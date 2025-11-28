Systém Huawei Digital Power na kvantitatívne hodnotenie bezpečnosti batériových úložísk počas celého životného cyklu získava najvyššie ocenenie
Nov 28, 2025, 13:46 ET
PEKING, 28. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei Digital Power prešla v spolupráci s poprednými priemyselnými partnermi úspešne prísnym technickým hodnotením, ktoré uskutočnila Čínska rada pre elektrickú energiu vo vzťahu k systému kvantitatívneho hodnotenia bezpečnosti systémov BESS počas celého životného cyklu. Hodnotiaca komisia jednomyseľne potvrdila, že systém dosahuje svetovú špičku a odstraňuje kritické technické nedostatky v bezpečnosti systémov skladovania energie v batériách (BESS) v Číne aj na celom svete.
Členmi hodnotiacej komisie boli Ouyang Minggao, profesor Tsinghua University, Rao Hong, vedúci vedec spoločnosti China Southern Power Grid a 12 expertov z China Electric Power Research Institute, China Southern Power Grid Co., Ltd., State Grid Shanxi Electric Power Company, China Electric Power Planning and Engineering Institute, Zhejiang University, Specialized Committees of the China Energy Research Society, China International Engineering Consulting Corporation, Beijing Fire Rescue Brigade, TÜV Rheinland a poisťovne People's Insurance Company of China. Žiadosť predložila spoločnosť Huawei Digital Power a ďalších šesť organizácií.
Komisia si preštudovala prezentáciu projektu, preskúmala hodnotiace materiály a uskutočnila dôkladné vyšetrovanie. Vysoko ocenili inováciu, technológiu a praktickosť systému kvantitatívneho hodnotenia bezpečnosti BESS. Jednomyseľne sa zhodli na tom, že: „Tento projekt inovatívne buduje systém kvantitatívneho hodnotenia bezpečnosti pre celý životný cyklus BESS s cieľom riešiť problematické miesta bezpečnostnej prevádzky pri rozsiahlych aplikáciách BESS. Na kvantifikáciu a vedecké hodnotenie bezpečnostných rizík systému je zavedený univerzálny model hodnotenia pravdepodobnosti vývoja bezpečnostných rizík, čo vyrieši technický nedostatok v Číne aj na celom svete."
Systém hodnotenia, na ktorom sa podieľala spoločnosť Huawei Digital Power, klasifikuje bezpečnostné riziká BESS od vysokej po nízku do troch úrovní: A (neprijateľné), B (treba zmierniť) a C (prijateľné) a špecifikuje požiadavky na pravdepodobnosť poruchy podľa každej úrovne. Úroveň A označuje extrémne vysoké riziká, ktoré sú úplne nekontrolovateľné, s extrémne vysokou pravdepodobnosťou závažných bezpečnostných nehôd. Úroveň B označuje vysoké riziká, ktoré je potrebné znižovať neustálou optimalizáciou dizajnu produktu a zavádzaním inovatívnych technológií. Úroveň C znamená, že bezpečnostné riziká sú pod kontrolou a závažným následkom, ako je požiar, sa dá účinne vyhnúť.
Tento projekt systematicky vyhodnocuje bezpečnostné riziká BESS pomocou kvantitatívneho hodnotiaceho rámca, identifikuje kľúčové rizikové faktory a zvyšuje bezpečnosť produktov prostredníctvom kľúčových technológií. Štyri kľúčové bezpečnostné technológie sú nasledovné:
[1] Vývoj vysoko presnej inteligentnej technológie aktívneho bezpečnostného varovania. Vďaka hierarchickej architektúre s viacerými frekvenciami a dvomi dekodérmi táto technológia zlepšuje pokrytie prevádzkových podmienok algoritmu varovania pred poruchami a zaisťuje mieru obnovy najmenej 95 %.
[2] Presadzovanie architektúry blokovania kyslíka s pretlakom a smerového odsávania dymu a vývoj vysoko bezpečného batériového bloku s tepelnou odolnosťou, vysokým pretlakom, vysokou vzduchotesnosťou a ochranou proti korózii a izolácii. Batériový blok sa nevznieti ani nešíri poruchy, a to ani v prípade, že osem batériových článkov súčasne zaznamená tepelný únik.
[3] Presadzovanie inovatívnej dvojúrovňovej architektúru pre inteligentné reťazcové úložiská energie. Táto technológia eliminuje spätný tok prúdu pri výkyvoch napätia v celom rozsahu nabitia (SOC), čím udržiava stabilný výkon potrebný na zotavenie siete a chráni bezpečnosť celého systému.
[4] Presadzovanie vysokoteplotnej odolnej izolácie a technológií detekcie v reálnom čase, na dosiahnutie stavu vysokej odolnosti voči úniku elektrolytu. V kombinácii s detekciou izolácie v reálnom čase v plnom rozsahu je potlačené riziko zapálenia oblúka spôsobeného poruchou izolácie.
Výsledky projektu boli ďalej využité vo veľkorozmerných projektoch v Číne a po celom svete, napríklad v závode na skladovanie energie ZDI v prefektúre Ngari v Číne, v závode na skladovanie energie v Uzbekistane a v mikrosieti Červeného mora so 100 % obnoviteľnou energiou v Saudskej Arábii.
Profesor Ouyang Minggao z Tsinghua University uviedol, že metodika systému kvantitatívneho hodnotenia bezpečnosti vyvinutá v rámci tohto projektu je prvá svojho druhu v odvetví, prináša vynikajúce technologické inovácie a zohráva významnú podpornú úlohu pri zlepšovaní celkovej úrovne bezpečnosti v odvetví BESS. Projekt má významné ekonomické a sociálne prínosy a perspektívy uplatnenia, pričom dosahuje svetovú špičku. To povedie k neustálemu vývoju technológií bezpečnosti skladovania energie a poskytne solídnu záruku pre výstavbu nových energetických systémov ako aj kvalitný rozvoj odvetvia.
Steven Zhou, prezident produktového radu inteligentnej fotovoltiky a ESS v spoločnosti Huawei Digital Power, uviedol, že najbližšie roky budú kritickým obdobím pre to, aby sa fotovoltika, veterná energia a skladovanie energie stali hlavnými zdrojmi energie. Dúfame, že aktéri v tomto odvetví, priemyselné autority, priemyselné združenia, podniky v dodávateľskom aj odberateľskom reťazci a normalizačné organizácie budú spolupracovať na presadzovaní troch kľúčových úloh: vývoj štandardov, zdieľanie technológií a budovanie ekosystémov. Spoločnosť Huawei Digital Power sa zaväzuje spolupracovať s priemyselnými partnermi a podporovať rozsiahly, štandardizovaný a kvalitný rozvoj odvetvia, urýchľovať rozvoj fotovoltiky, veternej energie a skladovania energie ako hlavných energetických zdrojov a preklenúť globálnu energetickú priepasť, any mohli mať všetci prístup k zelenej, stabilnej a cenovo dostupnej energii.
