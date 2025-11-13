تعزيز الابتكار من خلال الانفتاح -- هواوي تعقد المنتدى السادس للابتكار والملكية الفكرية

بكين، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في 11 نوفمبر 2025، عقدت شركة هواوي المنتدى السادس للابتكار والملكية الفكرية (IP) ، وفيه أعلنت عن الفائزين بجائزة "أفضل عشرة اختراعات" النصف سنوية. جمعَ الحدثُ خبراء في مجال الابتكار والملكية الفكرية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أهمية الانفتاح وحماية الملكية الفكرية في دفع الابتكار والتقدم الاجتماعي.

قال Liuping Song ، رئيس الشؤون القانونية للشركة: "الابتكار المُنفتح يدفع المجتمع والتكنولوجيا إلى الأمام، وهو جزء من الحمض النووي للشركة. ونحن ملتزمون باتباع نهج مُنفتح في الابتكار". "هواوي تحترم حقوق الملكية الفكرية للآخرين، وتحمي حقوقها الخاصة، بما في ذلك براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، والأسرار التجارية".

في عام 2024، بلغت إيرادات هواوي من تراخيص براءات الاختراع نحو 630 مليون دولار أمريكي. أما الرسوم على براءات الاختراع التي دفعتها هواوي على مر السنين فهي تقترب من ثلاثة أضعاف ما تلقّته من رسوم مماثلة على براءات الاختراع الخاصة بها.

وأشار Marco Alemán ، مساعدُ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO )، إلى أن: "هواوي من أبرز المستخدمين العالميين لخدمات الملكية الفكرية العالمية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO )، وهي محرّكٌ قويٌ للابتكار. حيث قدّمت هواوي 6,600 طلبٍ منشورٍ وفقًا لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) في عام 2024، وكانت أعلى مُستخدمٍ لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) عالميًا منذ عام 2014".

أكد Etienne Sanz de Acedo ، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للعلامات التجارية ( INTA )، قائلًا: "بصفتها أصلًا غير ملموس، تُعد الملكية الفكرية لغة عالمية تُحوّل الابتكار والإبداع إلى قيمة قابلة للقياس".

قالت Ningling Wang ، الرئيسة المنتخبة للمنظمة الدولية لخبراء التراخيص ( LESI )، إنها تشجع "قادة الصناعة، وصانعي السياسات، والباحثين، ورواد الأعمال على تعزيز التعاون، وتبادل المعرفة، وتقليل الحواجز فيما بينهم، وممارسة الترخيص بشكلٍ مسؤول".

خلال المنتدى، كشفت هواوي عن الابتكارات الفائزة بجائزتها السادسة لأفضل عشرة اختراعات، والتي شملت مجموعة من المجالات التجارية الحيوية لمستقبل التطوير، منها الحوسبة، ونظام التشغيل HarmonyOS ، والتخزين.

أكد Alan Fan ، نائب الرئيس ورئيس قسم حقوق الملكية الفكرية لهواوي، أن شركة هواوي — بصفتها مساهمًا رائدًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( ICT ) — تقوم بمشاركة تقنياتها عبر البرمجيات مفتوحة المصدر، والمكونات مفتوحة المصدر، وتسجيل براءات الاختراع، والمساهمات في المعايير، والأبحاث الأكاديمية.

وفي عام 2024، نشرت هواوي 37,000 براءة اختراع، مُسجّلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ الشركة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت هواوي أكثر من 10,000 مساهمة فنية إلى منظمات وضع المعايير، ونشرت أكثر من 1,000 بحث علمي. في الوقت نفسه، زاد كود المصدر الخاص بنظام OpenHarmony بأكثر من 10 ملايين سطر برمجي جديد، بفضل مساهمات أكثر من 8,100 مطور في المجتمع التقني، بينما تجاوز نظام openEuler حاجز 10 ملايين عملية تثبيت.

وبحلول نهاية عام 2024، وفي مجال معايير الاتصالات الخلوية، تم ترخيص أكثر من 2.7 مليار جهاز يعمل بتقنية شبكات الجيل الخامس ( 5G ) بموجب براءات اختراع هواوي. في مجال الواي فاي، تم ترخيص أكثر من 1.2 مليار جهاز إلكتروني استهلاكي بموجب براءات اختراع هواوي. وفي مجال الوسائط المتعددة، فقد تم ترخيص أكثر من 3.2 مليار جهاز وسائط متعددة بموجب براءات ترميز الفيديو ( Video Codec ) الخاصة بالشركة. يبلغ عدد شركات قائمة Fortune Global 500 الحاملة لتراخيص هواوي — سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر — 48 شركة.

تحدث Heiwai Tang ، مساعدُ نائب رئيس جامعة هونغ كونغ، في المنتدى قائلًا: "الابتكار هو المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي الحديث، واستمراريته تعتمد على تطبيق نظام براءات اختراع قوي ومُنفتح وموثوق عالميًا. ويسعدني أن أرى شركات مثل هواوي تلتزم بالمعايير الدولية للملكية الفكرية، مما يُعزز قيمة حقوق الملكية الفكرية ويدعم نظامًا تجاريًا صحيًا ومُستدامًا".

وفي إطار جهودها لتعزيز الابتكار المُنفتح، أطلقت هواوي في يونيو 2024 موقع Chaspark Patent . وهو منصة مجانية وقوية تمكّن الباحثين في جميع أنحاء العالم من البحث عن المعلومات المُتعلقة ببراءات الاختراع، وهي خدمة غالبًا ما تكون باهظة التكلفة للطلاب، والباحثين المستقلين، والمنظمات الصغيرة في مجال التكنولوجيا. أعلنت الشركة اليوم عن تحديثات كبيرة في موقع Chaspark Patent ، تشمل ميزات جديدة مثل البحث الدلالي ( Semantic Search )، مُلخص الذكاء الاصطناعي ( AI Summary ).

من بين المتحدثين الضيوف الآخرين في المنتدى: Yali Zhu ، المديرة العامة لشركة PatSnap China ؛ و Qi Wang ، مديرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ لشركة Clarivate ؛ و Mattia Fogliacco ، رئيس شركة Sisvel ؛ و Laurie Fitzgerald ، رئيسة شركة Avanci Vehicle . وقد شاركوا تجاربهم الخاصة وأفضل الممارسات في الابتكار المُنفتح.

اختتم Song كلمته قائلًا: "نحن ملتزمون ببناء بيئة تحمي الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، ونعمل عن كثب مع شركائنا في الصناعة لتعزيز الحماية البنّاءة للملكية الفكرية. وبهذه الطريقة، يمكن للصناعة أن تواصل النمو والتطور معًا".

