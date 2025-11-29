화웨이 디지털 파워의 BESS 전체 수명 주기 안전 정량적 평가 체계에 대한 심사에서 극찬 쏟아져

베이징 2025년 11월 29일 /PRNewswire/ -- 화웨이 디지털 파워(Huawei Digital Power)가 선도적인 업계 파트너들과 손잡고 개발한 BESS 전체 수명 주기 안전 정량적 평가 체계(Full-Lifecycle BESS Safety Quantitative Assessment System)가 중국전력위원회(China Electricity Council)의 엄격한 기술 심사를 성공적으로 마쳤다. 평가 위원회는 화웨이 디지털 파워의 평가 체계가 세계 최고 수준이며, BESS 안전 기술의 중요한 공백을 효과적으로 해소했다고 만장일치로 평가했다.

Technical appraisal meeting site (PRNewsfoto/Huawei) Professor Ouyang Minggao from Tsinghua University (PRNewsfoto/Huawei) Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei)

심사에 참여한 평가 위원회 위원은 오우양 밍가오(Ouyang Minggao) 칭화대학교 교수, 라오홍(Rao Hong) 중국남방전력망 수석 과학자 외에, 중국전력연구소(China Electric Power Research Institute), 중국남방전력망(China Southern Power Grid Co., Ltd.), 국가전력산시전력공사(State Grid Shanxi Electric Power Company), 중국전력계획설계연구소(China Electric Power Planning and Engineering Institute), 저장대학교, 중국에너지연구회 전문위원회(Specialized Committees of the China Energy Research Society), 중국국제공학컨설팅공사(China International Engineering Consulting Corporation), 베이징 소방구조단(Beijing Fire Rescue Brigade), 튀프 라인란트(TÜV Rheinland), 중국인민보험공사(the People's Insurance Company of China) 소속 전문가 12명이다. 신청서는 화웨이 디지털 파워와 6개 조직이 공동으로 제출했다.

평가 위원회는 프로젝트 발표 자료와 관련 심사 서류를 면밀히 검토한 후, 엄격한 질의응답을 진행했다. 위원회는 BESS 안전 평가 체계의 혁신, 기술력, 실용성을 높이 평가하고 만장일치로 다음과 같은 결론을 내렸다. "이 획기적인 프로젝트에서는 대규모 BESS를 가동할 때 수반되는 안전성 문제를 해결하고자 설계 및 제조부터 폐기 및 재활용에 이르기까지 모든 단계에서 BESS의 안전을 정량적으로 평가하는 체계를 개발했다. 이 평가 체계는 BESS의 안전 위험을 정량적으로 측정하고 과학적으로 등급화할 수 있는 범용 안전 위험 심화 확률 예측 이론을 확립함으로써 관련 기술 분야의 공백을 해소하는 데 성공하였다."

화웨이 디지털 파워가 공동으로 제안한 이 평가 체계에서는 BESS 안전 위험 등급을 높음부터 낮음까지 세 가지 단계(A(허용 불가), B(경감 필요), C(허용 가능))로 나누고, 각 등급에 해당하는 문제 발생 확률 기준을 명시하고 있다. A 등급은 전혀 통제할 수 없는 정도의 심각한 위험으로 대형 안전사고가 발생할 가능성이 매우 높은 상태, B 등급은 위험도가 높아 제품 설계 최적화와 혁신 기술 도입을 통해 반드시 위험을 줄여야 하는 상태, C 등급은 충분히 통제할 수 있는 정도의 위험으로 화재 같은 심각한 결과를 효과적으로 방지할 수 있는 상태를 나타낸다.

이 프로젝트의 목표는 정량적 평가 체계에 따라 BESS의 안전 위험을 체계적으로 평가하고, 중요한 위험 요인을 파악하며, 네 가지 핵심 안전 기술로 제품의 안전성을 강화하는 것이다. 네 가지 핵심 안전 기술은 다음과 같다.

[1] 정확도 높은 지능형 능동 안전 경고 기술: 이중 디코더 다중 주파수 계층적 아키텍처를 기반으로 고장 경고 알고리즘의 작동 조건 범위를 개선하고 95% 이상의 탐지율을 보장한다.

[2] 정압 산소 차단 및 지향성 연기 배출 아키텍처: 내열성, 고정압, 고기밀성, 부식 방지 및 절연 보호 기능을 갖춘 안전한 배터리 팩을 개발할 수 있다. 8개의 배터리 셀에 동시에 열 폭주 현상이 발생하더라도 배터리 팩에 화재가 발생하거나 문제가 다른 곳으로 확산하지 않는다.

[3] 지능형 스트링 에너지 저장 이중 레벨 변환 아키텍처: 모든 충전 상태(SOC)에서 전력망에 순간적인 과전압이 발생하더라도 전류 역류 현상을 방지할 수 있다. 또한 일정한 전력 공급을 통해 안정적인 그리드 복구를 지원하며, 에너지 저장 시스템 장비와 전력망의 안전을 보장한다.

[4] 고온에서도 견딜 수 있는 절연 기술과 실시간 감지 기술: 전해질이 누출되어도 안전한 고저항 상태를 유지할 수 있다. 전체 구간 실시간 절연 감지 기술과 함께 사용하여 절연 불량으로 인한 아크 발생 위험을 억제할 수 있다.

이 프로젝트의 성과는 중국 응가리 지구의 ZDI 그리드 포밍 방식 에너지 저장 시설, 우즈베키스탄의 그리드 포밍 방식 에너지 저장 시설, 재생 에너지만 사용하는 사우디아라비아의 홍해 휴양지 마이크로그리드 같은 전 세계의 대규모 프로젝트에 응용되었다.

오우양 밍가오 칭화대학교 교수는 이 프로젝트에서 개발된 BESS 안전 정량적 평가 체계 이론이 놀라운 혁신을 이룬 업계 최초의 기술이며 BESS 산업의 전반적인 안전 수준을 개선하는 데 중추적인 역할을 할 것이라고 내다봤다. 이 프로젝트에서 거둔 세계 최고 수준의 성과는 상당한 경제적, 사회적 이익을 창출하고 다방면으로 활용될 것으로 기대된다. 이러한 성과는 에너지 저장 안전 기술의 지속적인 발전을 견인해 새로운 전력 체계를 확립하고 에너지 산업의 질적 성장을 촉진하는 확고한 기반이 될 것이다.

스티븐 저우 화웨이 디지털 파워 스마트 PV 및 ESS 제품 사업부 사장은 순조롭게 진행된다면 향후 몇 년 이내에 태양광, 풍력, 에너지 저장 기술이 핵심 전력원으로 자리 잡게 될 것이라고 전했다. 스티븐 저우 사장은 업계 관계자, 관련 규제 기관, 산업 협회, 공급망에 속한 모든 기업, 표준화 기구가 의기투합해 표준 개발, 기술 공유, 생태계 구축이라는 세 가지 핵심 과제를 완수해야 한다고 강조했다. 화웨이 디지털 파워는 업계 파트너들과 협력해 산업의 표준화와 양적, 질적 성장을 촉진하는 한편, 태양광 발전, 풍력 발전, 에너지 저장 산업을 주요 전력원으로 하루빨리 정착시키고, 국가별 에너지 격차를 해소하여 모두에게 친환경적이고 안정적이며 합리적인 가격으로 전력을 공급하는 데 전력을 기울이고 있다.

SOURCE Huawei