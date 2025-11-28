Le système d'évaluation quantitative de la sécurité des BESS à cycle de vie complet de Huawei Digital Power reçoit une excellente appréciation

PÉKIN, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power, en collaboration avec des partenaires industriels de premier plan, a passé avec succès une évaluation technique rigoureuse menée par le China Electricity Council pour le système d'évaluation quantitative de la sécurité des BESS (systèmes de stockage d'énergie par batterie) tout au long du cycle de vie. Le comité d'évaluation a affirmé à l'unanimité que le système atteint un niveau de pointe mondial, comblant des lacunes techniques critiques en matière de sécurité des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), tant en Chine qu'au niveau mondial.

Technical appraisal meeting site Professor Ouyang Minggao from Tsinghua University Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

Le comité d'évaluation était composé de Ouyang Minggao, professeur à l'université de Tsinghua, Rao Hong, scientifique en chef de China Southern Power Grid, et de 12 experts de China Electric Power Research Institute, China Southern Power Grid Co., Ltd, State Grid Shanxi Electric Power Company, China Electric Power Planning and Engineering Institute, Zhejiang University, Specialized Committees of the China Energy Research Society, China International Engineering Consulting Corporation, Beijing Fire Rescue Brigade, TÜV Rheinland et People's Insurance Company of China. La candidature avait été présentée par Huawei Digital Power et six organisations.

Le comité a pris connaissance de la présentation du projet, a examiné les documents d'évaluation et a mené des enquêtes rigoureuses. Il a fortement apprécié l'innovation, la technologie et l'aspect pratique du système d'évaluation quantitative de la sécurité des BESS, et a unanimement convenu de ce qui suit : « Ce projet construit de manière innovante un système d'évaluation quantitative de la sécurité pour l'ensemble du cycle de vie des BESS afin de remédier aux goulets d'étranglement des opérations de sécurité dans l'application à grande échelle des BESS. Un modèle universel d'évaluation de la probabilité d'évolution des risques de sécurité est établi pour quantifier et classer scientifiquement les risques de sécurité des systèmes, comblant ainsi les lacunes techniques en Chine et dans le monde ».

Le système d'évaluation proposé conjointement par Huawei Digital Power classe les risques de sécurité des BESS en trois niveaux, d'élevé à faible : A (inacceptable), B (à atténuer) et C (acceptable), et spécifie les exigences de probabilité de défaillance correspondant à chaque niveau. Le niveau A indique des risques extrêmement élevés, totalement incontrôlables, et la probabilité d'accidents de sécurité majeurs est extrêmement élevée. Le niveau B indique des risques élevés qui doivent être réduits en optimisant continuellement la conception des produits et en introduisant des technologies innovantes. Le niveau C indique que les risques de sécurité sont maîtrisables et que les conséquences graves, telles qu'un incendie, peuvent être évitées de manière efficace.

Ce projet effectue des évaluations systématiques des risques de sécurité sur les BESS à l'aide d'un cadre d'évaluation quantitative, identifie les facteurs de risque clés et améliore la sécurité du produit grâce à des technologies de base. Les quatre technologies de base en matière de sécurité sont les suivantes :

[1] A mis au point une technologie d'alerte de sécurité active intelligente de haute précision. Basée sur l'architecture hiérarchique multifréquence à double décodeur, cette technologie améliore la couverture des conditions de travail de l'algorithme d'alerte et garantit un taux de rappel d'au moins 95 %.

[2] Il a été le pionnier de l'architecture de blocage de l'oxygène par pression positive et de l'évacuation directionnelle des fumées, et a mis au point un bloc-batterie très sûr qui présente une résistance à la chaleur, une pression positive élevée, une grande étanchéité à l'air, ainsi qu'une protection contre la corrosion et l'isolation. Le bloc-batterie ne s'enflamme pas et ne se propage pas, même si huit éléments de la batterie subissent simultanément un emballement thermique.

[3] L'architecture intelligente de conversion à deux niveaux du stockage de l'énergie en chaîne a été mise au point de façon à garantir que le courant du réseau ne soit pas réinjecté en cas de surtension transitoire du réseau dans toute la gamme SOC, à assurer une sortie d'énergie constante pour un rétablissement stable du réseau et à garantir la sécurité de l'équipement du système de stockage de l'énergie et du réseau.

[4] A été le pionnier de l'isolation durable à haute température et des technologies de détection en temps réel, permettant d'atteindre un état de haute résistance aux fuites d'électrolyte. Combiné à la détection de l'isolation en temps réel sur toute la plage, le risque d'arc électrique causé par une défaillance de l'isolation est supprimé.

Les résultats du projet ont été appliqués à des projets de grande envergure en Chine et dans le monde, tels que la centrale de stockage d'énergie en réseau de ZDI dans la préfecture de Ngari, en Chine, la centrale de stockage d'énergie en réseau en Ouzbékistan, et le micro-réseau de destination de la mer Rouge avec 100 % d'énergie renouvelable en Arabie saoudite.

Le professeur Ouyang Minggao de l'université de Tsinghua a déclaré que la méthodologie du système d'évaluation quantitative de la sécurité mise au point dans le cadre de ce projet est la première du genre dans l'industrie, avec des innovations technologiques remarquables, et joue un rôle de soutien important dans l'amélioration du niveau de sécurité global de l'industrie des BESS. Le projet présente des avantages économiques et sociaux significatifs et des perspectives d'application, atteignant ainsi un niveau de premier plan mondial. Cela favorisera le développement continu des technologies de sécurité pour le stockage d'énergie, fournissant une garantie solide pour la construction de nouveaux systèmes électriques et le développement de haute qualité de l'industrie.

Selon Steven Zhou, président de Smart PV & ESS Product Line chez Huawei Digital Power, les prochaines années seront une période essentielle pour le photovoltaïque, l'éolien et le stockage de l'énergie, qui deviendront des sources d'énergie courantes. Nous espérons que les acteurs de l'industrie, les autorités industrielles, les associations industrielles, les entreprises en amont et en aval et les organismes de normalisation travailleront ensemble pour promouvoir trois tâches essentielles : l'élaboration de normes, le partage de technologies et la création d'un écosystème. Huawei Digital Power s'engage à travailler avec les partenaires du secteur pour promouvoir le développement à grande échelle, standardisé et de haute qualité de l'industrie, accélérer le développement du photovoltaïque, de l'éolien et du stockage de l'énergie en tant que principales sources d'énergie, et réduire la fracture énergétique mondiale, en fournissant une énergie verte, stable et abordable à tous.

