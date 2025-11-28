Systém kvantitativního hodnocení bezpečnosti BESS po celou dobu životního cyklu od společnosti Huawei Digital Power získal v Číně nejvyšší hodnocení

Huawei

Nov 28, 2025, 11:32 ET

PEKING, 28. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei Digital Power ve spolupráci s předními partnery v oboru úspěšně prošla přísným technickým hodnocením provedeným Čínskou radou pro elektřinu pro systém kvantitativního hodnocení bezpečnosti BESS po celou dobu životnosti. Hodnotící komise jednomyslně potvrdila, že systém dosahuje světové špičky a vyplňuje kritické technické mezery v oblasti bezpečnosti systémů pro ukládání energie v bateriích (BESS) jak v Číně, tak na celém světě.

Technical appraisal meeting site
Professor Ouyang Minggao from Tsinghua University
Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power
Mezi členy hodnotící komise byli Ouyang Minggao, profesor univerzity Tsinghua; Rao Hong, hlavní vědecký pracovník společnosti China Southern Power Grid; a 12 odborníků z Čínského výzkumného ústavu elektrické energie, společnosti China Southern Power Grid Co., Ltd., společnosti State Grid Shanxi Electric Power Company, Čínského institutu pro plánování a inženýrství elektrické energie, z univerzity Zhejiang, specializovaných výborů Čínské společnosti pro výzkum energie, Čínské mezinárodní inženýrské poradenské společnosti, hasičského sboru v Pekingu, TÜV Rheinland a Čínské lidové pojišťovny. Žádost podala společnost Huawei Digital Power a šest organizací.

Výbor se seznámil s prezentací projektu, přezkoumal hodnotící materiály a provedl důkladné šetření. Vysoce ocenil inovativnost, technologii a praktičnost systému kvantitativního hodnocení bezpečnosti BESS a jednomyslně se shodl na tom, že: „Tento projekt inovativním způsobem vytváří systém kvantitativního hodnocení bezpečnosti pro celý životní cyklus BESS, aby řešil úzká místa v bezpečnosti provozu při použití BESS ve velkém měřítku. Byl vytvořen univerzální model hodnocení pravděpodobnosti vývoje bezpečnostních rizik, který kvantifikuje a vědecky klasifikuje bezpečnostní rizika systému a vyplňuje tak technickou mezeru jak v Číně, tak na celosvětové úrovni."

Hodnotící systém, který společně navrhla společnost Huawei Digital Power, klasifikuje bezpečnostní rizika BESS od vysokých po nízké do tří úrovní: A (nepřijatelné), B (nutné zmírnit) a C (přijatelné) a stanoví požadavky na pravděpodobnost selhání odpovídající každé úrovni. Úroveň A označuje extrémně vysoká rizika, která jsou zcela nekontrolovatelná, a pravděpodobnost závažných bezpečnostních nehod je extrémně vysoká. Úroveň B označuje vysoká rizika, která je nutné snížit neustálou optimalizací konstrukce produktu a zaváděním inovativních technologií. Úroveň C označuje, že bezpečnostní rizika jsou kontrolovatelná a že lze účinně zabránit vážným následkům, jako je požár.

Tento projekt provádí systematické hodnocení bezpečnostních rizik BESS pomocí kvantitativního hodnotícího rámce, identifikuje klíčové rizikové faktory a zvyšuje bezpečnost produktů prostřednictvím klíčových technologií. Čtyři klíčové bezpečnostní technologie jsou následující:

[1] Byla vyvinuta vysoce přesná, inteligentní technologie aktivního bezpečnostního varování. Na základě hierarchické architektury s duálním dekodérem a více frekvencemi tato technologie zlepšuje pokrytí pracovních podmínek algoritmu varování před poruchami a zajišťuje míru připomenutí nejméně 95 %.

[2] Jako první byla zavedena architektura blokování kyslíku přetlakem a směrového odvodu kouře a byl vyvinut vysoce bezpečný akumulátorový modul s odolností proti teplu, vysokým přetlakem, vysokou vzduchotěsností a ochranou proti korozi a izolací. Baterie se nevznítí ani nerozšíří poruchu, i když dojde k současnému tepelnému rozběhu osmi bateriových článků.

[3] Průkopník inteligentní architektury dvouúrovňové konverze energie řetězce, která zajišťuje, že během přechodného přepětí sítě v celém rozsahu stavu nabití nedochází k zpětnému napájení sítě, podporuje konstantní výkon pro stabilní obnovení sítě a zajišťuje bezpečnost zařízení systému skladování energie a sítě.

[4] Průkopnické řešení v oblasti technologií odolné izolace vůči vysokým teplotám a detekce v reálném čase, které zajišťuje vysokou odolnost proti úniku elektrolytu. V kombinaci s detekcí izolace v reálném čase v celém rozsahu je potlačeno riziko vznícení oblouku způsobené poruchou izolace.

Výsledky projektu byly využity v rozsáhlých projektech v Číně i po celém světě, například v závodu ZDI pro ukládání energie v prefektuře Ngari v Číně, v závodu pro ukládání energie v Uzbekistánu a v mikrosíti v oblasti Rudého moře se stoprocentním podílem obnovitelné energie v Saúdské Arábii.

Profesor Ouyang Minggao z univerzity Tsinghua uvedl, že metodika kvantitativního hodnocení bezpečnosti vyvinutá v rámci tohoto projektu je první svého druhu v tomto odvětví, vyznačuje se vynikajícími technologickými inovacemi a hraje významnou podpůrnou roli při zlepšování celkové úrovně bezpečnosti odvětví BESS. Projekt má významné ekonomické a sociální přínosy a vyhlídky na uplatnění a dosahuje světové špičky. To povede k neustálému vývoji technologií pro bezpečnost skladování energie a poskytne pevnou záruku pro výstavbu nových energetických systémů a vysoce kvalitní rozvoj tohoto odvětví.

Steven Zhou, ředitel produktové řady „chytrá fotovoltaika a systém pro ukládání energie" od společnosti Huawei Digital Power, uvedl, že příštích několik let bude klíčovým obdobím pro to, aby se fotovoltaika, větrná energie a skladování energie staly hlavními zdroji energie. „Doufáme, že hráči v tomto odvětví, průmyslové orgány, průmyslová sdružení, podniky se zaměřením na počátek řetězce a ty, které jsou blíže ke konečnému zákazníkovi, a normalizační organizace budou spolupracovat na prosazování tří klíčových úkolů: vývoje norem, sdílení technologií a budování ekosystému." Společnost Huawei Digital Power se zavázala spolupracovat s partnery v odvětví na podpoře rozsáhlého, standardizovaného a vysoce kvalitního rozvoje odvětví, urychlení rozvoje fotovoltaiky, větrné energie a skladování energie jako hlavních zdrojů energie a překonání globální energetické propasti, aby byla všem k dispozici zelená, stabilní a cenově dostupná energie.

