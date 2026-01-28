La Conferencia Mundial sobre el Mercado Laboral concluye su tercera edición con 90 acuerdos que benefician a más de 6 millones de personas

RIAD, Arabia Saudita, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia Mundial del Mercado Laboral (GLMC) 2026 concluyó hoy en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdul Aziz de Riad, bajo el patrocinio del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman bin Abdul Aziz Al Saud. El evento contó con una participación internacional de alto nivel, con más de 10.000 asistentes, entre ellos 40 ministros de trabajo y más de 200 ponentes y expertos internacionales de más de 100 países.

Ministerial Roundtable, GLMC

La tercera edición de la GLMC, celebrada bajo el lema "Futuro en Progreso" y organizada por el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social (HRSD), fue testigo de la firma de 90 acuerdos estratégicos y memorandos de entendimiento (MOU) entre entidades gubernamentales y el sector privado. Estas iniciativas buscan apoyar el mercado laboral y se espera que beneficien a más de 6 millones de personas dentro y fuera del Reino.

Los acuerdos y memorandos de entendimiento se centraron en cuatro áreas clave: desarrollo de habilidades y capacidades de liderazgo, impulso a la transformación digital y la adopción de la IA, ampliación de las oportunidades de empleo flexible y autónomo, y fortalecimiento de las alianzas sectoriales que alinean la formación con las necesidades del mercado laboral y apoyan el crecimiento económico sostenible.

Su Excelencia, el doctor Abdullah bin Nasser Abuthnein, viceministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social para el Trabajo, pronunció las palabras de clausura de la GLMC 2026, marcando el final de dos días de debates centrados en soluciones prácticas a los desafíos actuales y futuros del mercado laboral. Destacó que la GLMC está diseñada para ser una plataforma continua de colaboración durante todo el año, con alianzas e intercambio de conocimientos que se extienden más allá de los días de la conferencia. Los debates forman parte de un ciclo continuo de colaboración, sostenido por la cooperación continua.

Como parte de su agenda de investigación y análisis, GLMC publicó dos informes en colaboración con el Banco Mundial: "What Works for Work: A Guidebook to Proven and Promising Employment Solutions", desarrollado con el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social para apoyar a los responsables de las políticas en el diseño de programas efectivos para el mercado laboral en medio de un rápido cambio económico y tecnológico, y "A Decade of Progress", que proporciona una revisión integral de la transformación del mercado laboral de Arabia Saudita en los últimos diez años, documentando los logros clave en el marco de la Visión 2030 y la Estrategia del Mercado Laboral, así como las reformas estructurales que han mejorado la eficiencia y la inclusión.

La conferencia comenzó con una Mesa Redonda ministerial de alto nivel, presidida por Su Excelencia el Ing. Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi, ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social, y a la que asistieron 40 ministros de trabajo y el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los ministros acordaron seis medidas decisivas para definir el futuro del trabajo.

La GLMC también celebró la graduación de la primera promoción de la Academia del Mercado Laboral, compuesta por 36 graduados de 34 países, y lanzó la segunda promoción con participantes de 31 países, incluyendo 19 países que participan por primera vez y 12 que regresan de la edición del año 2025.

El éxito de la tercera edición de GLMC destaca el creciente papel de Arabia Saudita en la configuración del futuro del trabajo a nivel mundial mediante la innovación, las alianzas y el empoderamiento de la fuerza laboral. La conferencia también marca el inicio de una nueva etapa centrada en el desarrollo de políticas y la preparación para las futuras transformaciones del mercado laboral.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2871578/GLMC_Roundtable.jpg