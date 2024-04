Größte chinesische Handelsdelegation seit Jahren sichert sich Kooperationsabsichten in Neuseeland

Die CIEC Group hat zusammen mit dem New Zealand Chinese Business Club und wichtigen neuseeländischen Unternehmen Absichtserklärungen und MoC für die kommende 2. China International Supply Chain Expo abgeschlossen.

WELLINGTON, Neuseeland, 24. April 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. April schloss Ren Hongbin, Vorsitzender des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) und der China Chamber of International Commerce (CCOIC), den Besuch einer Delegation in Neuseeland ab. Im Rahmen des Besuchs, der durch eine Sitzung des New Zealand - China Business Assembly Forum und eine Roadshow für die 2. China International Supply Chain Expo (CISCE) unterstrichen wurde, wurden mehrere wichtige Vereinbarungen unterzeichnet, darunter ein Memorandum of Cooperation (MoC) und Absichtserklärungen für die Teilnahme an der kommenden Messe im November.

Ren Hongbin, Chairman of the China Council for the Promotion of International Trade and the China Chamber of International Commerce, concluded the delegation's visit of 2nd China International Supply Chain Expo to New Zealand.

Die China International Exhibition Center Group Corporation (CIEC Group) und mehrere neuseeländische Wirtschaftsorganisationen, darunter der New Zealand Chinese Commerce Club, haben sich zu dieser Initiative verpflichtet, die einen weiteren Schritt in der soliden Handelspartnerschaft zwischen den beiden Nationen darstellt.

Die kürzliche Delegation nach Neuseeland, die größte ihrer Art aus China seit Jahren, umfasste mehr als 80 Delegierte der CCPIT, regionaler und branchenspezifischer Fördereinrichtungen sowie Unternehmensvertreter. Während des gesamten Besuchs führten die Delegierten ausführliche Gespräche mit ihren neuseeländischen Gesprächspartnern und nahmen an einem umfangreichen Programm von fast 150 Geschäftsgesprächen und Werbeveranstaltungen teil. Das CCPIT, das die CISCE beherbergt, und seine angeschlossenen Einrichtungen schlossen mehrere neue Kooperationsvereinbarungen mit neuseeländischen Organisationen ab, was die wachsenden Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern unterstreicht.

Herr Ren berichtete über aktuelle Entwicklungen in der chinesischen Wirtschaft und gab Einblicke in Chinas Bemühungen, die chinesische Modernisierung durch qualitätsorientierte Entwicklung voranzutreiben und ein hohes Maß an Offenheit und internationalem Engagement aufrechtzuerhalten. Seine Gespräche waren auf die Förderung von Partnerschaften in innovativen und umweltfreundlichen Sektoren ausgerichtet, darunter erneuerbare und alternative Energien, intelligente Fahrzeuge, nachhaltige Landwirtschaft und gesundheitsorientierte Lebensweise. Der Besuch umfasste auch Besichtigungen führender lokaler Unternehmen, wie AUNEW und die Yili-Tochter Oceania Dairy. Darüber hinaus nahm Ren an der Eröffnungsfeier der Federation of New Zealand Chinese Business Associations Incorporated teil, wo er zu den versammelten Gästen sprach.

Die 2- CISCE, die vom 26. bis 30. November in Peking stattfinden wird, wird ihr Angebot um neue Sektionen erweitern und verspricht bessere Handels- und Investitionsmöglichkeiten. Weitere Informationen über die kommende Expo finden Sie unter https://en.cisce.org.cn/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394468/image_1.jpg