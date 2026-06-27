ZTE و GSMA تعلنان عن موقع مشترك للقمة العالمية وقمة المستخدمين لشركة ZTE وحدث GSMA M360 ASEAN في معرض MWC26 Shanghai

ZTE و GSMA ستتشاركان موقع الدورة الخامسة عشر للقمة العالمية وقمة المستخدمين لشركة ZTE وحدث GSMA M360 ASEAN في كوالالمبور ، ماليزيا

بالتركيز على موضوع "تصميم بنية للانهاية - من الاتصال إلى القيمة الرقمية" ، القمة العالمية وقمة المستخدمين لشركة ZTE يقدمان أربعة فصول للرؤية: الرؤية والحجم والقيمة والمغامرة

حدث ZTE سيتضمن خطب رئيسية ولجان وعروض للمنتجات الجديدة وجولات في الأكشاك وعروض أداء للروبوتات ، مما سيجمع قادة الفكر العالميين والمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للمشغلين والمحللين والإعلام

ZTE and GSMA Announce Co-location Between ZTE Global Summit & User Congress and GSMA M360 ASEAN at MWC26 Shanghai

شنغهاي ، 27 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- في 25 يونيو ، وقعت شركة "زد تي إي" (ZTE) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 0763.HK / وبورصة شينزن بالرمز: 000063.SZ) ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة ، اتفاقًا لتصبح الشريك الاستراتيجي لحدث GSMA M360 ASEAN.

سيتشارك الطرفان موقع الدورة الخامسة عشر للقمة العالمية وقمة المستخدمين لشركة "زد تي إي" وحدث GSMA M360 ASEAN، حيث ستُعقد لقمة العالمية وقمة المستخدمين لشركة "زد تي إي" في الفترة من 8-9 سبتمبر ويُعقد حدث GSMA M360 ASEAN في الفترة من 9-10 سبتمبر 2026.

ستجمع الأحداث قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالميين والمشغلين والخبراء الفنيين لإجراء مناقشات متعمقة واستكشافات عملية تركز على تطور الشبكات في المستقبل وتنفيذ الذكاء الاصطناعي الشامل والازدهار الاقتصادي الرقمي الإقليمي. من خلال الاستفادة من نقاط القوة التكنولوجية ذات الصلة والمنظومات الصناعية العالمية ، سيتبادل الجانبان رؤى متطورة وتقديم حلول صناعية قابلة للتنفيذ ، وبناء منصة اتصال مفتوحة وفعالة للقطاع.

تحت عنوان "تصميم بنية للانهاية - من الاتصال إلى القيمة الرقمية" ، ستنكشف تفاصيل الدورة الخامسة عشر للقمة العالمية وقمة المستخدمين لشركة "زد تي إي" عبر أربعة فصول ترسم خريطة الرحلة من البنية التحتية الذكية إلى النتائج القابلة للقياس:

الرؤية : تحديد الفصل الرقمي التالي: استكشاف مفتوح يهدف إلى رفع الأسئلة الحرجة التي تشكل السنوات الخمس المقبلة. أي نوع من الاقتصاد الرقمي يريد العالم أن يصبح، وما هي رؤية "رابطة أمم جنوب شرق آسيا" الخاصة لمنطقتها؟ تحدد هذه الجلسة مسار القمة بأكملها.

الحجم : ظهور البنية التحتية الذكية: يتوافق هذا الفصل بشكل طبيعي مع نقاط القوة الأساسية لشركة "زد تي إي" ، ليس من خلال التركيز على المنتجات ، ولكن من خلال عرض القدرات الشاملة. وسوف تتعمق في الذكاء الاصطناعي للشبكات، والشبكات للذكاء الاصطناعي ، ومراكز البيانات ، والحوسبة ، والسحابة ، والطاقة ، والشبكات المستقلة ، مما يرسم صورة شاملة للبنية التحتية الذكية التي تدعم المستقبل الرقمي.

القيمة حيث يتم إنشاء القيمة فعليًا: تم تصميم هذا الجزء على أنه أطول جلسة ذات قيمة عالية للمشاركين ، ويقودها العملاء بالكامل ، بدون خطب رئيسية للبائعين. ستتصدر الاهتمام دراسات الحالة في العالم الحقيقي ووجهات نظر المشغلين، مما يدل على أن التحول الرقمي يحقق تأثيرًا ملموسًا.

المشاريع : تشكيل عصر إنشاء القيمة القادم: الجلسة الختامية الرئيسية للقمة ، التي تضم الحوار على أعلى مستوى حول كيف يمكن للصناعة أن تشكل بشكل جماعي العصر القادم من خلق القيمة ، وتعزيز المشاريع الجديدة والتعاون في المنظومة.

على مدار اليومين ، يمكن للمشاركين أن يتوقعوا خطب رئيسية ذات رؤية ، ولجان صناعية ، وإطلاق منتجات جديدة ، وجولات في أكشاك المعارض ، وعروض الروبوتات التي تجمع قادة الحكومة ، والمديرين التنفيذيين للمشغلين ، وشركاء المنظومة ، والمحللين ، ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم.

حول القمة العالمية ومؤتمر المستخدمين لشركة ZTE:

الآن في دورتها الخامسة عشرة ، نمت القمة العالمية ومؤتمر المستخدمين لشركة "زد تي إي" لتصبح أكبر منتدى ذاتيً التنظيم لشركة "زد تي إي" خارج الصين وأحد الأحداث السنوية الهامة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية. ففي كل عام ، تجمع قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين وكبار المديرين التنفيذيين للمشغلين ومحللي الصناعة ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وتشكيل أجندة العمل الرقمي.

الاستفسارات الإعلامية:

ZTE Corporation

الاتصالات المؤسسية

البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3001085/ZTE_and_GSMA_Announce_Co_location_Between_ZTE_Global_Summit___User_Congress_and_GSMA_M360_ASEAN_at_M.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/6015701/ZTE_Logo.jpg