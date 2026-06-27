ZTE تستعرض قدراتها المتكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال معرض MWC شنغهاي 2026، وتمهّد لعصر جديد من عمليات تشغيل الرموز المميزة

استعرضت ZTE حلولاً تعزز كفاءة الرموز المميزة وتخفض تكلفة الرمز المميز الواحد، وذلك من خلال التكامل العميق بين مجموعة من العناصر، بما في ذلك SuperPod، وتقنيات الاستدلال عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC) ذات الكفاءة الفائقة في استهلاك الطاقة

أطلقت ZTE نظام NewStart AIOS، ووصفته بأنه "الأساس التقني لعصر الذكاء الاصطناعي"

بالاعتماد على القدرات المستندة بالأساس إلى الذكاء الاصطناعي، عملت ZTE على تحقيق تكامل عميق بين الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات الحالية — من خلال تطوير البنية المعمارية وابتكار حلول للسيناريوهات الرئيسية، بهدف بناء الجيل القادم من شبكات الاتصالات.

شنغهاي، 27 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استعرضت شركة ZTE Corporation (المُدرجة في بورصة هونج كونج بالرمز: 0763 / المُدرجة في بورصة شنتشن للأوراق المالية بالرمز 000063)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، خلال معرض MWC شنغهاي 2026، مصنعًا للذكاء الاصطناعي يتميز بأفضل تكلفة إجمالية للملكية (TCO)، إلى جانب منظومة متكاملة مدعومة بنظام AIOS تضم تطبيقات قائمة على سيناريوهات الاستخدام ومحطات طرفية مبتكرة، فضلًا عن أحدث الابتكارات في مجال شبكات الاتصالات المعززة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال تحقيق تكامل فائق بين الحوسبة والشبكات والتخزين والطاقة والبرمجيات، إلى جانب ابتكارات على مستوى البنية المعمارية للنظام، أطلقت ZTE العنان لإمكانات جديدة في عمليات معالجة الرموز المميزة.

ZTE Showcases Full-Stack AI Capabilities at MWC Shanghai 2026, Empowering New Era of Token Operations

مع تزايد انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي، يتحول محور المنافسة في القطاع من التوسع في القدرة الحاسوبية إلى تعزيز كفاءة معالجة الرموز المميزة. بالاعتماد على قدراتها المتكاملة والشاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل ZTE على بناء سلسلة قيمة متكاملة تمتد من إنتاج الرموز المميزة إلى الخدمات وتداولها، بما يمكّن مشغلي الاتصالات والمؤسسات وشركاء القطاع من إطلاق القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

بناء مصنع للذكاء الاصطناعي يحقق أفضل تكلفة إجمالية للملكية (TCO) لإنتاج الرموز المميزة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل

تمثل كفاءة معالجة الرموز المميزة عامل التنافسية الأساسي في عصر الاستدلال بالذكاء الاصطناعي. تُعد مصانع الذكاء الاصطناعي المصممة لتحقيق أفضل تكلفة إجمالية للملكية (TCO) مفتاحًا لتعزيز كفاءة معالجة الرموز المميزة وتحقيق "حرية استخدام الرموز المميزة".

خلال معرض MWC شنغهاي 2026، استعرضت ZTE مجموعة من الحلول التي تعزز كفاءة معالجة الرموز المميزة وتخفض تكلفة الرمز المميز الواحد، وذلك من خلال التكامل العميق بين عدد من العناصر، بما في ذلك منصة SuperPod، وتقنيات الاستدلال عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC) ذات الكفاءة الفائقة في استهلاك الطاقة.

استنادًا إلى خبرتها المتراكمة على مدى 41 عامًا في البحث والتطوير والهندسة الخاصة بالأنظمة فائقة الضخامة والمعقدة، أطلقت ZTE حل SuperPod. ويعتمد هذا الحل على تصميم مفتوح قائم على التعاون بين الرقائق متعددة المعالجات، إلى جانب البنية المعمارية المبتكرة للتبادل الكهربائي المتعامد (OEX)، مما يتيح النشر بأسلوب التوصيل والتشغيل والتوفير السريع للموارد والخدمات. يدعم كل رفّ ما يصل إلى 128 وحدة معالجة رسومات (GPU)، مع قابلية توسّع تصل إلى 16,000 وحدة معالجة رسومات، مما يوفّر أساسًا متينًا لحوسبة عالية الكفاءة في تدريب النماذج وتشغيلها للاستدلال.

