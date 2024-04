La plus grande délégation commerciale chinoise depuis des années obtient des intentions de coopération en Nouvelle-Zélande

Le groupe CIEC, en collaboration avec le New Zealand Chinese Business Club et d'importantes entreprises néo-zélandaises, a finalisé des lettres d'intention et des protocoles d'accord pour la deuxième édition de la China International Supply Chain Expo.

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 avril, Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et de la Chambre chinoise de commerce international (CCOIC), a conclu la visite d'une délégation en Nouvelle-Zélande. Cette visite, marquée par une session du New Zealand - China Business Assembly Forum et une tournée de présentation de la deuxième China International Supply Chain Expo (CISCE), a été l'occasion de signer plusieurs accords importants, notamment un protocole de coopération et des lettres d'intention pour la participation à la prochaine exposition en novembre.

Ren Hongbin, Chairman of the China Council for the Promotion of International Trade and the China Chamber of International Commerce, concluded the delegation's visit of 2nd China International Supply Chain Expo to New Zealand.

Le China International Exhibition Center Group Corporation (CIEC Group) et plusieurs organisations commerciales néo-zélandaises, dont le New Zealand Chinese Commerce Club, se sont engagés dans cette initiative, marquant ainsi une nouvelle étape dans le partenariat commercial solide entre les deux nations.

La récente délégation en Nouvelle-Zélande, la plus importante de Chine depuis des années, comprenait plus de 80 délégués du CCPIT, d'organismes de promotion régionaux et sectoriels et de représentants d'entreprises. Tout au long de leur visite, les délégués ont mené des discussions approfondies avec leurs homologues néo-zélandais, participant à un programme complet de près de 150 discussions d'affaires et événements promotionnels. Le CCPIT, qui héberge le CISCE, et ses entités associées, ont conclu de nombreux nouveaux accords de coopération avec des organisations néo-zélandaises, soulignant ainsi les liens commerciaux croissants entre les deux pays.

M. Ren a fait le point sur la situation économique de la Chine et sur les efforts déployés par le pays pour faire progresser la modernisation chinoise grâce à un développement axé sur la qualité et pour maintenir un niveau élevé d'ouverture et d'engagement international. Ses conversations ont porté sur le renforcement des partenariats dans des secteurs de pointe et respectueux de l'environnement, notamment les énergies renouvelables et alternatives, les véhicules intelligents, l'agriculture durable et les modes de vie axés sur la santé. La visite comprenait également des visites d'entreprises locales de premier plan, telles que AUNEW et Oceania Dairy, filiale de Yili. En outre, M. Ren a participé à la célébration inaugurale de la Federation of New Zealand Chinese Business Associations Incorporated, au cours de laquelle il s'est adressé aux invités réunis.

La deuxième édition de la CISCE, qui se tiendra à Pékin du 26 au 30 novembre, comprendra de nouvelles sections, promettant ainsi de meilleures opportunités en matière de commerce et d'investissement. Pour plus d'informations sur la prochaine exposition, veuillez consulter le site https://en.cisce.org.cn/ .