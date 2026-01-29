第三屆全球勞動市場會議圓滿落幕 達成 90 項惠及逾 600 萬人的協議

相關協議及諒解備忘錄聚焦四大關鍵領域：提升技能與領導才能、推動數碼轉型與應用人工智能 (AI)、擴展靈活及自由工作就業機會，以及加強行業專屬合作夥伴關係，使培訓迎合勞動市場需求，並推動經濟可持續增長。

人力資源與社會發展部勞動事務副部長 Abdullah bin Nasser Abuthnein 博士閣下致閉幕辭，為期兩日的 2026 年全球勞動市場會議就此圓滿結束。各方在會上深入探討，發掘應對勞動市場當下及未來挑戰的務實方案。 他強調，全球勞動市場會議旨在建構全年持續的協作平台，合作夥伴關係及知識交流將超越會期，繼續加深。 會議討論乃持續進行的互動循環，透過不斷的合作推動。

在會議的研究與分析議程框架下，與世界銀行攜手發佈了兩份報告：其一為聯同人力資源與社會發展部編撰的《就業良策：匯聚驗證成果與前瞻方案的就業指南》(What Works for Work: A Guidebook to Proven and Promising Employment Solutions)，協助決策者在經濟科技風雲變幻之際，規劃成效卓著的勞動市場方案。其二為《十載躍進》(A Decade of Progress)，全面梳理沙特阿拉伯勞動市場過去十年的變革，列載在《2030 願景》及《勞動市場策略》引領下的重大成就，以及提升效率和共融文化的結構性改革歷程。

盛會啟幕，首場高層部長圓桌會議隆重舉行， 由人力資源與社會發展部部長 Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi 工程師閣下主持，40 位勞工部長與國際勞工組織 (ILO) 總幹事共聚一堂。 與會部長達成共識，確立六項關鍵措施，共同規劃未來工作藍圖。

會議亦慶祝勞動市場學院 (Labor Market Academy) 首屆學員畢業，該屆學員包括來自 34 個國家的 36 名畢業生，並啟動了第二屆學員計劃，參與者來自 31 個國家，包括 19 個首次參與的國家及 12 個從 2025 屆回歸的國家。

第三屆會議大獲成功，彰顯沙特阿拉伯正憑著積極創新、夥伴合作及勞動賦能，於全球塑造未來工作模式的影響力與日俱增。 是次盛會亦開創嶄新篇章，未來將聚焦政策發展，迎接勞動市場的深刻變革。