من خلال التكامل بين الشبكات والتخزين والحوسبة، إلى جانب التناغم بين العتاد والبرمجيات، تحقق ZTE عمليات استدلال عالية الكفاءة وبتكلفة منخفضة للغاية. وبالاعتماد على شبكة غير محجوبة وتقنية موازنة الأحمال العالمية للخوادم (GSLB)، يتيح حل ZTE تنسيقًا عالي الكفاءة بين مجموعات الحوسبة التي تضم من آلاف إلى عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPU)، مما يعزز كفاءة عمليات الاستدلال بشكلٍ أكبر.

علاوةً على ذلك، طوّرت ZTE حلها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC) الذي يتميز بكفاءة فائقة في استهلاك الطاقة، حيث يجمع بين نظام إمداد طاقة عالي الجهد بالتيار المستمر بجهد 800 فولت، والتبريد السائل المتكامل، والتكامل الذكي بين الحوسبة والطاقة، بما يحقق تشغيلًا عالي الكفاءة ومنخفض الانبعاثات الكربونية.

بدءًا من إنشاء مجموعات الحوسبة وتحسين كفاءة الاستدلال، وصولاً إلى التشغيل الأخضر، تقود ZTE تحول مصانع الذكاء الاصطناعي من التركيز على القدرة الحاسوبية إلى التركيز على الكفاءة، بما يوفر منظومة أكثر كفاءة من حيث التكلفة وأكثر استدامة لإنتاج ومعالجة الرموز المميزة.

تطوير منصة AIOS مبتكرة تُشكّل الأساس التقني لجدولة الرموز المميزة بذكاء وتقديم خدمات متكاملة ضمن حلقة تشغيل مغلقة

يعالج مصنع الذكاء الاصطناعي تحدي إنتاج ومعالجة الرموز المميزة بتكلفة منخفضة، بينما يؤدي نظام AIOS دورًا محوريًا في جدولة الرموز المميزة، وتنسيق مواردها، وتحويلها إلى خدمات موجهة للمستخدمين.

أطلقت ZTE منصة NewStart AIOS، وقدّمتها باعتبارها "الأساس التقني لعصر الذكاء الاصطناعي". واستنادًا إلى منصة AIOS، تم دمج Co-Claw — منصة الوكلاء الذكية المخصصة للمؤسسات — بشكلٍ كامل في أجهزة ZTE، بما يوسّع نطاق خدمات الذكاء الاصطناعي لتشمل بيئات العمل والإنتاج والحياة اليومية.

أما بالنسبة للشركات، ينصب التركيز على تعزيز كفاءة العمل المكتبي والبحث والتطوير، وتمكين العمليات الذكية، بما يتيح سير عمل قادرًا على التطور الذاتي واتخاذ قرارات ضمن دورة تشغيل مغلقة.

أما بالنسبة للمنازل، فقد أطلقت ZTE مجموعة من الأجهزة الذكية المبتكرة بأحجام شاشات مختلفة، لتكون بوابة الدخول إلى منزل ذكي متصل بالكامل. ويمكن لهذه الأجهزة أن تؤدي دور المساعد المنزلي الذكي، ورفيق الترفيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وحارس الأمن الذكي — لتبقى متاحة وفعّالة على مدار الساعة من أجل أسلوب حياة أكثر ذكاءً.

أما بالنسبة للأفراد، فقد قدمت الشركة منظومة جديدة مستندة بالأساس إلى الذكاء الاصطناعي، تشمل هواتف ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحواسيب سحابية ذكية، وشاشات ذكية، وتقنية FreeScreen وغيرها، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة، واستجابات تراعي السياق، وتجارب تفاعلية غامرة عبر مختلف جوانب السفر والحياة والعمل. يفهم الذكاء الاصطناعي احتياجاتك بصورة أفضل، ليقدم لك تجارب ذكية ممتعة في أي وقت وأي مكان.

بالاعتماد على منصة AIOS، ومنصة الوكلاء الذكية Co-Claw، ومجموعة متكاملة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحوّل ZTE الرموز المميزة إلى موارد يمكن إدارتها وجدولتها، وتقديمها في صورة خدمات، وتحقيق عائد اقتصادي منها. ويتيح ذلك للمشغّلين والمؤسسات إنشاء نموذج متكامل ذي دورة تشغيل مغلقة للخدمات القائمة على الرموز المميزة.

الذكاء الاصطناعي + الشبكات: معًا نبني مستقبل اتصال 6G الذكي والشامل

لا يقتصر 6G على كونه مجرد نقلة نوعية في عالم الاتصالات. كما يشكّل أيضًا البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن من تداول الرموز المميزة بكفاءة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبصفتها أحد المشاركين الرئيسيين في أبحاث 6G العالمية وجهود وضع معاييره، تركز ZTE على مفهومي "AI+" و"SAGIN"، بما يسرّع انتقال تقنيات 6G من مرحلة البحث والتطوير إلى الاستخدام التجاري.

