan en fuentes de energía convencionales. Esperamos que los actores de la industria, las autoridades, las asociaciones, las empresas upstream y downstream, y las organizaciones de normalización colaboren para impulsar tres objetivos clave: el desarrollo de estándares, el intercambio de tecnología y la creación de un ecosistema. Huawei Digital Power se compromete a colaborar con sus socios para promover el desarrollo a gran escala, estandarizado y de alta calidad de la industria, acelerar el desarrollo de la energía fotovoltaica, eólica y de almacenamiento como principales fuentes de energía, y cerrar la brecha energética global, ofreciendo energía verde, estable y asequible para todos.

