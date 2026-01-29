La troisième édition de la Conférence mondiale sur le marché du travail se conclut par 90 accords bénéfiques pour plus de 6 millions de personnes

RIYADH, Arabie Saoudite, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La Conférence mondiale sur le marché du travail (GLMC) 2026 s'est achevée aujourd'hui au King Abdul Aziz International Conference Center de Riyad, sous l'égide du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman ben Abdulaziz Al Saoud. L'événement a bénéficié d'une participation internationale de haut niveau, avec plus de 10 000 participants, dont 40 ministres du travail et plus de 200 intervenants et experts internationaux représentant plus de 100 pays.

Ministerial Roundtable, GLMC

La troisième édition de la GLMC, placée sous le thème « Future in Progress » (L'avenir en marche) et organisée par le ministère des ressources humaines et du développement social, a vu la signature de 90 accords stratégiques et protocoles d'accord entre des entités gouvernementales et le secteur privé. Ces initiatives visent à soutenir le marché du travail et devraient bénéficier à plus de 6 millions de personnes au sein du Royaume et à l'international.

Les accords et les protocoles d'accord se concentrent sur quatre domaines clés : développer les compétences et le leadership, faire progresser la transformation numérique et l'adoption de l'IA, élargir les possibilités d'emploi flexible et indépendant et renforcer les partenariats sectoriels spécifiques qui alignent la formation sur les besoins du marché du travail et soutiennent une croissance économique durable.

Son Excellence le Dr. Abdullah bin Nasser Abuthnein, vice-ministre des ressources humaines et du développement social pour le travail, a prononcé le discours de clôture de la GLMC 2026, marquant la fin de deux jours de discussions axées sur des solutions pratiques aux défis actuels et futurs du marché du travail. Il a souligné que la GLMC a vocation à être une plateforme continue de collaboration tout au long de l'année, avec des partenariats et des échanges de connaissances qui s'étendent au-delà des journées de conférence. Les discussions font partie d'un cycle continu d'engagement soutenu par une coopération permanente.

Dans le cadre de son programme de recherche et d'analyse, la GLMC a publié deux rapports en collaboration avec la Banque mondiale : « What Works for Work: A Guidebook to Proven and Promising Employment Solutions », développé avec le ministère des ressources humaines et du développement social pour aider les décideurs politiques à concevoir des programmes efficaces pour le marché du travail dans un contexte d'évolution économique et technologique rapide, et « A Decade of Progress », qui propose une analyse complète de la transformation du marché du travail en Arabie saoudite au cours des dix dernières années, documentant les principales réalisations dans le cadre de Vision 2030 et de la stratégie du marché du travail, ainsi que les réformes structurelles qui ont renforcé l'efficacité et l'inclusivité.

La conférence a débuté par une table ronde ministérielle de haut niveau, présidée par Son Excellence Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi, ministre des ressources humaines et du développement social, et à laquelle ont participé 40 ministres du travail et le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT). Les ministres se sont mis d'accord sur six mesures décisives pour façonner l'avenir du travail.

La GLMC a également célébré la remise des diplômes de la première cohorte de l'Académie du marché du travail, comptant 36 diplômés de 34 pays, et a lancé la deuxième cohorte avec des participants de 31 pays, dont 19 pays présents pour la première fois et 12 étant de retour après l'édition de 2025.

Le succès de la troisième édition de la GLMC met en évidence le rôle croissant de l'Arabie saoudite dans la construction de l'avenir du travail au niveau mondial grâce à l'innovation, aux partenariats et à l'autonomisation de la main-d'œuvre. La conférence marque également le début d'une nouvelle phase axée sur l'élaboration de politiques et la préparation aux futures transformations du marché du travail.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2871578/GLMC_Roundtable.jpg