وفيما يتعلق بـ SAGIN، أطلقت ZTE حلولاً رائدة في القطاع لحمولات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO)، والمتوافقة مع مختلف سيناريوهات تطبيق SAGIN في شبكات 5G-A و6G، بما يعزز أساس الاتصال الحيوي اللازم لضمان تطور سلس من 5G-A إلى 6G.

وفيما يتعلق بالاتصالات المستندة بالأساس إلى الذكاء الاصطناعي، استعرضت ZTE حلها GigaMIMO وأول نموذج أولي في العالم لنظام U6G بتقنية 256 وحدة إرسال واستقبال (256 TR)، وذلك ضمن منطقة 6G في هذا الحدث. ومن خلال تقنية GigaMIMO، التي تُعد إحدى التقنيات الأساسية لشبكات 6G، يستفيد الحل من الابتكار في البنية المعمارية، والتكامل في قدرات الحوسبة، والاختراقات الخوارزمية، لمعالجة الاختناقات الحرجة في سعة الشبكات المستقبلية، والتغطية، وكفاءة استخدام الطيف بشكلٍ منهجي، مما يسرّع من نشر تقنيات 6G وتطور القطاع.

وانطلاقًا من القدرات المستندة بالأساس إلى الذكاء الاصطناعي، قادت ZTE التكامل العميق بين الذكاء الاصطناعي والشبكات القائمة، من خلال تطويرات على مستوى البنية المعمارية وابتكارات في السيناريوهات الرئيسية، لبناء جيل جديد من شبكات الاتصالات.

يقوم حل AIR MAX بترقية شاملة لبنية الشبكة من خلال جعل الذكاء الاصطناعي في صميمها، ويقدّم نظام قدرات ثلاثي المستويات يشمل البنية التحتية المستندة بالأساس إلى الذكاء الاصطناعي، والعمليات الذاتية، ومحرك تحقيق العائدات. ومجتمعةً، تمكّن هذه العناصر المشغّلين من تطوير القدرات، وتحويل الخدمات، وإعادة هيكلة العمليات، وإعادة تشكيل المنظومة البيئية بما يتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي.

يوفّر حل AI HI-NET ثلاث قدرات رئيسية: الاعتماد بالأساس على الذكاء الاصطناعي، والسرعة الفائقة مع نقل بيانات دون فقدان، والأمان الذاتي المتأصل، مما يضع أساسًا شبكيًا متينًا لتمكين الوصول الشامل إلى الحوسبة الذكية، والاتصال واسع النطاق دون فقدان للبيانات، ودمج الحوسبة والشبكات والأمن والخدمات.

تم نشر حل 10G AI-Optical Network على نطاق واسع في المنازل، والحرم الجامعي، والشركات الصغيرة، وسيناريوهات رئيسية أخرى، مما يطلق قيمة أكبر للمدن المعتمدة بالكامل على الألياف الضوئية.

وفي الوقت نفسه، تواصل ZTE دفع تطبيقات السيناريوهات الرئيسية من خلال ابتكارات تشمل خدمات الاتصال الجديدة المدعومة بمساعد الذكاء الاصطناعي، وخدمات الشبكات المحمولة "المتميزة"، وتقنية ISAC لدعم اقتصاد الارتفاعات المنخفضة، والشبكات عالية الاستقلالية. وتهدف هذه الجهود إلى بناء أساس اتصال أكثر ذكاءً وكفاءة وموثوقية لعصر الذكاء الاصطناعي.

ومن مصنع الذكاء الاصطناعي إلى AIOS، ومنصة الوكلاء الذكية، والشبكات المستقبلية، استعرضت ZTE في معرض MWC شنغهاي 2026 منظومة قدرات متكاملة من البداية إلى النهاية. تغطي هذه المنظومة إنتاج الرموز المميزة وجدولتها وتداولها، مع دمج الحوسبة والشبكات والأجهزة الطرفية والوكلاء الذكيين، بما يسرّع انتقال الذكاء الاصطناعي من الاختراقات التقنية إلى النشر واسع النطاق.

تشهد صناعة الذكاء الاصطناعي تسارعًا نحو عصر الاستدلال، حيث أصبحت الرموز المميزة معيارًا أساسيًا لقياس القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي. وبالنظر إلى المستقبل، ستعمل ZTE مع شركاء القطاع على بناء بنية تحتية ومنظومات للذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة. وإذ نعمل معًا، نهدف إلى إيصال الذكاء الاصطناعي إلى مختلف الصناعات، بما يفتح آفاقًا جديدة لزخم النمو في عصر الذكاء الاصطناعي.

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