Global Labor Market Conference schließt dritte Ausgabe mit 90 Vereinbarungen ab, von denen über 6 Millionen Menschen profitieren

RIYADH, Saudi-Arabien, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Global Labor Market Conference (GLMC) 2026 endete heute im King Abdul Aziz International Conference Center in Riad unter der Schirmherrschaft des Hüters der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud. Die Veranstaltung verzeichnete eine hohe internationale Beteiligung mit über 10.000 Teilnehmern, darunter 40 Arbeitsminister und mehr als 200 internationale Referenten und Experten aus über 100 Ländern.

Bei der dritten Ausgabe der GLMC, die unter dem Motto „Future in Progress" stand und vom Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung (HRSD) organisiert wurde, wurden 90 strategische Vereinbarungen und Absichtserklärungen (MOUs) zwischen staatlichen Stellen und dem privaten Sektor unterzeichnet. Diese Initiativen zielen darauf ab, den Arbeitsmarkt zu unterstützen, und sollen mehr als 6 Millionen Menschen innerhalb und außerhalb des Königreichs zugutekommen.

Die Vereinbarungen und Absichtserklärungen konzentrierten sich auf vier Schlüsselbereiche: Entwicklung von Fähigkeiten und Führungskompetenzen, Förderung der digitalen Transformation und der Einführung künstlicher Intelligenz, Ausbau flexibler und freiberuflicher Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Stärkung sektorspezifischer Partnerschaften, die die Ausbildung auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abstimmen und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterstützen.

Seine Exzellenz Dr. Abdullah bin Nasser Abuthnein, Vizeminister für Humanressourcen und soziale Entwicklung im Bereich Arbeit, hielt die Abschlussrede der GLMC 2026 und beendete damit zwei Tage lang andauernde Diskussionen, die sich auf praktische Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen des Arbeitsmarktes konzentrierten. Er betonte, dass die GLMC als kontinuierliche Plattform für die Zusammenarbeit während des ganzen Jahres konzipiert ist, wobei Partnerschaften und Wissensaustausch über die Konferenztage hinausgehen. Die Diskussionen sind Teil eines fortlaufenden Zyklus der Zusammenarbeit, der durch kontinuierliche Kooperation aufrechterhalten wird.

Im Rahmen seiner Forschungs- und Analyseagenda veröffentlichte das GLMC in Zusammenarbeit mit der Weltbank zwei Berichte: „What Works for Work: A Guidebook to Proven and Promising Employment Solutions", (Was für die Arbeit funktioniert: Ein Leitfaden für bewährte und vielversprechende Beschäftigungslösungen), der gemeinsam mit dem Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung entwickelt wurde, um politische Entscheidungsträger bei der Konzeption wirksamer Arbeitsmarktprogramme in Zeiten des raschen wirtschaftlichen und technologischen Wandels zu unterstützen, und „A Decade of Progress" (Ein Jahrzehnt des Fortschritts), der einen umfassenden Überblick über die Transformation des saudischen Arbeitsmarktes in den letzten zehn Jahren bietet und die wichtigsten Erfolge im Rahmen der Vision 2030 und der Arbeitsmarktstrategie sowie die Strukturreformen dokumentiert, die zu mehr Effizienz und Inklusion geführt haben.

Die Konferenz begann mit einem hochrangigen Ministerrundtischgespräch unter dem Vorsitz Seiner Exzellenz Eng. Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi, Minister für Humanressourcen und soziale Entwicklung, an dem 40 Arbeitsminister und der Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) teilnahmen. Die Minister einigten sich auf sechs entscheidende Maßnahmen zur Gestaltung der Zukunft der Arbeit.

Die GLMC feierte auch den Abschluss der ersten Kohorte der Labor Market Academy, bestehend aus 36 Absolventen aus 34 Ländern, und startete die zweite Kohorte mit Teilnehmern aus 31 Ländern, darunter 19 Länder, die zum ersten Mal teilnehmen, und 12, die bereits 2025 dabei waren.

Der Erfolg der dritten Ausgabe der GLMC unterstreicht die wachsende Rolle Saudi-Arabiens bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit weltweit durch Innovation, Partnerschaften und die Stärkung der Arbeitskräfte. Die Konferenz markiert auch den Beginn einer neuen Phase, die sich auf die Entwicklung von Strategien und die Vorbereitung auf zukünftige Veränderungen des Arbeitsmarktes konzentriert.

